„M-am convins, renunț la ei” Gigi Becali anunță că încă doi jucători vor pleca de la FCSB + ce a zis despre răbufnirea lui Charalambous

FCSB - Fenerbahce 1-1. Gigi Becali (67 de ani), patronul „roș-albaștrilor”, a anunțat că vrea să se despartă de doi dintre jucătorii săi.

Finanțatorul i-a luat apărarea lui Elias Charalambous (45 de ani), antrenorul echipei, după ce i-a atacat pe contestatari.

Gigi Becali a decis să îl titularizeze pe Dennis Politic în duelul decisiv cu Fenerbahce, însă fotbalistul sosit în vara anului trecut de la Dinamo nu a reușit să profite de șansă.

FCSB - Fenerbahce 1-1 . Becali anunță încă două plecări

La finalul partidei de pe Arena Națională, Gigi Becali a anunțat că nu va mai conta pe extrema venită de la Dinamo: „M-am convins de Politic”.

Nici Octavian Popescu, cel care l-a înlocuit la pauză, nu va mai beneficia de șanse: „L-am pus pe altul care nu mă convinge de un an de zile. Care, probabil, e mai slab ca el”.

În urma eliminării din Europa, Gigi Becali este pregătit să întărească lotul pentru a încerca să salveze situația în Liga 1.

„Dacă am niște jucători aici... Nu pot să țin jucători care nu mă ajută cu nimic.

Dacă-l văd pe Politic că nu e soluție, ce să fac? Dacă îl văd pe George Popescu că nu e soluție, ce să fac? Trebuie să iau ceva. Renunț la doi, iau unul” , a anunțat patronul FCSB la Digi Sport.

Gigi Becali sare în apărarea lui Elias Charalambous: „A suferit, a răbdat”

Întrebat despre declarația acidă pe care Elias Charalambous a avut-o la conferința de presă premergătoare meciului cu Fenerbahce, când i-a făcut pe contestatari papagali, Gigi Becali i-a luat apărarea antrenorului:

„Dacă n-a primit nici ăsta «pumni» de trei ani de zile...

La fiecare emisiune, dacă e ceva de Charalambous: jigniri, jigniri, jigniri. Una este să critici un om și alta e să depășești limita. Adică să exagerezi în așa fel încât să ducă spre jignire.

A suferit, a răbdat. A dat și el o palmă. Și chiar a făcut-o elegant: «papagal»”.

Singura diferență este că acum nu câștigăm și când nu câștigi, papagalii încep să sară din nou. Mie nu îmi pasă, mă știți. Ei pot spune ce vor. Elias este foarte puternic și ei pot lovi și să cânte ce vor. Știu cine sunt și nu îmi pasă de ce spun și ce povești inventează zilnic Elias Charalambous, antrenor FCSB, înainte de meciul cu Fenerbahce

Rezultatele FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3

- Feyenoord (Olanda) 4-3 Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 4-1

4-1 FCSB - Fenerbahce (Turcia) 1-1

Clasamentul final al grupei Europa League

Poziție/Echipă Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Lyon 21 2. Aston Villa 21 3. Midtjylland 19 4. Betis 17 5. Porto 17 6. Braga 17 7. Freiburg 17 8. Roma 16 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Genk 16 10. Bologna 15 11. Stuttgart 15 12. Ferencvaros 15 13. Nottingham 14 14. Plzen 14 15. Steaua Roșie 14 16. Celta Vigo 13 17. PAOK 12 18. Lille 12 19. Fenerbahce 12 20. Panathinaikos 12 21. Celtic 11 22. Ludogorets 10 23. Dinamo Zagreb 10 24. Brann 9 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Young Boys 9 26. Sturm Graz 7 27. FCSB 7 28. Eagles 7 29. Feyenoord 6 30. Basel 6 31. Salzburg 6 32. Rangers 4 33. Nice 3 34. Utrecht 1 35. Malmo FF 1 36. Maccabi Tel Aviv 1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport