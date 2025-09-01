„Îl sun pe Becali” Patronul de la FCSB susține că între arbitrul Colțescu și Pintilii ar fi avut loc un dialog uluitor: „Ne luăm la mișto?!”

CFR CLUJ - FCSB 2-2. Gigi Becali (67 de ani) a fost furios pe „centralul” partidei, Sebastian Colțescu, dar și pe Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR.

Patronul FCSB a dezvăluit dialogul pe care Sebastian Colțescu l-a avut cu Mihai Pintilii, antrenorul secund al roș-albaștrilor.

CFR Cluj - FCSB. Gigi Becali: „Ne luăm la mișto?”

„Păi, Colțescu n-auzi ce făcea? Ce îl interesa pe el? Întreba pe acolo. L-a luat pe Pintilii: «Cine a înjurat? Cine a comentat?» Și Pintilii i-a zis: «Nu știu frate, nu mă întreba pe mine că nu sunt antrenor».

La care Colțescu: «Lasă, că îl sun pe Gigi Becali». Adică nu e el (n.r. – Pintilii) antrenorul, e Gigi Becali.

Păi, dacă ne luăm la mișto… Îl suni tu pe Gigi Becali? Ce facem? Ne luăm la mișto?”, a declarat patronul FCSB la Prima Sport, conforme fanatik.ro.

CFR CLUJ - FCSB. Gigi Becali, furios pe Sebastian Colțescu și Ovidiu Hațegan

Gigi Becali a răbufnit la finalul partidei din Gruia. Patronul celor de la FCSB consideră că formația sa trebuia să beneficieze de două lovituri de pedeapsă și l-a taxat în termeni duri și pe Ovidiu Hațegan, aflat în camera VAR la meciul din Gruia.

„La Alibec i se rupe tricoul şi nu dai penalty?! Eu propun un meci în care fundaşii noştri centrali să-i prindă pe atacanţi şi să-i tragă de tricou. Şi dacă intrăm în primele şase şi ne arbitrează Colţescu, le spun: «Băi, nu-i lăsaţi, când îi prindeţi de tricou, trageţi de ei!».

Aici e de vină Haţegan. Colţescu nu vede, dar la VAR cum să nu vezi aşa ceva? Păi, ce arbitru eşti? Mai bine te duci şi spui: «Uite, băi, eu nu mai sunt sănătos la cap, nu mai văd bine, nu mai ştiu să apreciez, nu mă mai delegaţi la VAR că sunt de râsul curcilor»

Du-te, tată, şi stai liniştit, că şi aşa ai avut probleme cum ai avut. De ce să ne îmbolnăvim şi noi ca tine?

La henţ e clar. Mingea se ducea în poartă, era gol! O scoate cu cotul. Revedeţi faza şi o să vedeţi că era gol. Acolo Colţescu e de vină. La Alibec mai e cum mai e, dar la Şut mingea se ducea direct în poartă.” a mai declarat patronul FCSB

VIDEO. CFR CLUJ - FCSB 2-2 . Momentul în care Aly Abeid l-a pălmuit pe Adrian Șut

