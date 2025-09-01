„Îl sun pe Becali”   Patronul de la FCSB susține că între arbitrul Colțescu și Pintilii ar fi avut loc un dialog uluitor: „Ne luăm la mișto?!” +7 foto
Sebastian Colțescu/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

„Îl sun pe Becali” Patronul de la FCSB susține că între arbitrul Colțescu și Pintilii ar fi avut loc un dialog uluitor: „Ne luăm la mișto?!”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 01.09.2025, ora 10:38
alt-text Actualizat: 01.09.2025, ora 10:44
  • CFR CLUJ - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) a fost furios pe „centralul” partidei, Sebastian Colțescu, dar și pe Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR.

Patronul FCSB a dezvăluit dialogul pe care Sebastian Colțescu l-a avut cu Mihai Pintilii, antrenorul secund al roș-albaștrilor.

Atac la arbitraj Cristi Balaj, nemulțumit de Colțescu după remiza dintre CFR și FCSB: „Nu ar mai trebui să ne arbitreze”
Citește și
Atac la arbitraj Cristi Balaj, nemulțumit de Colțescu după remiza dintre CFR și FCSB: „Nu ar mai trebui să ne arbitreze”
Citește mai mult
Atac la arbitraj Cristi Balaj, nemulțumit de Colțescu după remiza dintre CFR și FCSB: „Nu ar mai trebui să ne arbitreze”

CFR Cluj - FCSB. Gigi Becali: „Ne luăm la mișto?”

„Păi, Colțescu n-auzi ce făcea? Ce îl interesa pe el? Întreba pe acolo. L-a luat pe Pintilii: «Cine a înjurat? Cine a comentat?» Și Pintilii i-a zis: «Nu știu frate, nu mă întreba pe mine că nu sunt antrenor».

La care Colțescu: «Lasă, că îl sun pe Gigi Becali». Adică nu e el (n.r. – Pintilii) antrenorul, e Gigi Becali.

Păi, dacă ne luăm la mișto… Îl suni tu pe Gigi Becali? Ce facem? Ne luăm la mișto?”, a declarat patronul FCSB la Prima Sport, conforme fanatik.ro.

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg
CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg

Galerie foto (7 imagini)

CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (1).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (2).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (3).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (4).jpg CFR - FCSB, meci FOTO Sportpictures (5).jpg
+7 Foto
labels.photo-gallery

CFR CLUJ - FCSB. Gigi Becali, furios pe Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan

Gigi Becali a răbufnit la finalul partidei din Gruia. Patronul celor de la FCSB consideră că formația sa trebuia să beneficieze de două lovituri de pedeapsă și l-a taxat în termeni duri și pe Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR la meciul din Gruia.

„La Alibec i se rupe tricoul şi nu dai penalty?! Eu propun un meci în care fundaşii noştri centrali să-i prindă pe atacanţi şi să-i tragă de tricou. Şi dacă intrăm în primele şase şi ne arbitrează Colţescu, le spun: «Băi, nu-i lăsaţi, când îi prindeţi de tricou, trageţi de ei!».

Aici e de vină Haţegan. Colţescu nu vede, dar la VAR cum să nu vezi aşa ceva? Păi, ce arbitru eşti? Mai bine te duci şi spui: «Uite, băi, eu nu mai sunt sănătos la cap, nu mai văd bine, nu mai ştiu să apreciez, nu mă mai delegaţi la VAR că sunt de râsul curcilor»

Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?

La henţ e clar. Mingea se ducea în poartă, era gol! O scoate cu cotul. Revedeţi faza şi o să vedeţi că era gol. Acolo Colţescu e de vină. La Alibec mai e cum mai e, dar la Şut mingea se ducea direct în poartă.” a mai declarat patronul FCSB

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2. Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

Citește și

Chiricheș e out! Patronul FCSB îi pregătește retragerea, după ce l-a schimbat în minutul 29: „Nu mai joacă nimic. Să rămână secund!”
Superliga
00:37
Chiricheș e out! Patronul FCSB îi pregătește retragerea, după ce l-a schimbat în minutul 29: „Nu mai joacă nimic. Să rămână secund!”
Citește mai mult
Chiricheș e out! Patronul FCSB îi pregătește retragerea, după ce l-a schimbat în minutul 29: „Nu mai joacă nimic. Să rămână secund!”
Roșu da, penalty ba!  VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri
Superliga
23:35
Roșu da, penalty ba! VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri
Citește mai mult
Roșu da, penalty ba!  VIDEO. Abeid, eliminat după ce l-a pălmuit pe Șut în careu » De ce nu a dictat Colțescu și lovitură de la 11 metri

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
CFR Cluj gigi becali Sebastian Coltescu mihai pintilii fcsb
Știrile zilei din sport
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Superliga
01.09
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Citește mai mult
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Nationala
01.09
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Citește mai mult
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Superliga
01.09
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Citește mai mult
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Superliga
01.09
„Am discutat cu tatăl lui” Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză”
Citește mai mult
„Am discutat cu tatăl lui”  Andrei Nicolescu, despre transferul fostului mijlocaș de la FCSB: „Facem o analiză” 
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:03
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori”
10:44
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii
09:31
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria
10:56
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Dele Alli, concediat de Como  Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni!
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar

Cristian Geambașu: Povestea unui portar
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Top stiri din sport
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Handbal
01.09
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
Citește mai mult
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții”
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Campionate
01.09
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Citește mai mult
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
01.09
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
01.09
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 40 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 42 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
02.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share