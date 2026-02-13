U Craiova - FCSB 2-2. Alfonso Perez Burrull (60 de ani), fost arbitru spaniol cu peste 200 de meciuri conduse în La Liga, a analizat pentru GOLAZO.ro faza controversată de la golul doi marcat de olteni.

În minutul 54 al partidei de joi din Cupa României, Isenko, portarul Craiovei, a degajat mingea către centrul terenului, acolo unde se afla coechipierul său, Luca Băsceanu.

Tânărul jucător a preluat mingea cu umărul și apoi a pasat decisiv la golul reușit de Florin Ștefan. Cei de la FCSB au contestat faza, susținând că a fost henț.

U Craiova - FCSB. Alfonso Perez Burrull: „În această acțiune mingea lovește mâna”

Alfonso Perez Burrull, fost arbitru în La Liga și actual expert al cotidianului Marca pe probleme de arbitraj, a comentat pentru GOLAZO.ro faza controversată în care l-a avut protagonist pe Luca Băsceanu.

„Uitându-mă și la clipul si la stop-cadrul trimis și ținând cont de regulament, care consideră că mâna începe de la umăr și axilă, în această acțiune mingea lovește mâna jucătorului.

În plus, cred că de aceea el ține brațul larg desfăcut, departe de corp, pentru a putea controla și amortiza mai bine mingea.

Dacă arbitrul VAR (n.r. - Cătălin Popa) vede că e henț sau are un dubiu, atunci trebuie să intervină și să cheme arbitrul de centru (n.r. - Horațiu Feșnic) la monitor, pentru că e începutul unei faze care a dus la marcarea unui gol”, a spus fostul arbitru.

Mihai Stoica: „E jenant”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, i-a criticat dur, după meci, pe cei care susțineau că nu a fost henț la Luca Băsceanu:

„E jenant să susții că nu e henț la Băsceanu. Indiferent pe cine reprezinți”, a spus oficialul FCSB pe Facebook.

Și Gigi Becali, patronul campioanei, a răbufnit după meci și l-a jignit pe arbitrul Horațiu Feșnic pentru că nu a oprit faza după preluarea jucătorului Craiovei.

296 de meciuri a condus, în total, Alfonso Perez Burrull în cariera sa de arbitru

Cum a decurs faza controversată de la U Craiova - FCSB

Isenko, portarul Craiovei, a degajat mingea către mijlocul terenului, acolo unde se afla Luca Băsceanu.

Tânărul jucător a preluat mingea cu umărul, având mâna în poziție orizontală, dar cei de la FCSB au cerut un potențial henț la Băsceanu, dar arbitrul Horațiu Feșnic nu a oprit faza.

În acel moment, Andre Duarte, fundașul campioanei, a protestat și a cerut henț, dar faza a continuat. Luca Băsceanu i-a pasat excelent lui Florin Ștefan, pe partea stângă.

Ștefan a alergat, fiind urmărit de Dawa, dar nu a mai putut fi oprit. Acesta l-a învins pe Matei Popa, cu un lob executat perfect.

Conform regulamentului, un jucător poate atinge mingea doar cu umărul. Dacă balonul îl lovește în orice altă zonă a brațului, arbitrul trebuie să oprească jocul pentru henț.

FCSB a fost eliminată din Cupa României, după ce a încheiat grupa B pe locul 5, cu 4 puncte acumulate.

Universitatea Craiova s-a calificat în sferturile competiției de pe primul loc și o va întâlni, mai departe, pe CFR Cluj. Meciul va avea loc pe 4 martie, într-o singură manșă.

