Elias Charalambous (45 de ani)

, antrenorul FCSB-ului, a anunțat că unul dintre fundașii echipei va reveni și ar putea juca în Europa League, cu Bologna. Tehnicianul a vorbit și despre accidentarea fundașului Mihai Popescu (32 de ani), care ar putea să-l țină pe acesta departe de teren pentru tot sezonul.

FCSB are probleme grave de lot în defensivă, având patru jucători indisponibili: Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Vlad Chiricheș și Daniel Graovac. Totuși, cel din urmă ar putea reveni mai rapid.

Charalambous a anunțat că Graovac ar putea reveni pentru meciul FCSB-ului din Europa League

Daniel Graovac a fost diagnosticat cu ruptură musculară la finalul lunii septembrie, iar Elias Charalambous susține că acesta ar putea reveni pentru partida cu Bologna, care va avea loc pe 23 octombrie, în faza principală a Europa League.

„La Graovac este o accidentare musculară și are nevoie de timp, dar se recuperează foarte bine.

Cred că îl vom vedea cu Bologna. Nu sunt 100% sigur, dar merge foarte bine”, a declarat tehnicianul, la conferința de presă.

Chiricheș are o accidentare, dar sperăm să revină curând alături de noi. Nu este ceva foarte grav Elias Charalambous

Deși, de la revenirea sa la FCSB, a fost folosit mai mult ca mijlocaș defensiv, Charalambous a declarat că ia în calcul să-l utilizeze pe fostul jucător de la Napoli și Tottenham din nou pe poziția de fundaș.

„De ce nu? Cred că acum 2-3 meciuri, când am avut un jucător accidentat pe acea poziție, el a jucat acolo. Are experiență și se poate adapta”, a mai declarat tehnicianul.

Dawa s-a „rupt” în luna martie, în timp ce juca pentru naționala țării sale într-un meci cu Eswatini din preliminariile CM 2026.

„Dawa a început antrenamentele, dar trebuie să fim siguri 100%. Va intra când doctorul va da undă verde”

Elias Charalambous: „Este prea devreme să vorbim de contracte. Mihai Popescu a fost foarte important”

Fundașul campioanei s-a accidentat în meciul echipei naționale cu Austria, scor 1-0 pentru „tricolori”, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

„Din păcate pentru noi, accidentarea lui Mihai îl va ține mult timp pe tușă. El a primit vestea foarte bine. Uneori, astfel de accidentări pot doborî jucătorii, dar el are un caracter foarte puternic”, a spus Charalambous.

Popescu a efectuat un RMN, iar diagnosticul a fost unul crunt: ruptură de ligament încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Gigi Becali, patronul echipei, a anunțat că ia în calcul să nu-i mai prelungească contractul lui Popescu, scadent pe 30 iunie 2026.

„ Cred că este prea devreme să vorbim despre contracte. E un jucător care a jucat aproape toate meciurile de anul trecut. Un jucător care juca titular și la națională. Doar din aceste lucruri se poate înțelege cât de important a fost Mihai pentru noi.

Cel mai important pentru el este să găsească o cale să fie puternic, să se recupereze și să revină la capacitate maximă”, a mai spus tehnicianul, la conferința de presă.

