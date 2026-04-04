FC Botoșani - FCSB 3-2. Jucătorii lui Marius Croitoru (45 de ani) au sărbătorit intens la vestiare victoria în fața campioanei României, în etapa #3 din play-out.

FC Botoșani a dat lovitura și a învins-o pentru a doua oară pe FCSB în acest sezon, primul succes fiind în etapa #10 din sezonul regulat, atunci când moldovenii s-au impus cu scorul de 3-1.

FC Botoșani - FCSB 3-2 . Sărbătoare în vestiarul moldovenilor

După meci, jucătorii lui Marius Croitoru au sărbătorit intens la vestiare. Au postat pe rețelele de socializare un clip din timpul bucuriei în care jucătorii sar și strigă: „Ne-am făcut damblaua, am bătut pe Steaua!”

Înainte de publicarea clipului, Botoșani a postat pe conturile oficiale o ironie creată cu Inteligența Artificială.

În imagine apare un cal cu ochi albaștri și coamă roșie, simbolul adoptat de moldoveni după schimbarea siglei. Calul se află pe un teren de fotbal și poartă un cojoc din blană de oaie, o trimitere ironică la Gigi Becali, recunoscut pentru creșterea animalelor.

Pe cer apare și steaua cu 8 colțuri de pe sigla FCSB, spartă după trecerea calului.

După rezultatul înregistrat în etapa a treia, FC Botoșani și FCSB se află la egalitate de puncte, câte 27, în fruntea clasamentului din play-out. UTA Arad poate profita: are 25 de puncte și se va duela duminică cu Metaloglobus.

Clasamentul în play-out

Loc Echipa Meciuri Puncte 7 FCSB 3 27 8 Botoșani 3 27 9 UTA Arad 2 25* 10 Farul 2 23* 11 Oțelul 2 21* 12 Csikszereda 2 20 13 Unirea Slobozia 2 16 14 Petrolul Ploiești 2 16* 15 Hermannstadt 2 15* 16 Metaloglobus 2 10 *️ - beneficiază de rotunjire

