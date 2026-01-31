FCSB va avea tribunele goale!  Campioana va bifa la meciul cu Csikszereda  cea mai mică asistență pe Arena Națională. Număr infim de bilete vândute +58 foto
Locul din clasament, dar și gerul care se anunță duminică seara, au determinat fanii campioanei să fie interesați de meciul cu Csikszereda
FCSB va avea tribunele goale! Campioana va bifa la meciul cu Csikszereda cea mai mică asistență pe Arena Națională. Număr infim de bilete vândute

  • Locul din clasament, dar și gerul care se anunță duminică seara, au determinat fanii campioanei să fie interesați de meciul cu Csikszereda
  • Până acum, meciul cu cea mai mică prezență pe Arenă, pentru FCSB, a fost cu Clinceni, în 2020: puțin peste 2.000 de spectatori

Ce paradox pentru FCSB. Joi, la meciul cu Fenerbahce, a stabilit recordul de spectatori la partidele disputate în acest sezon pe tabloul principal din Europa League, dar duminică seara va bifa aproape sigur recordul negativ all time pe Arena Națională, la jocurile din campionat, de acasă.

Cel mult 1.000 de tichete vândute la FCSB - Csikszereda

Cu Fener, campioana a avut aproape 28.000 de spectatori. În schimb, cu Csikszereda, în meciul programat în etapa a 24-a, sunt așteptați în jur de doar 1.500. Până sâmbătă seară se vânduseră cel mult 1.000 de tichete.

În urmă cu fix 6 ani, FCSB înregistra la un meci cu Clinceni cea mai mică prezență pe Arenă, în Liga 1: doar 2.150 de spectatori, la confruntarea cu Academica Clinceni, scor 0-0.

Două sunt cauzele principale pentru care acest meci se va juca practic cu tribunele goale:

1. Parcursul dezastruos al echipei în campionat. FCSB e abia pe locul 11 și a pierdut 35 % din jocuri.

2. Se anunță temperaturi extreme duminică seara în București. La ora partidei sunt anunțate în jur de -5 grade!

Asistența extrem de mică îi va produce clubului și o pierdere financiară. Cheltuielile de organizare, cu tot cu prețul chiriei și plata către firma de pază, se duc spre 50.000 de euro.

În schimb, la meciurile europene, FCSB s-a ales, doar de pe urma celor 4 meciuri de pe tabloul principal, cu peste două milioane de euro!

FCSB, la fel ca Dinamo și Rapid

În acest sezon, cel puțin până acum, FCSB a avut o medie de spectatori la jocurile de acasă la egalitate cu rivalele din București, Dinamo și Rapid, toate aflate la 11.200 de fani.

Spre deosebire de cele două însă, FCSB nu mai dispută acasă nici un derby, Rapid mai are două (Dinamo și Craiova), iar Dinamo unul (cu Craiova). Formația cu cea mai bună medie de fani e Universitatea Craiova: aproape 14.000 de spectatori.

