Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab! +31 foto
Campioana FCSB are un start de sezon catastrofal în Liga 1 (foto: Sport Pictures)
Superliga

Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 15.09.2025, ora 23:30
alt-text Actualizat: 15.09.2025, ora 23:30
  • Calificată în Europa League, FCSB nu se regășește în Liga 1. Campioana României are doar 7 puncte după 9 etape.
  • Procentajul de puncte obținut este cel mai slab dintre toate campioanele en titre din Europa.

Duminică, 14 septembrie, la Miercurea Ciuc, FCSB a bifat al șaptelea meci consecutiv fără victorie în Superliga: 1-1 cu Csikszereda, pe terenul nou-promovatei.

Charalambous atrage atenția Antrenorul a evidențiat  minusurile  de la FCSB: „O spun de la începutul sezonului”
Citește și
Charalambous atrage atenția Antrenorul a evidențiat minusurile de la FCSB: „O spun de la începutul sezonului”
Citește mai mult
Charalambous atrage atenția Antrenorul a evidențiat  minusurile  de la FCSB: „O spun de la începutul sezonului”

FCSB are cel mai slab start de sezon dintre toate campioanele en titre din Europa

După 9 etape, campioana României se află pe locul 14 din 16, cu doar 7 puncte obținute dintr-o victorie și patru egaluri.

Este, statistic, cel mai slab start de sezon dintre toate campioanele en titre din Europa care au disputat cel puțin 6 meciuri.

În timp ce mai toate marile campioane își confirmă statutul și luptă pentru titlu, FCSB se zbate în coada clasamentului.

Patronul Gigi Becali și-a pierdut răbdarea și încrederea după noul pas greșit făcut de roș-albaștrii.

„Echipă de Divizia B. Am pierdut un an. Nu-i vorba aici de puncte, de distanță, de diferență. E vorba că noi nu jucăm nimic, nu jucăm fotbal

Nu mai ai cum să ajungi în play-off. Spune-mi tu, cum să mai ajungi? Nu face mișcare pe teren echipa. Cum să poți să câștigi un meci? Nu joacă echipa nimic”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport Special.

Galerie foto (31 imagini)

Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (1).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (2).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (3).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (4).jpg Csikszereda - FCSB, înainte de meci FOTO GOLAZO (5).jpg
+31 Foto
labels.photo-gallery

Alte campioane care au început mai greu sezonul

În Europa, aproape toate campioanele își confirmă statutul de favorite sau sunt cel puțin în prima categorie.

Există câteva excepții cu starturi mai slabe, dar niciuna nu se apropie de situația catastrofală în care se află FCSB:

  • Rijeka (Croația) și Lech Poznan (Polonia) sunt pe locul 8, cu șase, respectiv 10 puncte din 6 meciuri.

Singura campioană en titre aflată în subsol comparabil cu FCSB este Drita din Kosovo. După 3 etape, echipa are doar două puncte și se află pe penultimul loc, însă diferența majoră este că în Kosovo sezonul abia a început.

După 9 etape și doar 7 puncte acumulate, FCSB a strâns aproximativ 26% din punctele posibile, ceea ce o plasează, statistic, drept cea mai în derivă dintre campioanele en titre din Europa care au disputat cel puțin 6 meciuri.

Cele mai slabe starturi (campioane cu minimum 6 meciuri disputate)

Echipa (Țara)MeciuriLoc ocupatPuncte (%)
1. FCSB (România)9147 (25,9%)
2. Rijeka (Croația)666 (33,3%)
3. Budućnost Podgorica (Muntenegru)677 (38,9%)
4. Lech Poznań (Polonia)6810 (55,6%)

Situația la zi a campioanelor 2024–2025

În Top 5 campionate, deținătoarele titulurilor confirmă statutul de favorite încă din debutul sezonului 2025/26.

  • Liverpool (Anglia) are un start perfect: 12 puncte din 12 posibile după 4 etape, ocupând primul loc în Premier League.
  • Barcelona (Spania) se află pe locul 2 în La Liga, cu 10 puncte din 4 meciuri, în urma marii rivale Real Madrid.
  • Napoli (Italia) și Bayern Munchen (Germania) s-au instalat în fruntea clasamentului, cu câte 9 puncte din 3 meciuri fiecare.
  • PSG (Franța), campioana Europei, marchează un debut perfect în Ligue 1, cu 12 puncte din 4 meciuri.
Nr.ȚarăCampioana 2024/25Loc (15.09.2025)PuncteMeciuri
1RomâniaFCSB1479
2AngliaLiverpool1124
3SpaniaBarcelona2104
4ItaliaNapoli193
5GermaniaBayern Munchen193
6FranțaParis Saint-Germain1124
7OlandaPSV Eindhoven2125
8PortugaliaSporting Lisabona2125
9BelgiaRoyale Union SG1177
10ScoțiaCeltic1135
11TurciaGalatasaray1155
12GreciaOlympiacos193
13SerbiaSteaua Roșie Belgrad2186
14CroațiaRijeka866
15CehiaSlavia Praga1208
16SlovaciaSlovan Bratislava4126
17PoloniaLech Poznan8106
18UcrainaDinamo Kiev1135
19BulgariaLudogorets Razgrad2177
20ElvețiaFC Basel3126
21DanemarcaFC Copenhaga2168
22IrlandaShelbourne54228
23AustriaSturm Graz595
24BelarusDinamo Minsk53619
25CipruPafos932
26NorvegiaBodo/Glimt14821
27SuediaMalmö FF43923
28IsraelMaccabi Tel Aviv262
29RusiaFC Krasnodar1198
30UngariaFerencváros2105
31Țara GalilorTNS2147
32EstoniaLevadia26026
33FinlandaKuPS44423
34AlbaniaKF Egnatia443
35KosovoDrita923
36Macedonia de NordShkëndija4104
37MuntenegruBudućnost Podgorica776
38BosniaZrinjski Mostar4105
39SloveniaOlimpija Ljubljana4138
40MoldovaMilsami42011
41ArmeniaNoah494
42GeorgiaIberia 199925224
43AzerbaidjanQarabag743
44KazahstanKairat Almaty14922
45LetoniaRSF26728
46LituaniaZalgiris54328
47Irlanda de NordLinfield5104
48MaltaHamrun653
49San MarinoVirtus1124
50LuxemburgDifferdange3124
51AndorraInter Escaldesnu a început--
52GibraltarLincoln Red Imps831
53Insulele FeroeVikingur43321
54IslandaBreidablik43321

VIDEO. Golurile din Csikszereda - FCSB 1-1

Citește și

„Lucescu a avut dreptate” Sorin Cârțu, supărat pe Ștefan Baiaram. Ce i-a reproșat
Superliga
16:25
„Lucescu a avut dreptate” Sorin Cârțu, supărat pe Ștefan Baiaram. Ce i-a reproșat
Citește mai mult
„Lucescu a avut dreptate” Sorin Cârțu, supărat pe Ștefan Baiaram. Ce i-a reproșat
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Superliga
13:26
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid
Citește mai mult
„O rușine!” FCSB și CFR Cluj, desființate de Șumudică. Ce l-a enervat pe fostul antrenor de la Rapid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
CAMPIOANA record europa fcsb
Știrile zilei din sport
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Superliga
15.09
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Citește mai mult
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Superliga
00:28
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Citește mai mult
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Superliga
15.09
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Citește mai mult
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Superliga
15.09
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Citește mai mult
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
09:00
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
10:26
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene: „Nu le cer scuze!”
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene : „Nu le cer scuze!”
09:45
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv: „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Top stiri din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
15.09
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Atletism
15.09
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Citește mai mult
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Diverse
15.09
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
Citește mai mult
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
15.09
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share