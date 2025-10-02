FCSB vrea să scape de el Jucătorul care a intrat în dizgrația conducerii: „De abia aștept să îl scot din lot”

Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul celor de la FCSB, a anunțat că David Kiki (31 de ani) va fi scos din lot în iarnă.

Locul beninezului ar putea fi ocupat de Kevin Ciobotaru (21 de ani), fundașul celor de la FC Hermannstadt.

FCSB pregătește „curățenia” de iarnă. Finanțatorul campioanei a început deja să contureze lista jucătorilor de care vrea să se despartă.

David Kiki are zilele numărate la FCSB

Întrebat dacă Vali Crețu s-a refăcut după accidentarea suferită la mijlocul lunii septembrie și va putea evolua în duelul cu Young Boys Berna, Gigi Becali a profitat de ocazie pentru a anunța că FCSB plănuiește să renunțe la serviciile lui David Kiki.

„Creţu nu avea mari probleme, numai că a fost întrebat dacă poate și a zis că da. Într-un fel trebuia să ne apărăm acolo în stânga.

Kiki ăsta e ceva.. De abia aștept să vină iarna să îl scot din lot. Ce dacă are contract, dăm banii omului”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

500.000 de euro este cota de piață a lui David Kiki, conform Transfermarkt

Fundașul a strâns 49 de selecții pentru prima reprezentativă a Beninului

De-a lungul carierei, David Kiki a evoluat pentru ASM Belfort, Chamois Niort, Stade Brestois, Red Star FC, Montana (Bulgaria), Arda Kardzhali (Bulgaria), Farul Constanța și FCSB

FCSB i-a găsit înlocuitor lui David Kiki

Campioana și-a îndreptat atenția către Kevin Ciubotaru, fundașul stânga al celor de la Hermannstadt. Fotbalistul în vârstă de 21 de ani ar putea ocupa locul liber lăsat în lot după plecarea lui David Kiki.

Patronul campioanei și-a manifestat interesul după ce echipa lui Marius Măldărășanu s-a impus în Giulești, împotriva celor de la Rapid, 2-1.

„Și mie mi-a plăcut, l-am întrebat pe MM, eu credeam că e atacant, dar e fundaș. E bun, dar e cam mic de statură. Ăia sunt prietenii mei (n.r. - cei de la Hermannstadt), dar nu te înțelegi cu ei, cer prea mulți bani tot timpul.

L-am remarcat (n.r. - pe Kevin Ciobotaru), mi-a plăcut siguranța lui, mingea la picior. El, copil, se distra în bandă cu fundașii Rapidului”, a spus Gigi Becali, la momentul respectiv.

