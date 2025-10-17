„Sper să-l vedem pe teren cu Bologna” Charalambous a anunțat că unul dintre fundașii FCSB-ului ar putea reveni pentru meciul din Europa League +4 foto
Elias Charalambous. Foto: Sportpictures
Superliga

„Sper să-l vedem pe teren cu Bologna” Charalambous a anunțat că unul dintre fundașii FCSB-ului ar putea reveni pentru meciul din Europa League

alt-text Ionuț Cojocaru , Vlad Nedelea , Iosif Popescu (video)
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 19:00
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 19:00
  • Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul FCSB-ului, a anunțat că unul dintre fundașii echipei va reveni și ar putea juca în Europa League, cu Bologna.
  • Tehnicianul a vorbit și despre accidentarea fundașului Mihai Popescu (32 de ani), care ar putea să-l țină pe acesta departe de teren pentru tot sezonul.

FCSB are probleme grave de lot în defensivă, având patru jucători indisponibili: Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș și Daniel Graovac. Totuși, cel din urmă ar putea reveni mai rapid.

Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește și
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede
Citește mai mult
Revenire surpriză la FCSB Campioana va avea în lot pentru meciul cu Metaloglobus un fotbalist a cărui recuperare s-a încheiat mai repede

Charalambous a anunțat că Graovac ar putea reveni pentru meciul FCSB-ului din Europa League

Daniel Graovac a fost diagnosticat cu ruptură musculară la finalul lunii septembrie, iar Elias Charalambous susține că acesta ar putea reveni pentru partida cu Bologna, care va avea loc pe 23 octombrie, în faza principală a Europa League.

„La Graovac este o accidentare musculară și are nevoie de timp, dar se recuperează foarte bine.

Cred că îl vom vedea cu Bologna. Nu sunt 100% sigur, dar merge foarte bine”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă.

Chiricheș are o accidentare, dar sperăm să revină curând alături de noi. Nu este ceva foarte grav Elias Charalambous

Deși, de la revenirea sa la FCSB, a fost folosit mai mult ca mijlocaș defensiv, Charalambous a declarat că ia în calcul să-l utilizeze pe fostul jucător de la Napoli și Tottenham din nou pe poziția de fundaș.

„De ce nu? Cred că acum 2-3 meciuri, când am avut un jucător accidentat pe acea poziție, el a jucat acolo. Are experiență și se poate adapta”, a mai declarat tehnicianul.

Dawa s-a „rupt” în luna martie, în timp ce juca pentru naționala țării sale într-un meci cu Eswatini din preliminariile CM 2026.

„Dawa a început antrenamentele, dar trebuie să fim siguri 100%. Va intra când doctorul va da undă verde”

Elias Charalambous: „Este prea devreme să vorbim de contracte. Mihai Popescu a fost foarte important”

Fundașul campioanei s-a accidentat în meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0 pentru „tricolori”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Din păcate pentru noi, accidentarea lui Mihai îl va ține mult timp pe tușă. El a primit vestea foarte bine. Uneori, astfel de accidentări pot doborî jucătorii, dar el are un caracter foarte puternic”, a spus Charalambous.

Galerie foto (4 imagini)

Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu Accidentare Mihai Popescu
+4 Foto
labels.photo-gallery

Popescu a efectuat un RMN, iar diagnosticul a fost unul crunt: ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Gigi Becali, patronul echipei, a anunțat că ia în calcul să nu-i mai prelungească contractul lui Popescu, scadent pe 30 iunie 2026.

Cred că este prea devreme să vorbim despre contracte. E un jucător care a jucat aproape toate meciurile de anul trecut. Un jucător care juca titular și la națională. Doar din aceste lucruri se poate înțelege cât de important a fost Mihai pentru noi.

Cel mai important pentru el este să găsească o cale să fie puternic, să se recupereze și să revină la capacitate maximă”, a mai spus tehnicianul, la conferința de presă.

Citește și

„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
Nationala
16:55
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
Citește mai mult
„Un alt tip de adversar” Un fost internațional avertizează naționala României, înainte de meciul cu Bosnia din preliminariile CM 2026
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Nationala
16:17
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj
Citește mai mult
Presăm Cehia și Slovacia! FIFA a publicat noul clasament. Naționala a redus mult diferența față de rivalele la tragerea pentru baraj

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
liga 1 Vlad CHIRICHES Mihai Popescu fcsb elias charalambous Joyskim Dawa
Știrile zilei din sport
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Diverse
17.10
Gluma lui Valentin Ceaușescu Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Citește mai mult
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Superliga
17.10
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site » Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Citește mai mult
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Superliga
17.10
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Citește mai mult
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Superliga
17.10
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Citește mai mult
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:07
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
21:13
„Rotaru exagerează” Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
„Rotaru exagerează”  Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
23:30
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
23:03
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
17.10
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
17.10
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
17.10
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
17.10
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share