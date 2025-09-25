Moment unic Ce s-a întâmplat când ultrașii FCSB s-au întâlnit cu forțele de ordine din Olanda

Un polițist olandez a primit, înaintea partidei de la Daventer, cadouri din partea ultrașilor de la FCSB.

450 de fani ai celor de la FCSB au fost prezenți pe arena De Aldelaarshorst, din Daventer, pentru duelul contra celor de la Go Ahead Eagles.

Ultrașii lui FCSB, cadouri pentru un polițist olandez

Înaintea startului partidei, ultrașii campioanei României au făcut cadou unui polițist de la stadion un fular cu FCSB și un tricou cu însemnele Peluzei Nord.

„Suntem pregătiți pentru suporterii oaspeți. Sper că va fi un meci bun și se vor bucura de prezența lor aici. Am primit și un cadou din partea lor, e foarte frumos. Pot să bea și o bere, e permis ”, a spus agentul de pază, la Prima Sport.

În zilele precedente duelului, autoritățile din Daventer au transmis că au suplimentat numărul forțelor de ordine pentru duelul cu FCSB, din prima etapă grupei Europa League.

Programul FCSB în Europa League

25 septembrie, 19:45: Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB

2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

