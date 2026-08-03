Nu a rezistat decât 30 de minute Mihai Toma, înlocuit repede în meciul cu Farul! La pauză, alte 3 schimbări +54 foto
Schimbarea lui Mihai Toma. Foto: captură Prima Sport
Superliga

Nu a rezistat decât 30 de minute Mihai Toma, înlocuit repede în meciul cu Farul! La pauză, alte 3 schimbări

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 03.08.2026, ora 22:43
alt-text Actualizat: 03.08.2026, ora 22:44
  • FCSB - Farul. Mihai Toma (19 ani) a fost înlocuit în prima repriză a meciului din etapa #3 a Ligii 1.
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Integralist în partida anterioară, cu Csikszereda, scor 2-0, în care a reușit și o pasă decisivă, tânărul mijlocaș a fost titularizat din nou în duelul de pe „Arcul de Triumf”.

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FCSB - Farul. Mihai Toma, schimbat după aproape jumătate de oră

În minutul 29 al partidei, după o acțiune de atac a Farului în care mingea a părăsit suprafața de joc, FCSB a cerut schimbare.

Tânărul Mihai Toma a părăsit rapid terenul, fiind înlocuit de Florin Tănase, fără să fi acuzat vreo problemă sau să se fi accidentat.

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Farul a intrat la pauză cu avantaj de două goluri, iar FCSB a revenit de la cabine cu alte trei modificări: Boutoutaou, Bîrligea și Labonne au fost înlocuiți de Stoian, Joao Paulo și Crețu.

Astfel, FCSB a rămas cu doar o schimbare pentru întreaga repriză secundă.

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