FCSB sau CSA Steaua? SONDAJ. Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? » Peste 50% dintre români au o preferată clară

Inscop a publicat, miercuri, un sondaj în care respondenții au fost întrebați ce club este adevăratul moștenitor al echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986: CSA Steaua sau FCSB.

Echipa din Liga 2 a câștigat recent procesul privind marca „Steaua” împotriva formației din Liga 1, însă majoritatea respondenților nu împărtășesc opinia Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ).

Sondaj: cine este adevărata moștenitoare a marii echipe Steaua?

Peste jumătate dintre românii pasionați de fotbal consideră că FCSB este continuatoarea echipei Steaua București care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în 1986, conform inscop.ro.

54,3% dintre respondenți susțin că FCSB continuă tradiția Stelei

dintre respondenți susțin că FCSB continuă tradiția Stelei 29,9% consideră că succesoarea clubului istoric este CSA Steaua București

consideră că succesoarea clubului istoric este CSA Steaua București 15,7% nu au putut sau nu au dorit să răspundă

FOTO Inscop

Percepția că FCSB este continuatoarea Stelei este mai răspândită în rândul bărbaților, tinerilor sub 30 de ani, persoanelor cu studii superioare, celor cu venituri mai mari și angajaților din sectorul public.

În schimb, CSA Steaua București este văzută ca moștenitoarea tradiției de către persoanele între 45 și 59 de ani, cei cu educație primară, locuitorii din orașe mici și angajații din mediul privat.

70,8% dintre respondenți și-ar dori să vadă un meci direct FCSB - CSA Steaua București în prima ligă, în timp ce 28% se opun, iar 1,2% nu au putut da un răspuns clar

Tinerii sub 30 de ani, persoanele cu educație primară și cei cu venituri mai reduse se arată cei mai interesați de un astfel de duel, în timp ce persoanele între 30 și 44 de ani, cei cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venituri ridicate sunt mai reticenți.

FOTO Inscop

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte după 16 meciuri disputate

CSA Steaua ocupă locul 4 în Liga 2, cu 26 de puncte din 13 partide, dar echipa nu are drept de promovare

Cum a fost realizat sondajul Inscop

Barometrul Național al Sportului Românesc Fanatik Inscop Research a fost realizat între 10 și 22 octombrie 2025, la cererea Fanatik.ro.

Sondajul a folosit interviuri telefonice (metoda CATI) pe un eșantion reprezentativ de 1.500 de persoane cu vârsta de 18 ani+ și are o eroare maximă admisă de ±2,5%, la un nivel de încredere de 95%.

Cine e continuatoarea echipei care a câștigat Cupa Campionilor în 1986? FCSB % CSA Steaua %

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport