„Joacă la 8-9 zile și trag de timp” Mirel Rădoi, uimit de  ce a găsit la Botoșani : „Semnam numai ca să plecăm mai repede” +10 foto
Mirel Rădoi (FOTO: Sport Pictures)
Superliga

„Joacă la 8-9 zile și trag de timp” Mirel Rădoi, uimit de ce a găsit la Botoșani: „Semnam numai ca să plecăm mai repede”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 31.08.2025, ora 21:26
  • FC BOTOȘANI - U CRAIOVA 1-1. Deși echipa sa n-a câștigat, Mirel Rădoi (44 de ani) s-a declarat mulțumit: „Mă bucură ce văd la adversari”.
  • Antrenorul a criticat calitatea gazonului: „Semnam doar să plecăm mai repede”.

După șase victorii consecutive în Liga 1, Universitatea Craiova pleacă doar cu un punct de la Botoșani, însă rămâne prima în clasament.

Mazilu a semnat cu Dinamo  Ce durată are contractul + Planul lui Zeljko Kopic pentru atacant: „Nu l-am adus să joace imediat”
Citește și
Mazilu a semnat cu Dinamo Ce durată are contractul + Planul lui Zeljko Kopic pentru atacant: „Nu l-am adus să joace imediat”
Citește mai mult
Mazilu a semnat cu Dinamo  Ce durată are contractul + Planul lui Zeljko Kopic pentru atacant: „Nu l-am adus să joace imediat”

FC BOTOȘANI - U CRAIOVA 1-1. Mirel Rădoi: „Adversarii se tem de noi”

„Nu-mi aduc aminte ce alte ocazii a avut Botoșani, chiar nu-mi aduc aminte, acum m-ați făcut așa… Poate nu-mi dau seama din desfășurarea meciului, în afara de gol și două-trei șuturi la întâmplare.

În rest, a fost un joc la discreția noastră, sunt mulțumit chiar și la acest rezultat. Băieții au făcut lucruri pozitive azi, echipa cu cel mai bun atac a avut doar inițieri într-o repriză.

Vă spun sincer, eram mulțumit și cu 0-0, n-am crezut că o să mai văd ce am văzut la Clinceni (n.r. starea deplorabilă a gazonului), în 2025, semnam numai ca să plecăm mai repede”, a spus Rădoi la Digi Sport.

La conferința de presă premergătoare partidei, Rădoi a comparat programul încărcat al echipei sale cu cel al Rapidului. A revenit asupra acestui detaliu și după duelul cu Botoșani.

Mă bucură anumite lucruri pe care le văd la adversar, stau pe jos, au crampe când joacă la 8-9 zile, trag de timp. Asta înseamnă că și noi am devenit o echipă puternică și adversarii se tem de noi. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Mirel Rădoi: „Ar fi culmea să nu mă declar mulțumit”

Antrenorul a explicat și ce s-a întâmplat la golul marcat de Ongenda în minutul 72.

„A fost o ezitare între portar și apărători, probabil că Ștefan a crezut că iese Silvică (n.r. portarul Lung jr.) mai repede, au ezitat puțin și a ieșit faza de gol de unde au marcat.

Nu am de unde să caut vinovați pentru această fază, se poate întâmpla. Nu am cum să șterg tot ce s-a întâmplat bine până acum.

Ar fi culmea să te afli pe prima poziție și să nu te declari mulțumit. E doar începutul de campionat, nu s-au scurs decât 8 etape”.

Meciul dintre Botoșani și Craiova (5).jpg
Meciul dintre Botoșani și Craiova (5).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Meciul dintre Botoșani și Craiova (1).jpg Meciul dintre Botoșani și Craiova (2).jpg Meciul dintre Botoșani și Craiova (3).jpg Meciul dintre Botoșani și Craiova (4).jpg Meciul dintre Botoșani și Craiova (5).jpg
+10 Foto
labels.photo-gallery

Rădoi se teme de accidentări: „Probabil că vom mai completa pe anumite poziții”

Universitatea Craiova a fost ferită de accidentări în prima parte a sezonului, iar Rădoi speră că nu se va confrunta cu asemenea probleme nici după meciurile echipelor naționale.

„Pentru noi acum încep să apară probleme, cu foarte mulți jucători la echipe naționale, unde se poate întâmpla orice din punct de vedere fizic.

Chiar dacă noi n-am avut mari probleme până acum, s-ar putea să avem, se aglomerează programul. Probabil că vom mai completa pe anumite poziții, apar foarte multe probleme și nu am putea continua pe trei fronturi”.

VIDEO. Marius Avram, „Lumini și Umbre”, ep. 13. Presiuni, corupție și sacrificii ascunse în arbitraj

Citește și

Întrebare șocantă în rugby  O jucătoare l-a chestionat pe arbitru: „Cu care dintre ele...?”. A fost  eliminată imediat! Reacția „centralului”
Rugby
17:59
Întrebare șocantă în rugby O jucătoare l-a chestionat pe arbitru: „Cu care dintre ele...?”. A fost eliminată imediat! Reacția „centralului”
Citește mai mult
Întrebare șocantă în rugby  O jucătoare l-a chestionat pe arbitru: „Cu care dintre ele...?”. A fost  eliminată imediat! Reacția „centralului”
„90% dintre juniori trăiesc în sărăcie” Declarație sfâșietoare despre copiii de la Academia Boca Juniors: „Imaginați-vă presiunea la care sunt supuși”
Campionate
17:00
„90% dintre juniori trăiesc în sărăcie” Declarație sfâșietoare despre copiii de la Academia Boca Juniors: „Imaginați-vă presiunea la care sunt supuși”
Citește mai mult
„90% dintre juniori trăiesc în sărăcie” Declarație sfâșietoare despre copiii de la Academia Boca Juniors: „Imaginați-vă presiunea la care sunt supuși”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
VIDEO Cum a reușit o națiune care încape cu totul pe Arena Națională să realizeze unul dintre cele mai ambițioase proiecte rutiere din lume: o rețea de tuneluri care se întâlnesc într-un giratoriu sub mare
Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 GAZON fc botosani
Știrile zilei din sport
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Superliga
12:55
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Citește mai mult
Verdict din Spania la CFR - FCSB FOTO. Un mare arbitru din La Liga a analizat cele mai controversate faze » A fost penalty la Alibec? Trebuia eliminat Popescu?
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Campionate
13:30
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Citește mai mult
Erik ten Hag, demis de Leverkusen Remiza cu Bremen  i-a fost fatală! În 2024, olandezul a fost dat afară de Manchester United
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Tenis
13:06
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Citește mai mult
Surpriză pentru Sorana Cîrstea După ce i s-a furat trofeul de la Cleveland, românca a primit o veste senzațională
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Opinii
10:55
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Citește mai mult
Dan Udrea Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:25
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
Protest la Miercurea Ciuc  Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul
17:54
Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
 Vassaras, aliat neașteptat Șeful grec al arbitrilor este apărat: „De vină sunt românii din Comisie, că doar execută ordine”
17:39
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Doar Pro TV poate să bată fotbalul CFR - FCSB a avut audiență mare, care a surclasat toate televiziunile din România, cu excepția Pro-ului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?

Cristian Geambașu: Îi mai căutăm în coarne lui Munteanu?
România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România - Bangladesh, la camera VAR

Cătălin Tolontan: România <span>-</span> Bangladesh, la camera VAR
„Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”

Ioana Mihalcea: „Cîrjan, unul dintre noi”
Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!

Cătălin Țepelin: Curaj, nea Mircea!
Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025

Cristian Geambașu: Open la mârlănie. Ediția 2025
U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc

Cătălin Tolontan: U Craiova, succes și risc
Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul

Dan Udrea: Champions League: ce vede și ce nu spune românul
Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a luat-o la vale

Radu Naum: Gruia a <span>luat-o</span> la vale
Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul

Cristian Geambașu: Mirel, pumnul, geamul și autocontrolul
FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea

Dan Udrea: FCSB e în depresie, dar stă pe o comoară. Ar trebui să știe să aibă grijă de ea
Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici și-ai dracului

Cristian Tudor Popescu: Mici <span>și-ai</span> dracului
Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie

Dan Udrea: Europa gândește, România sforăie
Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?

Cristian Geambașu: Dan Petrescu, ultimul cartuș?
Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa

Ioana Mihalcea: Jucătorii vin și pleacă. Dar nu așa
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe

Cristian Geambașu: O seară în trei secvențe
Un om important

Cristian Geambașu: Un om important

Cristian Geambașu: Un om important
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: Lăsați-i în pace pe baschetbaliști

Cristian Geambașu: <span>Lăsați-i</span> în pace pe baschetbaliști
Top stiri din sport
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Campionate
10:16
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Citește mai mult
Scene sălbatice la meciul lui Inter Miami Suarez a scuipat un adversar, Busquets a împărțit pumni + Ce făcea Messi în plin haos
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Superliga
12:00
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Citește mai mult
Așa l-a convins Dinamo pe Mazilu „Am observat asta”+ Ce a răspuns când a fost întrebat când debutează sub comanda lui Kopic
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Diverse
11:31
Ultima zi de mercato Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
Citește mai mult
Ultima zi de mercato  Ce lovituri se dau în ziua în care se închide fereastra de transferuri în cele mai importante ligi din lume
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Special
09:01
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”
Citește mai mult
O legendă pentru GOLAZO.ro Interviu cu unul dintre cei mai mari portari ai istoriei fotbalului: „Eu trebuia să apăr la 1-5 cu România, nu Kahn”

Echipe/Competiții

fcsb 85 CFR Cluj 41 dinamo bucuresti 14 rapid 7 Universitatea Craiova 43 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 2 uta arad 8 farul constanta 6

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
01.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share