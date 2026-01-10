Întăriri pentru lupta la play-off Jucătorul crescut de Sporting a ajuns în Liga 1: „Fotbalul jucat de noua mea echipă este spectaculos” +30 foto
Bruno Paz foto: Oțelul Galați
Întăriri pentru lupta la play-off Jucătorul crescut de Sporting a ajuns în Liga 1: „Fotbalul jucat de noua mea echipă este spectaculos”

Ștefan Neda
Publicat: 10.01.2026, ora 09:50
Actualizat: 10.01.2026, ora 09:50
  • Bruno Paz (27 de ani) este noul jucător al clubului Oțelul Galați.
  • Aflat în ultimele 6 luni de contract cu Zimbru Chișinău, jucătorul portughez de origine angoleză va lupta acum pentru un loc de play-off alături de gălățeni.

Bruno Paz a bifat mai multe partide în tricoul juniorilor de la Sporting Lisabona, dar și la naționalele de tineret ale Portugaliei, iar acum va intra sub comanda lui Laszlo Balint pentru a doua jumătate a sezonului.

Bruno Paz este noul jucător al celor de la Oțelul Galați

Ajuns deja în fotbalul din Europa de Est și mutat la naționala Angolei, Paz a semnat acum o înțelegere pe doi an și jumătate cu clubul gălățean.

„SC Oțelul Galați și mijlocașul central de origine angoleză Bruno Paz au semnat în această seară un contract valabil până în vara anului 2028. Fotbalistul în vârstă de 27 de ani se află deja sub comanda antrenorului Laszlo Balint.

Bruno Lourenço Pinto de Almeida Paz (27 de ani, 1.82 metri), cunoscut în fotbal ca Bruno Paz, a venit la Galați pentru a întări linia mediană a roș-alb-albaștrilor.

Născut în Portugalia din părinți angolezi, noul mijlocaș central al Oțelului a reprezentat Portugalia de la naționala Under 15, fără să rateze vreo categorie de vârstă, până la selecționata sub 20 de ani – în total, a acumulat 55 de meciuri și a înscris 1 gol. Din 2023 apără culorile reprezentativei de seniori a Angolei, țară pentru care a jucat de 10 ori.

Produs al Academiei de Juniori a clubului lusitan Sporting Lisabona, Bruno Lourenço Pinto de Almeida Paz a trecut pe la toate echipele juvenile ale grupării alb-verzi și a prins inclusiv echipa secundă, pentru ca apoi, din vara anului 2021, să activeze sub formă de împrumut la Farense.

Un an mai târziu a fost cedat în primul eșalon al Turciei la Konyaspor, club la care a jucat timp de două sezoane. Atât în tricoul lui Konya, dar și pentru Zimbru Chișinău, echipă de la care sosește la SC Oțelul Galați, internaționalul angolez a bifat câte 2 meciuri în preliminariile UEFA Conference League.

Pentru prima echipă a lui Sporting Lisabona, mijlocașul născut în 1998 a jucat în ediția 2018-2019 a grupelor Europa League.

În toate competițiile în care a fost implicat de când a fost promovat la seniori, postul său de bază fiind acela de mijlocaș central (inclusiv mijlocaș defensiv), Bruno a jucat în 151 de meciuri oficiale. Are 6 goluri marcate și 9 pase decisive livrate”, a scris Oțelul pe site-ul oficial.

Rapid - Oțelul (5).jpeg
Rapid - Oțelul (5).jpeg

Bruno Paz: „Fotbalul jucat de Oțelul este spectaculos și eficient”

Noul mijlocaș al echipei a oferit și o scurtă declarație, după ce a semnat contractul.

„Am văzut ce rezultate a reușit Oțelul în campionatul curent, este clar o echipă puternică a campionatului și vin cu mare bucurie să-mi ajut noii colegi pentru a obține rezultatele pe care și le doresc suporterii.

I-am și cunoscut deja pe băieți, formează un grup unit și îmi doresc să mă adaptez cât mai repede.

Fotbalul jucat de Oțelul este spectaculos și eficient, vreau ca fanii să vină la stadion în număr cât mai mare. Împreună putem să obținem performanțe importante. Forza, Oțelul!”, a transmis Bruno Paz.

