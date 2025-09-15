Calificată în Europa League, FCSB nu se regășește în Liga 1. Campioana României are doar 7 puncte după 9 etape.

Procentajul de puncte obținut este cel mai slab dintre toate campioanele en titre din Europa.

Duminică, 14 septembrie, la Miercurea Ciuc, FCSB a bifat al șaptelea meci consecutiv fără victorie în Superliga: 1-1 cu Csikszereda, pe terenul nou-promovatei.

FCSB are cel mai slab start de sezon dintre toate campioanele en titre din Europa

După 9 etape, campioana României se află pe locul 14 din 16, cu doar 7 puncte obținute dintr-o victorie și patru egaluri.

Este, statistic, cel mai slab start de sezon dintre toate campioanele en titre din Europa care au disputat cel puțin 6 meciuri.

În timp ce mai toate marile campioane își confirmă statutul și luptă pentru titlu, FCSB se zbate în coada clasamentului.

Patronul Gigi Becali și-a pierdut răbdarea și încrederea după noul pas greșit făcut de roș-albaștrii.

„Echipă de Divizia B. Am pierdut un an. Nu-i vorba aici de puncte, de distanță, de diferență. E vorba că noi nu jucăm nimic, nu jucăm fotbal

Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Spune-mi tu, cum să mai ajungi? Nu face mișcare pe teren echipa. Cum să poți să câștigi un meci? Nu joacă echipa nimic”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Alte campioane care au început mai greu sezonul

În Europa, aproape toate campioanele își confirmă statutul de favorite sau sunt cel puțin în prima categorie.

Există câteva excepții cu starturi mai slabe, dar niciuna nu se apropie de situația catastrofală în care se află FCSB:

Rijeka (Croația) și Lech Poznan (Polonia) sunt pe locul 8, cu șase, respectiv 10 puncte din 6 meciuri.

Singura campioană en titre aflată în subsol comparabil cu FCSB este Drita din Kosovo. După 3 etape, echipa are doar două puncte și se află pe penultimul loc, însă diferența majoră este că în Kosovo sezonul abia a început.

După 9 etape și doar 7 puncte acumulate, FCSB a strâns aproximativ 26% din punctele posibile, ceea ce o plasează, statistic, drept cea mai în derivă dintre campioanele en titre din Europa care au disputat cel puțin 6 meciuri.

Cele mai slabe starturi (campioane cu minimum 6 meciuri disputate)

Echipa (Țara) Meciuri Loc ocupat Puncte (%) 1. FCSB (România) 9 14 7 (25,9%) 2. Rijeka (Croația) 6 6 6 (33,3%) 3. Budućnost Podgorica (Muntenegru) 6 7 7 (38,9%) 4. Lech Poznań (Polonia) 6 8 10 (55,6%)

Situația la zi a campioanelor 2024–2025

În Top 5 campionate, deținătoarele titulurilor confirmă statutul de favorite încă din debutul sezonului 2025/26.

Liverpool (Anglia) are un start perfect: 12 puncte din 12 posibile după 4 etape, ocupând primul loc în Premier League.

are un start perfect: 12 puncte din 12 posibile după 4 etape, ocupând primul loc în Premier League. Barcelona (Spania) se află pe locul 2 în La Liga, cu 10 puncte din 4 meciuri, în urma marii rivale Real Madrid.

se află pe locul 2 în La Liga, cu 10 puncte din 4 meciuri, în urma marii rivale Real Madrid. Napoli (Italia) și Bayern Munchen (Germania) s-au instalat în fruntea clasamentului, cu câte 9 puncte din 3 meciuri fiecare.

și s-au instalat în fruntea clasamentului, cu câte 9 puncte din 3 meciuri fiecare. PSG (Franța), campioana Europei, marchează un debut perfect în Ligue 1, cu 12 puncte din 4 meciuri.

Nr. Țară Campioana 2024/25 Loc (15.09.2025) Puncte Meciuri 1 România FCSB 14 7 9 2 Anglia Liverpool 1 12 4 3 Spania Barcelona 2 10 4 4 Italia Napoli 1 9 3 5 Germania Bayern Munchen 1 9 3 6 Franța Paris Saint-Germain 1 12 4 7 Olanda PSV Eindhoven 2 12 5 8 Portugalia Sporting Lisabona 2 12 5 9 Belgia Royale Union SG 1 17 7 10 Scoția Celtic 1 13 5 11 Turcia Galatasaray 1 15 5 12 Grecia Olympiacos 1 9 3 13 Serbia Steaua Roșie Belgrad 2 18 6 14 Croația Rijeka 8 6 6 15 Cehia Slavia Praga 1 20 8 16 Slovacia Slovan Bratislava 4 12 6 17 Polonia Lech Poznan 8 10 6 18 Ucraina Dinamo Kiev 1 13 5 19 Bulgaria Ludogorets Razgrad 2 17 7 20 Elveția FC Basel 3 12 6 21 Danemarca FC Copenhaga 2 16 8 22 Irlanda Shelbourne 5 42 28 23 Austria Sturm Graz 5 9 5 24 Belarus Dinamo Minsk 5 36 19 25 Cipru Pafos 9 3 2 26 Norvegia Bodo/Glimt 1 48 21 27 Suedia Malmö FF 4 39 23 28 Israel Maccabi Tel Aviv 2 6 2 29 Rusia FC Krasnodar 1 19 8 30 Ungaria Ferencváros 2 10 5 31 Țara Galilor TNS 2 14 7 32 Estonia Levadia 2 60 26 33 Finlanda KuPS 4 44 23 34 Albania KF Egnatia 4 4 3 35 Kosovo Drita 9 2 3 36 Macedonia de Nord Shkëndija 4 10 4 37 Muntenegru Budućnost Podgorica 7 7 6 38 Bosnia Zrinjski Mostar 4 10 5 39 Slovenia Olimpija Ljubljana 4 13 8 40 Moldova Milsami 4 20 11 41 Armenia Noah 4 9 4 42 Georgia Iberia 1999 2 52 24 43 Azerbaidjan Qarabag 7 4 3 44 Kazahstan Kairat Almaty 1 49 22 45 Letonia RSF 2 67 28 46 Lituania Zalgiris 5 43 28 47 Irlanda de Nord Linfield 5 10 4 48 Malta Hamrun 6 5 3 49 San Marino Virtus 1 12 4 50 Luxemburg Differdange 3 12 4 51 Andorra Inter Escaldes nu a început - - 52 Gibraltar Lincoln Red Imps 8 3 1 53 Insulele Feroe Vikingur 4 33 21 54 Islanda Breidablik 4 33 21

