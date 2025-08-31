„Joacă la 8-9 zile și trag de timp” Mirel Rădoi, uimit de ce a găsit la Botoșani: „Semnam numai ca să plecăm mai repede”

FC BOTOȘANI - U CRAIOVA 1-1. Deși echipa sa n-a câștigat, Mirel Rădoi (44 de ani) s-a declarat mulțumit: „Mă bucură ce văd la adversari”.

Antrenorul a criticat calitatea gazonului: „Semnam doar să plecăm mai repede”.

După șase victorii consecutive în Liga 1, Universitatea Craiova pleacă doar cu un punct de la Botoșani, însă rămâne prima în clasament.

FC BOTOȘANI - U CRAIOVA 1-1 . Mirel Rădoi: „Adversarii se tem de noi”

„Nu-mi aduc aminte ce alte ocazii a avut Botoșani, chiar nu-mi aduc aminte, acum m-ați făcut așa… Poate nu-mi dau seama din desfășurarea meciului, în afara de gol și două-trei șuturi la întâmplare.

În rest, a fost un joc la discreția noastră, sunt mulțumit chiar și la acest rezultat. Băieții au făcut lucruri pozitive azi, echipa cu cel mai bun atac a avut doar inițieri într-o repriză.

Vă spun sincer, eram mulțumit și cu 0-0, n-am crezut că o să mai văd ce am văzut la Clinceni (n.r. starea deplorabilă a gazonului), în 2025, semnam numai ca să plecăm mai repede”, a spus Rădoi la Digi Sport.

La conferința de presă premergătoare partidei, Rădoi a comparat programul încărcat al echipei sale cu cel al Rapidului. A revenit asupra acestui detaliu și după duelul cu Botoșani.

Mă bucură anumite lucruri pe care le văd la adversar, stau pe jos, au crampe când joacă la 8-9 zile, trag de timp. Asta înseamnă că și noi am devenit o echipă puternică și adversarii se tem de noi. Mirel Rădoi, antrenor Universitatea Craiova

Mirel Rădoi: „Ar fi culmea să nu mă declar mulțumit”

Antrenorul a explicat și ce s-a întâmplat la golul marcat de Ongenda în minutul 72.

„A fost o ezitare între portar și apărători, probabil că Ștefan a crezut că iese Silvică (n.r. portarul Lung jr.) mai repede, au ezitat puțin și a ieșit faza de gol de unde au marcat.

Nu am de unde să caut vinovați pentru această fază, se poate întâmpla. Nu am cum să șterg tot ce s-a întâmplat bine până acum.

Ar fi culmea să te afli pe prima poziție și să nu te declari mulțumit. E doar începutul de campionat, nu s-au scurs decât 8 etape”.

Rădoi se teme de accidentări: „Probabil că vom mai completa pe anumite poziții”

Universitatea Craiova a fost ferită de accidentări în prima parte a sezonului, iar Rădoi speră că nu se va confrunta cu asemenea probleme nici după meciurile echipelor naționale.

„Pentru noi acum încep să apară probleme, cu foarte mulți jucători la echipe naționale, unde se poate întâmpla orice din punct de vedere fizic.

Chiar dacă noi n-am avut mari probleme până acum, s-ar putea să avem, se aglomerează programul. Probabil că vom mai completa pe anumite poziții, apar foarte multe probleme și nu am putea continua pe trei fronturi”.

