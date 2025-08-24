FCSB - FC Argeș 0-2. Adel Bettaieb (28 de ani) a fost autorul unei reușite superbe pe Arena Națională.

Campioana României a ajuns la 5 meciuri consecutive fără succes în Liga 1.

FCSB și FC Argeș au fost la egalitate timp de 72 de minute, cu o primă repriză în care ocaziile i-au aparținut campioanei.

FCSB - FC Argeș 0-2 . Gol superb marcat de Adel Bettaieb

În ultimele 20 de minute ale partidei de pe Arena Națională, campioana României nu s-a regăsit deloc.

În minutul 72, la un contraatac al argeșenilor pe partea stângă, Mihai Popescu a încercat să respingă o minge centrată pe jos în careu.

Balonul a ajuns la Bettaieb care, scăpat total din marcaj de Vali Crețu, a trimis un șut plasat, de la marginea careului, în plasa laterală a porții lui Târnovanu, deschizând scorul la București.

În minutul 87, Robert Moldoveanu a șutat spre poartă din interiorul careului, Mihai Popescu a deviat mingea, care a ajuns în colțul porții lui Târnovanu, ducând scorul la 0-2, bifând un nou eșec în Liga 1 al campioanei.

