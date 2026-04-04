Pleacă Bîrligea? Atacantul de la FCSB ar fi dorit de fosta campioană din Bundesliga » Ar avea concurență serioasă +13 foto
Pleacă Bîrligea? Atacantul de la FCSB ar fi dorit de fosta campioană din Bundesliga » Ar avea concurență serioasă

alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 11:57
  • Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, ar fi dorit de o echipă din Germania care are în palmares 7 titluri în Bundesliga.

Ajuns la FCSB în 2024 de la CFR Cluj, în schimbul sumei de 3 milioane de euro, Daniel Bîrligea s-ar putea despărți la finalul sezonului de echipa antrenată de Mirel Rădoi.

Daniel Bîrligea ar fi dorit de Schalke

Daniel Bîrligea le-ar fi fost propus celor de la Schalke pentru un potențial transfer. După ce l-ar fi monitorizat pe atacant, echipa germană ar fi dispusă să înceapă negocierile cu FCSB în vară, atunci când începe perioada de transferuri, anunță gsp.ro.

Gigi Becali, finanțatorul campioanei, a reacționat: „Orice jucător poate să plece”. Întrebat despre suma de transfer, acesta a răspuns: „Ori plătesc clauza de reziliere, ori vin la negocieri și atunci voi negocia cu ei”.

4,5 milioane de euro
este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, conform Transfermarkt

Clauza de reziliere a contractului lui Bîrligea cu FCSB este de 15 milioane de euro.

În acest sezon, Daniel Bîrligea a marcat 13 goluri și a oferit 6 pase decisive în 37 de meciuri jucate pentru FCSB.

Schalke visează la promovarea în Bundesliga

În acest moment, Schalke 04 se află pe primul loc în liga secundă din Germania, cu 52 de puncte acumulate, la o lungime distanță de ocupanta locului secund, Elversberg.

Mai sunt 7 etape de disputat, iar Schalke visează la promovarea în Bundesliga, după trei sezoane petrecute în eșalonul secund.

Dacă va fi transferat de echipa germană, atunci Daniel Bîrligea va avea concurență serioasă în atac:

  • Moussa Sylla (26 de ani) - cotat la 5 milioane de euro
  • Christian Gomis (25 de ani) - cotat la 1,5 milioane de euro
  • Edin Dzeko (40 de ani) - cotat la 1,5 milioane de euro
  • Bryan Lasme (27 de ani) - cotat la 600.000 de euro
  • Emil Hojlund (21 de ani), fratele lui Rasmus Hojlund de la Napoli - cotat la 500.000 de euro
  • Peter Remmert (20 de ani) - cotat la 500.000 de euro

Schalke are în palmares 7 titluri în Bundesliga, 5 Cupe ale Germaniei, o Supercupă a Germaniei, o Cupă UEFA și o Cupă a Ligii.

