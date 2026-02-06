MM nu-l înțelege pe Politic Oficialul de la FCSB, despre alegerea lui Dennis de a juca la Hermannstadt: „Mă așteptam să meargă acolo, dar n-a vrut”

- Mihai Stoica nu înțelege de ce Dennis Politic (25 de ani) a ales să rămână în Superliga, deși a avut o ofertă din campionatul Greciei, care pare să le priască jucătorilor care au evoluat în Liga 1.
- Denis Politic (25 de ani) a fost împrumutat de FCSB la Hermannstadt și a debutat cu o pasă de gol în tricoul sibienilor, în meciul pierdut cu FC Argeș 1-3.
Mihai Stoica a dat exemplu prestațiile bune reușite de Vlad Moraru în campionatul grec.
MM nu-l înțelege pe Politic
Aflat în studioul Fotbal Show, la Prima Sport, Mihai Stoica a vorbit despre decizia lui Politic de a merge la o echipa din Superliga care e abia pe locul 15:
„Să dea Dumnezeu să aibă minute, să salveze Sibiul și să se întoarcă puternic.
Eu mă mir, pentru că a avut ofertă de la Panetolikos din Grecia, campionat care anul trecut l-a avut golgheter în sezonul regulat pe marele Jefte Betancor, care a semnat cu Olympiakos și a ajuns la Albacete, unde a dat goluri cu Real Madrid.
Mă rog, Jefte a fost golgheterul Ligii 1, dar a fost un jucătoare oarecare. Morar a fost al patrulea marcator al Greciei când a jucat acolo. E un campionat care a ajutat jucătorii români. Mă așteptam să meargă la Panetolikos, dar n-a vrut. A avut alte variante în țară și a ales Sibiul”, a spus oficialul de la FCSB.
Dennis Politic va juca la Hermannstadt până la finalul acestui sezon.
Hermannstadt ocupă locul 15 în Superliga, cu 17 goluri marcate, după 26 de meciuri.