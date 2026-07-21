„Îmi place foarte mult” Mihai Stoica  laudă un antrenor din Superliga: „Îi mulțumesc că ne-a dat un jucător mai bun”

- Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut cuvinte de laudă la adresa lui Florin Maxim (45 de ani), antrenorul celor de la Corvinul.
Hunedorenii au revenit pe prima scenă a fotbalului românesc după 34 de ani și au debutat cu un succes categoric, 3-0 cu Csikszereda.
Mihai Stoica îl laudă pe Florin Maxim: „Îmi place foarte mult”
Oficialul de la FCSB a avut cuvinte de apreciere pentru tehnicianul Corvinului, căruia îi prevede un viitor strălucit în fotbalul românesc.
De asemenea, Mihai Stoica a ținut să-i mulțumească lui Maxim pentru modul în care a gestionat situația lui Ricardo Pădurariu (19 ani). Fundașul stânga a revenit în această vară la FCSB după împrumutul la formația hunedoreană.
„Îmi place foarte mult Florin Maxim. Eu am mai stat de vorbă cu el. E un tip foarte meticulos, un antrenor tânăr care chiar vrea să facă carieră, foarte serios.
Nu am decât să-i mulţumesc pentru că i-am dat un jucător şi ne-a dat înapoi altul mai bun, pe Pădurariu.
E meritul jucătorului, dar dacă n-avea un antrenor care să-i treacă cu vederea gafele inerente de la debutul sezonul şi să-i dea încredere…
Cred că poate deveni un antrenor pentru care să se lupte ăştia mari din fotbalul românesc”, a declarat Mihai Stoica, citat de primasport.ro.
Florin Maxim o antrenează pe Corvinul din vara lui 2021, când echipa evolua în Liga 3.
Tehnicianul a promovat echipa în Liga 2, apoi a câștigat Cupa României în 2024 și a dus formația hunedoreană în cupele europene, unde a jucat în preliminariile Europa League și Conference League.
Ulterior, la finalul sezonului trecut din Liga 2, Corvinul a obținut promovarea în Liga 1
Curtat de mai multe echipe, Maxim a decis să-și prelungească înțelegerea cu hunedorenii în această vară.