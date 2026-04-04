FC Botoșani - FCSB 3-2. Gigi Becali (67 de ani), patronul campioanei, crede că marea problemă a echipei sale o reprezintă absența unui mijlocaș central de valoare.

Și l-a acuzat frontal pe Mihai Pintilii, antrenorul secund al „roș-albaștrilor” până la finalul sezonului regulat.

Becali a intervenit la TV după eșecul suferit de echipa sa la Botoșani. A pus jocul slab din play-out pe seama absenței unui mijlocaș central de valoare.

Și i-a reproșat lui Mihai Pintilii, prezent în studio, că nu a reușit să transfere unul deși a avut la dispoziție un buget de două milioane de euro.

Becali l-a luat la țintă pe Pintilii: „ V-am dat două milioane de euro și ce-ați făcut?”

„Știți cine trebuia să schimbe lucrurile? Vă spun gândurile mele. Trebuia să schimbe lucrurile MM, sau chiar Pintilii și Charalambous, atunci când le-am zis: «luați mijlocaș central că nu avem». Baba face greșeli, e bezmetic, iar Lixandru nu mai știe fotbal.

Trebuia s-o facă Pintilii, care e acolo la voi în studio, să se uite, să cereceteze, dacă vrea să fie antrenor modern. Muncește, uită-te, stai 17 ore pe calculator, vezi 200 de jucători și să vii: «Nea Gigi, uite mijlocaș». Am cerut mijlocaș, nu l-au adus!

Le-am zis că ne trebuie doi mijlocași, dar n-au adus niciunul. Le-am spus că dau și două milioane și le-am zis: «Aduceți că nu mă pricep!». Le-am spus să aducă jucători, eu nu mai sunt capabil. Trebuie tehnologie, totul se face digitalizat și mie nu-mi place.

N-au adus, l-au adus pe Arad, dar nu l-am văzut. Eu spun că le dau două milioane și ei îl aduc pe Arad, pe care nu l-am văzut încă. Ce să facă Rădoi? Nu poate să schimbe, n-are ce să facă, nu are mijlocaș central. Pe unele posturi te mai cârpești, nu poți la mijlocaș central”, a spus Gigi Becali.

„ N-aveam cum să aduc eu mijlocași”

Pintilii nu a reacționat cât timp Becali s-a aflat în direct. A făcut-o abia după ce patronul campioanei a închis telefonul.

„N-aveam cum să aduc eu cu Elias mijlocași. Da, ne-am uitat la jucători, puteam să ne dăm cu părerea, dar decizia era la nea Gigi, la MM, cine e cu banul. Degeaba ne uităm noi. Da, ne-am uitat. Și în cantonament în Turcia stăteam numai pe calculator.

Lucian Filip, Alin Stoica, Ionuț Zottu, eu Elias, MM, aveam liste în fiecare seară cu 5-8 jucători. Am văzut vreo 60 de jucători, căutam și atacant, și fundaș, căutam mai mulți, dar n-au ieșit mulți în evidență.

Ne-am oprit la Arad, el a fost cel mai interesant jucător. Poate să fie bun, dar nu știu cât e pe placul lui nea Gigi. Nu are agresivitatea lui Bourceanu. El caută un mijlocaș la nivelul ăla. Arad e inteligent, pasează bine, vede bine jocul, dar el a venit accidentat. Până nu e la 100%, n-are um să fie bun.

Eu nu cred că problema principală e la mijlocași, e părerea lui nea Gigi. Nu doar mijlocașul central e vinovat, toată echipa. Ceilalți ce fac?”, a explicat Pintilii.

