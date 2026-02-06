MM nu-l înțelege pe Politic Oficialul de la FCSB, despre alegerea lui Dennis de a juca la Hermannstadt: „Mă așteptam să meargă acolo, dar n-a vrut”

Mihai Stoica nu înțelege de ce Dennis Politic (25 de ani) a ales să rămână în Superliga, deși a avut o ofertă din campionatul Greciei, care pare să le priască jucătorilor care au evoluat în Liga 1.

Denis Politic (25 de ani) a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt și a debutat cu o pasă de gol în tricoul sibienilor, în meciul pierdut cu FC Argeș 1-3.

Mihai Stoica a dat exemplu prestațiile bune reușite de Vlad Moraru în campionatul grec.

MM nu-l înțelege pe Politic

Aflat în studioul Fotbal Show, la Prima Sport, Mihai Stoica a vorbit despre decizia lui Politic de a merge la o echipa din Superliga care e abia pe locul 15:

„Să dea Dumnezeu să aibă minute, să salveze Sibiul și să se întoarcă puternic.

Eu mă mir, pentru că a avut ofertă de la Panetolikos din Grecia, campionat care anul trecut l-a avut golgheter în sezonul regulat pe marele Jefte Betancor, care a semnat cu Olympiakos și a ajuns la Albacete, unde a dat goluri cu Real Madrid.

Mă rog, Jefte a fost golgheterul Ligii 1, dar a fost un jucătoare oarecare. Morar a fost al patrulea marcator al Greciei când a jucat acolo. E un campionat care a ajutat jucătorii români. Mă așteptam să meargă la Panetolikos, dar n-a vrut. A avut alte variante în țară și a ales Sibiul ”, a spus oficialul de la FCSB.

Dennis Politic va juca la Hermannstadt până la finalul acestui sezon.

Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu 17 goluri marcate, după 26 de meciuri.

FOTO. Politic, pasă de gol la debutul pentru Hermannstadt

