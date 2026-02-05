Răsturnare de situație la FCSB! Dennis Politic părăsește echipa, după ce campioana a bătut palma cu un alt club din Liga 1

Dennis Politic (25 de ani) se va despărți de FCSB în această iarnă.

Formația campioană a bătut palma cu Hermannstadt, iar atacantul va merge la clubul sibian pentru restul sezonului.

Dennis Politic a fost pe radarul celor de la Panetolikos în această fereastră de transferuri, însă negocierile nu s-au concretizat..

Acum, atacantul adus de FCSB la începutul sezonului va rămâne în Liga 1, dar în tricoul altei echipei.

Dennis Politic va fi împrumutat la Hermannstadt

Politic va merge la Hermannstadt, formație pregătită de Dorinel Munteanu, sub formă de împrumut, pentru următoarele 6 luni, potrivit jurnalistului Emanuel Roșu.

Sibienii se află într-o situație critică în Liga 1, pe loc direct retrogradabil, la 4 puncte de prima poziție de baraj și la 7 puncte distanță de primul loc care asigură menținerea în Liga 1.

Plecarea lui Dennis Politic vine după decizia recentă a patronului Gigi Becali, care a fost tot mai nemulțumit de evoluțiile jucătorului adus în vară de la Dinamo, în schimbul unui milion de euro, plus transferul lui Alexandru Musi în tabără „câinilor”.

În acest sezon, Dennis Politic a jucat 24 de meciuri în tricoul roș-albaștrilor, adică un total de 687 de minute, reușind să înscrie trei goluri.

VIDEO. Golul înscris de Dennis Politic în Hermannstadt - FCSB 3-3

