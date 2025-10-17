FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Publicat: 17.10.2025, ora 18:13
  • Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB-ului, și Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al echipei, au reacționat după atacul lui Mirel Rădoi (44 de ani) la adresa selecționerului României.
  • Ionel Dănciulescu (48 de ani), fost jucător emblematic al lui Dinamo, a sărit în apărarea antrenorului celor de la Universitatea Craiova.

Conflictul dintre Mirel Rădoi și Mircea Lucescu a pornit după o afirmație făcută de patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, în care a susținut că a fost sunat de selecționer înaintea meciului cu Universitatea Craiova.

Gigi Becali, răspuns pentru Rădoi: „Nu mă cert cu finul meu. Să-și vadă de treaba lui!”

Rădoi a răbufnit la conferința de presă de azi, unde a venit cu o coală A4 pe care erau printate declarațiile patronului de la FCSB.

Patronul FCSB-ului a clarificat ce ar fi dorit, de fapt, să spună „Il Luce”:

Ce să fac eu acum, să mă cert cu finul meu? Nu mă cert cu finul meu! Omul (n.r. - Mircea Lucescu) mi-a spus: «Domnule, îți țin pumnii, pentru că ai nevoie», dar nu a spus «împotriva Craiovei».

Poți să spui oricui că îi ții pumnii, și dușman dacă e, îi spui «succes», așa, din curtoazie poți să îi spui. Ai înțeles nuanța? A zis: «Vreau să ai succes pentru că ai nevoie tu acum, că e un moment în care ai foarte mare nevoie».

Nu conta că jucam cu Craiova, cu Real Madrid sau cu oricine. El a vrut să mă susțină că aveam nevoie eu, nu conta cine era adversarul. Dacă e, Mirel înțelege asta, dacă nu, eu nu mă cert cu finul meu pentru fotbal. E treaba lui”, a declarat Becali, conform iamsport.ro.

E și el tânăr, e mai mânios (n.r. - Mirel Rădoi). Îi dau sfat: vezi-ți de curtea ta, de căciula ta, de treburile tale, de lucrul tău, de ce e al tău. Nu te mai face atotștiutorul și învățătorul mapamondului! Nu poate el să ne dea sfaturi nouă, că e încă copil. Trebuie să mai crească, să mai aibă puțin păr alb în cap, după aia o să poată să dea. Deocamdată nu poate. Gigi Becali

Rădoi: „Nu am mai întâlnit așa ceva!”

La conferința de presă premergătoare meciului cu Unirea Slobozia, Mirel Rădoi a declarat:

„Chiar aici am primit un link… Nu am crezut, până când am verificat singur, că un selecționer al României poate avea o astfel de declarație, în care sună un alt patron și spune că și-ar dori ca o echipă să câștige în detrimentul celeilalte. Mi se pare șocant și mă rezum la asta.

Se pare că este ceva normal. Am primit link-ul, am citit. Nu am mai întâlnit așa ceva până în ziua de astăzi. Înțeleg că susții o echipă, dar nu poți să o faci așa, pe față, nu poți să ieși să spui că vrei jucătorii de la o echipă motivați, când tu ai jucători și de la cealaltă echipă”.

Mihai Stoica: „Nu are niciun sens. Le punem pe seama vârstei”

Președintele Consiliului de Administrație al lui FCSB a intervenit și el în acest conflict. Stoica susține că gestul lui Mirel Rădoi a fost unul nepotrivit.

„Eu am o relație atât de strânsă cu Mirel, care s-a cimentat în timp, încât îmi este foarte greu să vorbesc despre el altfel decât la superlativ.

Nu știu dacă avea nevoie să deschidă aceste fronturi acum, dar cred că lucrurile se vor liniști, pentru că oamenii pe care i-a atacat îi cunosc foarte bine și nu cred că vor replica. Nu are niciun sens.

Nu cred că există vreo legătură între desfășurarea jocului și convorbirea telefonică purtată de Mircea Lucescu cu Gigi, cu o zi înainte de meci”, a declarat Mihai Stoica, pentru fanatik.ro.

Și eu făceam anumite lucruri (n.r. - în tinerețe), dar să zicem că le punem pe seama vârstei. A avut câteva declarații la adresa noastră după meci, dar e problema lui. Mie Gigi mi-a spus că nea Mircea i-a transmis: „Sunt alături de tine” Mihai Stoica

Ionel Dănciulescu: „O situație pe care Mircea Lucescu ar fi trebuit să o evite”

Ionel Dănciulescu, legenda lui Dinamo, a sărit în apărarea antrenorului Universității Craiova.

„O situație pe care domnul Mircea Lucescu ar fi trebuit să o evite. Chiar dacă o să-mi iau «hate», în această speță sunt de acord cu Mirel. Domnul Lucescu ar fi trebuit să-l sune și pe domnul Rotaru. Înțeleg relația pe care Mircea Lucescu o are cu Gigi Becali.

Normal că reacționezi de maniera asta dacă ești în miezul problemei. El este la luptă. Cum crezi că ar fi reacționat cei de la FCSB dacă s-ar fi întâmplat invers. Poate că ar fi aflat”, a declarat Dănciulescu, potrivit digisport.ro.

VIDEO Rădoi i-a luat la țintă pe Mircea Lucescu și pe deținătorul drepturilor TV din Liga 1: „Nu ar trebui să mai fiți în fotbalul românesc”

