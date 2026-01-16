FCSB a avut parte de o primire ostilă la Mioveni, acolo unde s-a deplasat pentru duelul cu FC Argeș, din etapa #22 a Ligii 1.

Partida dintre FC Argeș și FCSB are o importanță foarte mare în ceea ce privește calificarea în play-off. În timp ce piteștenii se află pe poziția a cincea, campioana încearcă să se apropie de TOP 6, fiind pe locul 9.

FCSB, primire ostilă la Mioveni! Mihai Stoica, aproape de un conflict cu un suporter

Înainte de duelul dintre FC Argeș și FCSB, în momentul în care președintele campioanei și unul dintre jucători și-au făcut apariția în tribună, suporterii piteșteni le-au făcut o primire ostilă.

Mihai Stoica și Andre Duarte au fost însoțiți de un jandarm în drumul către lojă, în acele momente suporterii înjurându-i.

Expresii precum: „Să o f***m pe mă-ta” și „Țăranilor” s-au auzit pe Stadionul Orășenesc din Mioveni.

Mai mult, un suporter a sărit foarte aproape de Mihai Stoica, președintele Consiliului de administrație al campioanei, acesta menținându-și cu greu calmul.

FC Argeș - FCSB, echipele de start

FC Argeș: Lazar - Tofan, Tudose, Garutti, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Bettaieb, Moldoveanu

Lazar - Tofan, Tudose, Garutti, Borța - Rață, Sierra, Blagaic - Pîrvu, Bettaieb, Moldoveanu Rezerve: Straton, Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, Popescu, Bădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe

Straton, Oancea, Orozco, Seto, Briceag, Micovschi, Popescu, Bădescu, Emmers, Brobbey, Manole, Bușe Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone FCSB: Târnvovanu - Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea - Tănase, Chiricheș - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea

Târnvovanu - Crețu, Lixandru, Dawa, Pantea - Tănase, Chiricheș - Cisotti, Olaru, Toma - Bîrligea Rezerve: Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Popa, Politic, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam

Udrea, Zima, Dăncuș, Alibec, Miculescu, Popa, Politic, Radunovic, Popescu, Alhassan, Stoian, Thiam Antrenor: Elias Charalambous

Stadion : Orăşenesc (Mioveni - Argeş)

: Orăşenesc (Mioveni - Argeş) Arbitru: Bîrsan Marcel, Asistenți: Corb Ioan Alexandru, Ilinca Cristian Daniel, VAR: Andrei Florin, AVAR:Dima Iulian

