Record de fani În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, FCSB a avut cu Fenerbahce cei mai mulți spectatori în faza principală din Europa League

- FCSB - Fenerbahce. Duelul împotriva turcilor a depășit recordul de asistență de pe Arena Națională în faza grupei Europa League din acest sezon.
- Cifrele sunt însă mult sub cele stabilite la ediția precedentă.
În ciuda șanselor reduse de a obține calificarea în fazele eliminatorii ale Europa League, FCSB a depășit recordul de asistență din acest sezon.
FCSB - Fenerbahce, record de asistență pe Arena Națională în Europa League 2025-2026
Duelul cu Fenerbahce a devenit meciul din grupa principală a Europa League în care FCSB a strâns cei mai mulți spectatori în tribunele Arenei Naționale.
Partida cu echipa lui Dominico Tedesco a depășit recordul de asistență înregistrat contra Bolognei, 1-2.
Asistențele înregistrate la meciurile de pe teren propriu ale lui FCSB în actual sezon al Europa League:
- 2 octombrie 2025, contra lui Young Boys Berna (Elveția), 0-2 - 25.056 de spectatori
- 23 octombrie 2025, contra lui Bologna, 1-2 (Italia) - 27.643 de spectatori
- 11 decembrie 2025, contra lui Feyenoord, 4-3 (Olanda) - 22.857 de spectatori
- 29 ianuarie, contra lui Fenerbahce (Turcia) - 27.752 de spectatori
În total, campioana României a adunat aproape 104.000 de fani pe Arena Națională în grupa XXL a competiției continentale.
Cifrele sunt mult sub cele din ediția trecută a Europa League
Comparativ cu stagiunea trecută a Europa League, asistențele înregistrate de FCSB în grupă au fost mult mai mici.
Numărul fanilor prezenți la stadion a crescut de la meci la meci sezonul trecut, iar apogeul a fost atins în etapa #8 din grupa XXL, contra lui Manchester United, 0-2:
- 26 septembrie 2024, FCSB - RFS (Letonia), 4-1 - 34.257 de spectatori
- 7 noiembrie 2024, FCSB - Midtjylland (Danemarca), 2-0 - 37.152 de spectatori
- 28 noiembrie 2024, FCSB - Olympiacos (Grecia), 0-0 - 43.572 de spectatori
- 30 ianuarie 2025, FCSB - Manchester United (Anglia), 0-2 - 50.128 de spectatori