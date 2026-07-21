Nu e afectat de pierderea banderolei Alex Dobre, după ce Rapid a început cu victorie sezonul: „Ne era dor de acest sentiment” +26 foto
Alex Dobre. Foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

Nu e afectat de pierderea banderolei Alex Dobre, după ce Rapid a început cu victorie sezonul: „Ne era dor de acest sentiment”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.07.2026, ora 00:41
alt-text Actualizat: 21.07.2026, ora 00:41
  • Rapid - Sepsi 1-0. Alex Dobre (27 de ani), atacantul giuleștenilor, a reacționat după succesul din prima etapă a noului sezon.
  • Jason Kodor (20 de ani), noul jucător al clubului, a fost impresionat de atmsofera făcută de fanii rapidiști.
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Giuleștenii s-au impus la limită pe teren propriu, deși au jucat mai bine de jumătate de oră în superioritate numerică, însă atacantul „alb-vișiniilor” a pus pe primul plan doar cele trei puncte.

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Rapid - Sepsi 1-0. Alex Dobre: „Ne era dor de acest sentiment de bucurie și de mândrie”

„Ne bucurăm enorm pentru cele trei puncte, pentru suportul pe care l-am avut din partea fanilor. Este o bucurie pentru toată lumea ceea ce am realizat în această seară, mai ales pentru că jocul nostru a fost unul foarte bun. 

Cu siguranță au trecut multe meciuri de când nu am mai câștigat pe Giulești și ne era dor de acest sentiment de bucurie și de mândrie.

I-am ținut la ei în jumătate, i-am presat mai tot meciul, am crezut că vom marca mai multe goluri, dar ne bucurăm că am reușit să marcăm și să luăm cele trei puncte.

Este important, cum am spus, că am făcut un joc pozitiv, atât ofensiv cât și defensiv și contează de acum să construim și să reușim lucrurile bune și frumoase”, a declarat Alex Dobre, la Digi Sport.

Cât despre pregătirea sub comanda noului antrenor, Daniel Pancu, Dobre a transmis:

„Este un tip care ne ține în priză, care ne motivează și care ne inspiră foarte mult să lăsăm tot ce avem mai bun, atât în antrenamente cât și în meciuri.

Și după cum s-a văzut și în această seară, energia pe care ne-am transmis-o am reușit și noi să o impunem pe teren”.

Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

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Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan Rapid - Sepsi, în etapa #1 din sezonul 2026-2027. Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
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Jason Kodor: „Este o onoare să joci pentru clubul ăsta”

Aflat la debutul în tricoul Rapidului, tânărul jucător venit de la juniorii lui Lecce a fost impresionat de atmosfera de pe Giulești

„Vă dați seama, am avut emoții, adrenalina, dar toate sunt bune. Și te ajută să te simți mai bine pe teren. Când ai o tribună și suporteri așa de frumoși, chiar simți că te ajută și te împing din spate. Și asta cred că ne ajută foarte mult, a fost foarte frumos.

Vă dați seama că este o presiune, dar presiunea asta te ajută să dai tot ce e mai bun din tine. Și chiar cred că nu este o problemă să ai o presiune. Ca echipă, dacă știi să o controlezi, să te ajuți de ea, chiar este bine.

Nici n-a trebuit să mă convingă un club ca Rapid să semnez. Adică când este un club așa de mare care vine după tine, n-ai cum să zici nu. Este o onoare să joci pentru clubul ăsta”, a declarat Jason Kodor.

VIDEO. Golul victoriei marcat de Alexandru Pașcanu

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