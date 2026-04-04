„Ți-am cerut și n-ai făcut-o!” Becali l-a luat la țintă pe Pintilii: „V-am dat două milioane de euro și ce-ați făcut?”. Cum s-a apărat antrenorul
Publicat: 04.04.2026, ora 11:18
  • FC Botoșani - FCSB 3-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, crede că marea problemă a echipei sale o reprezintă absența unui mijlocaș central de valoare.
  • Și l-a acuzat frontal pe Mihai Pintilii, antrenorul secund al „roș-albaștrilor” până la finalul sezonului regulat.

Becali a intervenit la TV după eșecul suferit de echipa sa la Botoșani. A pus jocul slab din play-out pe seama absenței unui mijlocaș central de valoare.

Și i-a reproșat lui Mihai Pintilii, prezent în studio, că nu a reușit să transfere unul deși a avut la dispoziție un buget de două milioane de euro.

„Știți cine trebuia să schimbe lucrurile? Vă spun gândurile mele. Trebuia să schimbe lucrurile MM, sau chiar Pintilii și Charalambous, atunci când le-am zis: «luați mijlocaș central că nu avem». Baba face greșeli, e bezmetic, iar Lixandru nu mai știe fotbal.

Trebuia s-o facă Pintilii, care e acolo la voi în studio, să se uite, să cereceteze, dacă vrea să fie antrenor modern. Muncește, uită-te, stai 17 ore pe calculator, vezi 200 de jucători și să vii: «Nea Gigi, uite mijlocaș». Am cerut mijlocaș, nu l-au adus!

Le-am zis că ne trebuie doi mijlocași, dar n-au adus niciunul. Le-am spus că dau și două milioane și le-am zis: «Aduceți că nu mă pricep!». Le-am spus să aducă jucători, eu nu mai sunt capabil. Trebuie tehnologie, totul se face digitalizat și mie nu-mi place.

N-au adus, l-au adus pe Arad, dar nu l-am văzut. Eu spun că le dau două milioane și ei îl aduc pe Arad, pe care nu l-am văzut încă. Ce să facă Rădoi? Nu poate să schimbe, n-are ce să facă, nu are mijlocaș central. Pe unele posturi te mai cârpești, nu poți la mijlocaș central”, a spus Gigi Becali.

Pintilii nu a reacționat cât timp Becali s-a aflat în direct. A făcut-o abia după ce patronul campioanei a închis telefonul.

„N-aveam cum să aduc eu cu Elias mijlocași. Da, ne-am uitat la jucători, puteam să ne dăm cu părerea, dar decizia era la nea Gigi, la MM, cine e cu banul. Degeaba ne uităm noi. Da, ne-am uitat. Și în cantonament în Turcia stăteam numai pe calculator.

Lucian Filip, Alin Stoica, Ionuț Zottu, eu Elias, MM, aveam liste în fiecare seară cu 5-8 jucători. Am văzut vreo 60 de jucători, căutam și atacant, și fundaș, căutam mai mulți, dar n-au ieșit mulți în evidență.

Ne-am oprit la Arad, el a fost cel mai interesant jucător. Poate să fie bun, dar nu știu cât e pe placul lui nea Gigi. Nu are agresivitatea lui Bourceanu. El caută un mijlocaș la nivelul ăla. Arad e inteligent, pasează bine, vede bine jocul, dar el a venit accidentat. Până nu e la 100%, n-are um să fie bun.

Eu nu cred că problema principală e la mijlocași, e părerea lui nea Gigi. Nu doar mijlocașul central e vinovat, toată echipa. Ceilalți ce fac?”, a explicat Pintilii.

