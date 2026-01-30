„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous +58 foto
FCSB FOTO: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Europa League

„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 01:06
alt-text Actualizat: 30.01.2026, ora 01:06
  • FCSB - Fenerbahce 1-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a anunțat că vrea să se despartă de doi dintre jucătorii săi.
  • Finanțatorul i-a luat apărarea lui Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul echipei, după ce i-a atacat pe contestatari.

Gigi Becali a decis să îl titularizeze pe Dennis Politic în duelul decisiv cu Fenerbahce, însă fotbalistul sosit în vara anului trecut de la Dinamo nu a reușit să profite de șansă.

FCSB - Fenerbahce 1-1. Becali anunță încă două plecări

La finalul partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali a anunțat că nu va mai conta pe extrema venită de la Dinamo: „M-am convins de Politic”.

Nici Octavian Popescu, cel care l-a înlocuit la pauză, nu va mai beneficia de șanse: „L-am pus pe altul care nu mă convinge de un an de zile. Care, probabil, e mai slab ca el”.

În urma eliminării din Europa, Gigi Becali este pregătit să întărească lotul pentru a încerca să salveze situația în Liga 1.

„Dacă am niște jucători aici... Nu pot să țin jucători care nu mă ajută cu nimic.

Dacă-l văd pe Politic că nu e soluție, ce să fac? Dacă îl văd pe George Popescu că nu e soluție, ce să fac? Trebuie să iau ceva. Renunț la doi, iau unul”, a anunțat patronul FCSB la Digi Sport.

Gigi Becali sare în apărarea lui Elias Charalambous: „A suferit, a răbdat”

Întrebat despre declarația acidă pe care Elias Charalambous a avut-o la conferința de presă premergătoare meciului cu Fenerbahce, când i-a făcut pe contestatari papagali, Gigi Becali i-a luat apărarea antrenorului:

„Dacă n-a primit nici ăsta «pumni» de trei ani de zile...

La fiecare emisiune, dacă e ceva de Charalambous: jigniri, jigniri, jigniri. Una este să critici un om și alta e să depășești limita. Adică să exagerezi în așa fel încât să ducă spre jignire.

A suferit, a răbdat. A dat și el o palmă. Și chiar a făcut-o elegant: «papagal»”.

Singura diferență este că acum nu câștigăm și când nu câștigi, papagalii încep să sară din nou. Mie nu îmi pasă, mă știți. Ei pot spune ce vor. Elias este foarte puternic și ei pot lovi și să cânte ce vor. Știu cine sunt și nu îmi pasă de ce spun și ce povești inventează zilnic Elias Charalambous, antrenor FCSB, înainte de meciul cu Fenerbahce

Rezultatele FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1
  • FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Clasamentul final al grupei Europa League

Poziție/EchipăPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Lyon21
2. Aston Villa21
3. Midtjylland19
4. Betis17
5. Porto17
6. Braga17
7. Freiburg17
8. Roma16
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Genk16
10. Bologna15
11. Stuttgart15
12. Ferencvaros15
13. Nottingham14
14. Plzen14
15. Steaua Roșie14
16. Celta Vigo13
17. PAOK12
18. Lille12
19. Fenerbahce12
20. Panathinaikos12
21. Celtic11
22. Ludogorets10
23. Dinamo Zagreb10
24. Brann9
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Young Boys9
26. Sturm Graz7
27. FCSB7
28. Eagles7
29. Feyenoord6
30. Basel6
31. Salzburg6
32. Rangers4
33. Nice3
34. Utrecht1
35. Malmo FF1
36. Maccabi Tel Aviv1

fenerbahce gigi becali europa league Octavian Popescu fcsb dennis politic
