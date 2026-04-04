Dezlănțuiți în vestiar VIDEO+FOTO: Cum au sărbătorit botoșănenii după victoria cu FCSB » Ce au scandat + cum au ironizat campioana
Foto: Facebook/Fotbal Club Botoșani
Superliga

Dezlănțuiți în vestiar VIDEO+FOTO: Cum au sărbătorit botoșănenii după victoria cu FCSB » Ce au scandat + cum au ironizat campioana

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 04.04.2026, ora 10:51
  • FC Botoșani - FCSB 3-2. Jucătorii lui Marius Croitoru (45 de ani) au sărbătorit intens la vestiare victoria în fața campioanei României, în etapa #3 din play-out.

FC Botoșani a dat lovitura și a învins-o pentru a doua oară pe FCSB în acest sezon, primul succes fiind în etapa #10 din sezonul regulat, atunci când moldovenii s-au impus cu scorul de 3-1.

FC Botoșani - FCSB 3-2. Sărbătoare în vestiarul moldovenilor

După meci, jucătorii lui Marius Croitoru au sărbătorit intens la vestiare. Au postat pe rețelele de socializare un clip din timpul bucuriei în care jucătorii sar și strigă: „Ne-am făcut damblaua, am bătut pe Steaua!”

Bucuria din vestiarul celor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB. Foto: Captură Facebook/Fotbal Club Botoșani
Bucuria din vestiarul celor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB. Foto: Captură Facebook/Fotbal Club Botoșani

Galerie foto (6 imagini)

Bucuria din vestiarul celor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB. Foto: Captură Facebook/Fotbal Club Botoșani Bucuria din vestiarul celor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB. Foto: Captură Facebook/Fotbal Club Botoșani Bucuria din vestiarul celor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB. Foto: Captură Facebook/Fotbal Club Botoșani Bucuria din vestiarul celor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB. Foto: Captură Facebook/Fotbal Club Botoșani Bucuria din vestiarul celor de la FC Botoșani după victoria cu FCSB. Foto: Captură Facebook/Fotbal Club Botoșani
+6 Foto
labels.photo-gallery

Înainte de publicarea clipului, Botoșani a postat pe conturile oficiale o ironie creată cu Inteligența Artificială.

În imagine apare un cal cu ochi albaștri și coamă roșie, simbolul adoptat de moldoveni după schimbarea siglei. Calul se află pe un teren de fotbal și poartă un cojoc din blană de oaie, o trimitere ironică la Gigi Becali, recunoscut pentru creșterea animalelor.

Pe cer apare și steaua cu 8 colțuri de pe sigla FCSB, spartă după trecerea calului.

După rezultatul înregistrat în etapa a treia, FC Botoșani și FCSB se află la egalitate de puncte, câte 27, în fruntea clasamentului din play-out. UTA Arad poate profita: are 25 de puncte și se va duela duminică cu Metaloglobus.

FOTO. Primul gol marcat de Ongenda în meciul cu FCSB

FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (8).jpg
FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (8).jpg

Galerie foto (8 imagini)

FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (1).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (2).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (3).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (4).jpg FC Botosani - FCSB, golul lui Ongenda. Capturi Prima Sport (5).jpg
+8 Foto
labels.photo-gallery

Clasamentul în play-out

LocEchipaMeciuriPuncte
7FCSB327
8Botoșani327
9UTA Arad225*
10Farul223*
11Oțelul221*
12Csikszereda220
13Unirea Slobozia216
14Petrolul Ploiești216*
15Hermannstadt215*
16Metaloglobus210
*️ - beneficiază de rotunjire

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
ULTIMA ORĂ Pilotul american prăbușit în Iran a fost salvat. Operațiune de comando a SUA pe teritoriul inamic
liga 1 fc botosani play out fcsb bucurie
Știrile zilei din sport
Echipe/Competiții

fcsb 39 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 23 rapid 15 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
06.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share