SINGURI SPRE PLAY-OFF  FCSB, la cea mai slabă asistență din acest sezon! Câți fani au venit la meciul cu Csikszereda +14 foto
Arena Națională e aproape goală duminică seară, la meciul dintre FCSB și Csíkszereda
SINGURI SPRE PLAY-OFF FCSB, la cea mai slabă asistență din acest sezon! Câți fani au venit la meciul cu Csikszereda

alt-text Vlad Nedelea , Iosif Popescu (foto/video)
alt-text Publicat: 01.02.2026, ora 19:29
alt-text Actualizat: 01.02.2026, ora 19:34
  • Arena Națională e aproape goală duminică seară, la meciul dintre FCSB și Csíkszereda, partida de care campioana României își leagă ultimele speranțe de calificare în play-off. 

Deși stadionul a fost deschis complet în tribune va aduna puțin peste 3.000 de spectatori, cel mai scăzut număr de suporteri înregistrat de FCSB în acest sezon.

Pe lângă forma proastă a FCSB nici temperatura de afară n-a ajutat campioana să aducă la stadion mai mulți fani.

La ora jocului temperatura resimțită arăta -11 grade, o nouă dovadă că în România fotbalul în ianuarie și februarie poate aduce inconveniente.

Cu Fener da, cu Ciucul nu

Imaginea a contrastat puternic cu cea de la mijlocul săptămânii, când FCSB a evoluat pe Arena Națională în cupele europene, în fața a aproape 28.000 de fani, fiind echipa cu cea mai mare asistență pe teren propriu din actuala ediție a Europa League.

Cu aproximativ o oră înainte de fluierul de start, zona din jurul stadionului era complet pustie. Nu au existat grupuri de fani, iar aleile largi din jurul arenei au rămas goale și după ora de start a meciului. Doar câțiva membri ai staffului de ordine și personalul tehnic se aflau în perimetrul stadionului.

FCSB, la cea mai slabă asistență din acest sezon, cu Csikszereda. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (11).jpeg
FCSB, la cea mai slabă asistență din acest sezon, cu Csikszereda. FOTO Vlad Nedelea GOLAZO (11).jpeg

Singuri acasă

În interior, tribunele au fost aproape complet goale, pe ici colo câte un fan pierdut printre scaunele colorate.

Singura imagine care a ieșit în evidență a fost cea a unui copil îmbrăcat cu tricoul lui Darius Olaru, prezent singur într-un sector al tribunei, cu mult timp înainte de startul partidei.

O prezență izolată, într-un stadion de peste 50.000 de locuri. Confruntarea cu Csíkszereda va rămâne drept partida cu cea mai slabă asistență pentru FCSB în actualul sezon.

Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
Zelenski nu intenționează să meargă la Moscova și îi spune lui Putin: „Vino la Kiev, dacă îndrăznești” / Incertitudine privind armistițiul anunțat de Trump
suporteri arena nationala fcsb csikszereda asistenta
