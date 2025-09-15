- Calificată în Europa League, FCSB nu se regășește în Liga 1. Campioana României are doar 7 puncte după 9 etape.
- Procentajul de puncte obținut este cel mai slab dintre toate campioanele en titre din Europa.
Duminică, 14 septembrie, la Miercurea Ciuc, FCSB a bifat al șaptelea meci consecutiv fără victorie în Superliga: 1-1 cu Csikszereda, pe terenul nou-promovatei.
FCSB are cel mai slab start de sezon dintre toate campioanele en titre din Europa
După 9 etape, campioana României se află pe locul 14 din 16, cu doar 7 puncte obținute dintr-o victorie și patru egaluri.
Este, statistic, cel mai slab start de sezon dintre toate campioanele en titre din Europa care au disputat cel puțin 6 meciuri.
În timp ce mai toate marile campioane își confirmă statutul și luptă pentru titlu, FCSB se zbate în coada clasamentului.
Patronul Gigi Becali și-a pierdut răbdarea și încrederea după noul pas greșit făcut de roș-albaștrii.
„Echipă de Divizia B. Am pierdut un an. Nu-i vorba aici de puncte, de distanță, de diferență. E vorba că noi nu jucăm nimic, nu jucăm fotbal
Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Spune-mi tu, cum să mai ajungi? Nu face mișcare pe teren echipa. Cum să poți să câștigi un meci? Nu joacă echipa nimic”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.
Galerie foto (31 imagini)
Alte campioane care au început mai greu sezonul
În Europa, aproape toate campioanele își confirmă statutul de favorite sau sunt cel puțin în prima categorie.
Există câteva excepții cu starturi mai slabe, dar niciuna nu se apropie de situația catastrofală în care se află FCSB:
- Rijeka (Croația) și Lech Poznan (Polonia) sunt pe locul 8, cu șase, respectiv 10 puncte din 6 meciuri.
Singura campioană en titre aflată în subsol comparabil cu FCSB este Drita din Kosovo. După 3 etape, echipa are doar două puncte și se află pe penultimul loc, însă diferența majoră este că în Kosovo sezonul abia a început.
După 9 etape și doar 7 puncte acumulate, FCSB a strâns aproximativ 26% din punctele posibile, ceea ce o plasează, statistic, drept cea mai în derivă dintre campioanele en titre din Europa care au disputat cel puțin 6 meciuri.
Cele mai slabe starturi (campioane cu minimum 6 meciuri disputate)
|Echipa (Țara)
|Meciuri
|Loc ocupat
|Puncte (%)
|1. FCSB (România)
|9
|14
|7 (25,9%)
|2. Rijeka (Croația)
|6
|6
|6 (33,3%)
|3. Budućnost Podgorica (Muntenegru)
|6
|7
|7 (38,9%)
|4. Lech Poznań (Polonia)
|6
|8
|10 (55,6%)
Situația la zi a campioanelor 2024–2025
În Top 5 campionate, deținătoarele titulurilor confirmă statutul de favorite încă din debutul sezonului 2025/26.
- Liverpool (Anglia) are un start perfect: 12 puncte din 12 posibile după 4 etape, ocupând primul loc în Premier League.
- Barcelona (Spania) se află pe locul 2 în La Liga, cu 10 puncte din 4 meciuri, în urma marii rivale Real Madrid.
- Napoli (Italia) și Bayern Munchen (Germania) s-au instalat în fruntea clasamentului, cu câte 9 puncte din 3 meciuri fiecare.
- PSG (Franța), campioana Europei, marchează un debut perfect în Ligue 1, cu 12 puncte din 4 meciuri.
|Nr.
|Țară
|Campioana 2024/25
|Loc (15.09.2025)
|Puncte
|Meciuri
|1
|România
|FCSB
|14
|7
|9
|2
|Anglia
|Liverpool
|1
|12
|4
|3
|Spania
|Barcelona
|2
|10
|4
|4
|Italia
|Napoli
|1
|9
|3
|5
|Germania
|Bayern Munchen
|1
|9
|3
|6
|Franța
|Paris Saint-Germain
|1
|12
|4
|7
|Olanda
|PSV Eindhoven
|2
|12
|5
|8
|Portugalia
|Sporting Lisabona
|2
|12
|5
|9
|Belgia
|Royale Union SG
|1
|17
|7
|10
|Scoția
|Celtic
|1
|13
|5
|11
|Turcia
|Galatasaray
|1
|15
|5
|12
|Grecia
|Olympiacos
|1
|9
|3
|13
|Serbia
|Steaua Roșie Belgrad
|2
|18
|6
|14
|Croația
|Rijeka
|8
|6
|6
|15
|Cehia
|Slavia Praga
|1
|20
|8
|16
|Slovacia
|Slovan Bratislava
|4
|12
|6
|17
|Polonia
|Lech Poznan
|8
|10
|6
|18
|Ucraina
|Dinamo Kiev
|1
|13
|5
|19
|Bulgaria
|Ludogorets Razgrad
|2
|17
|7
|20
|Elveția
|FC Basel
|3
|12
|6
|21
|Danemarca
|FC Copenhaga
|2
|16
|8
|22
|Irlanda
|Shelbourne
|5
|42
|28
|23
|Austria
|Sturm Graz
|5
|9
|5
|24
|Belarus
|Dinamo Minsk
|5
|36
|19
|25
|Cipru
|Pafos
|9
|3
|2
|26
|Norvegia
|Bodo/Glimt
|1
|48
|21
|27
|Suedia
|Malmö FF
|4
|39
|23
|28
|Israel
|Maccabi Tel Aviv
|2
|6
|2
|29
|Rusia
|FC Krasnodar
|1
|19
|8
|30
|Ungaria
|Ferencváros
|2
|10
|5
|31
|Țara Galilor
|TNS
|2
|14
|7
|32
|Estonia
|Levadia
|2
|60
|26
|33
|Finlanda
|KuPS
|4
|44
|23
|34
|Albania
|KF Egnatia
|4
|4
|3
|35
|Kosovo
|Drita
|9
|2
|3
|36
|Macedonia de Nord
|Shkëndija
|4
|10
|4
|37
|Muntenegru
|Budućnost Podgorica
|7
|7
|6
|38
|Bosnia
|Zrinjski Mostar
|4
|10
|5
|39
|Slovenia
|Olimpija Ljubljana
|4
|13
|8
|40
|Moldova
|Milsami
|4
|20
|11
|41
|Armenia
|Noah
|4
|9
|4
|42
|Georgia
|Iberia 1999
|2
|52
|24
|43
|Azerbaidjan
|Qarabag
|7
|4
|3
|44
|Kazahstan
|Kairat Almaty
|1
|49
|22
|45
|Letonia
|RSF
|2
|67
|28
|46
|Lituania
|Zalgiris
|5
|43
|28
|47
|Irlanda de Nord
|Linfield
|5
|10
|4
|48
|Malta
|Hamrun
|6
|5
|3
|49
|San Marino
|Virtus
|1
|12
|4
|50
|Luxemburg
|Differdange
|3
|12
|4
|51
|Andorra
|Inter Escaldes
|nu a început
|-
|-
|52
|Gibraltar
|Lincoln Red Imps
|8
|3
|1
|53
|Insulele Feroe
|Vikingur
|4
|33
|21
|54
|Islanda
|Breidablik
|4
|33
|21