FCSB, obligată să plătească 40.000 € Litigiul este legat de transferul lui David Kiki de la Farul » Motivul pentru care Becali refuza să facă plata

Comisia de Recurs a FRF a decis joi, 12 februarie, că FCSB trebuie să achite 40.000 de euro agenției de impresariat Bestway Soccer Ltd.

Litigiul are legătură cu transferul fundașului David Kiki (32 de ani), adus liber de contract de la Farul în vara lui 2024.

Hotărârea Comisiei de Recurs a FRF este definitivă pe plan intern și executorie, dar poate fi atacată la TAS în termen de 21 de zile de la comunicare.

FCSB trebuie să plătească 40.000 de euro agenției Bestway Soccer

Potrivit deciziei publicate de FRF, Comisia de Recurs a modificat integral decizia CNSL din 10 octombrie 2025 și a obligat FCSB la plata datoriei, a dobânzii legale penalizatoare începând cu 1 octombrie 2025 până la achitarea integrală a sumei, precum și a cheltuielilor de judecată.

Disputa dintre FCSB și agenția de impresariat a fost analizată anterior și în instanțele civile. La 10 decembrie 2025, Tribunalul București a admis excepția necompetenței generale a instanțelor judecătorești și a declinat soluționarea cauzei către Camera Națională de Soluționare a Litigiilor din cadrul FRF.

Instanța a reținut că litigiul izvorăște din activitatea fotbalistică și că, potrivit Statutului FRF și clauzei arbitrale din contractul de comision, conflictele dintre cluburi și agenți trebuie soluționate exclusiv de jurisdicția sportivă.

În motivarea cererii de la Tribunal se arată: „BESTWAY SOCCER a solicitat instanţei emiterea unei ordonanţe de plată împotriva debitoarei Fotbal Club FCSB SA şi obligarea acesteia la plata sumei de 40.000 de euro şi dobândă legală penalizatoare calculată de la data scadenţei şi până la data plăţii efective, cu cheltuieli de judecată”.

Agenția britanică a menționat: „Între părţi s-au derulat raporturi contractuale, în baza contractului de comision nr. 259/21.06.2024 şi deşi reclamanta şi-a îndeplinit obligaţiile contractuale, debitoarea nu a achitat comisionul datorat”.

Agenția a cerut insolvența FCSB

Anterior, agenția britanică solicitase inclusiv deschiderea procedurii de insolvență împotriva campioanei României. Cererea a fost respinsă de instanță în iunie 2025 ca neîntemeiată.

Finanțatorul FCSB, Gigi Becali, a afirmat că solicitarea agenției ar avea legătură cu impresarul Mihai Joiță, cel care l-a reprezentat pe David Kiki în negocierile contractuale.

Gigi Becali a refuzat plata: „Să vedem dacă avem, cu adevărat, să dăm banii”

Chiar dacă FCSB a fost amenințată cu insolvența, Becali a refuzat să plătească și a așteptat decizia instanțelor.

„Este vorba de 40.000 de euro. Și ce dacă a făcut asta? O să dea judecătorul insolvență la o firmă de milioane? Mergi și dă în judecată și pune poprire pe milioanele de euro, cum să pui în insolvență o firmă care are în cont șase milioane de euro pentru că are să dea 40.000?

O să-i respingă, o să-i pună să dea în judecată, să vedem dacă avem, cu adevărat, să dăm banii.

Că așa pot să spun și eu și toată lumea poate să dea în insolvență pe oricine. Nu e așa!

Să spună judecătorul că am să-ți dau suma și, după, poți să ceri insolvența dacă nu îți dau banii.

Insolvența e când societatea nu are să-ți dea banii, dar dacă țin banii în cont, șase milioane, cum să ceri așa ceva, sunt prostii!”, a explicat Gigi Becali, anul trecut.

