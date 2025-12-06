Campioana decapitată 3 concluzii după FCSB - Dinamo: Becali a dormit fix când nu trebuia + Ngezana e sabotorul de serviciu +36 foto
Campioana decapitată 3 concluzii după FCSB - Dinamo: Becali a dormit fix când nu trebuia + Ngezana e sabotorul de serviciu

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 06.12.2025, ora 23:24
alt-text Actualizat: 07.12.2025, ora 01:25
  • FCSB - Dinamo 0-0. Campioana tremură tot mai mult pentru locul în play-off, iar problemele pentru campioană se adună.
  • Fără Bîrligea, FCSB s-a chinuit teribil cu Dinamo, a jucat fără noimă, fără a spera la ceva.
  • Trei concluzii care vizează campioana: cum a dormit Gigi Becali fix când nu trebuia și fotbalistul prăbușit complet.
FCSB, decapitată fără Bîrligea

Lipsa lui Bîrligea s-a simțit acut pentru FCSB, iar campioana a părut o echipă „decapitată” în ofensivă. Deși a încercat să împingă jocul spre poarta adversă, formația roș-albastră nu a avut pe teren omul capabil să finalizeze.

Charalambous a resimțit din plin această limitare tactică: a doua repriză l-a găsit la un moment dat privind neputincios spre bancă și cei ce se încălzeau, conștient că are nevoie de o schimbare pentru a schimba soarta atacului. A intervenit târziu, abia când a primit ok-ul patronului, iar schimbările au venit într-un moment în care era prea târziu.

FCSB - Dinamo, meci
FCSB - Dinamo, meci

Galerie foto (36 imagini)

FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci FCSB - Dinamo, meci
+36 Foto
Toma s-a luptat, dar de ce nu a intrat Stoian?

Toma a arătat din nou că se dă peste cap pentru fiecare metru de teren, însă limitele sale fizice sunt evidente. Într-o zi în care Gigi Becali ar fi trebuit, poate, să influențeze deciziile tehnice, patronul a rămas neobișnuit de pasiv. Stoian, singurul jucător de pe bancă ce putea aduce un plus de fantezie și pericol lângă poarta lui Dinamo și să îndeplinească rolul U21, a rămas nefolosit.

Dacă motivul este răceala prin care a trecut tânărul atacant, situația poate fi înțeleasă. Dacă nu, patronul nu are nicio justificare pentru lipsa de reacție într-un meci în care echipa avea nevoie urgentă de soluții ofensive.

Ngezana, de la stâlpul apărării la un final de an prăbușit

Evoluțiile lui Ngezana devin tot mai greu de explicat. Fundașul care anul trecut domina duelurile, era premiat în toate galele și era considerat cel mai bun stoper din campionat e azi de nerecunoscut.

În prima repriză s-a scos singur din joc de două ori, lăsând adversarul să pătrundă nestingherit spre poartă, gesturi ce dau impresia unor apucături care frizează autosabotajul. Deciziile sale sunt lente, neinspirate, lipsite de acel instinct defensiv care îl transformase într-un reper al echipei.

Ngezana încheie anul în genunchi, iar viitorul apropiat poate reprezenta fie un reset necesar odată cu Cupa Africii, fie începutul sfârșitului pentru parcursul său la FCSB.

Visul mondialului, dar și acel meci de debut proiectat pe afișele Fox Sports, riscă să rămână doar o dorință ratată. În doar șase luni, sud-africanul și-a risipit tot ce construise cu migală în ultimii doi ani, iar curba descendentă este devenită imposibil de ignorat. Din prima soluție ca stoper azi e doar cel pe unde se poate trece.

dinamo bucuresti dinamo fcsb concluzii derby de romania
