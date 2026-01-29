Record de fani În ciuda rezultatelor dezamăgitoare, FCSB a avut cu Fenerbahce cei mai mulți spectatori în faza principală din Europa League

FCSB - Fenerbahce. Duelul împotriva turcilor a depășit recordul de asistență de pe Arena Națională în faza grupei Europa League din acest sezon.

Cifrele sunt însă mult sub cele stabilite la ediția precedentă.

În ciuda șanselor reduse de a obține calificarea în fazele eliminatorii ale Europa League, FCSB a depășit recordul de asistență din acest sezon.

FCSB - Fenerbahce, record de asistență pe Arena Națională în Europa League 2025-2026

Duelul cu Fenerbahce a devenit meciul din grupa principală a Europa League în care FCSB a strâns cei mai mulți spectatori în tribunele Arenei Naționale.

Partida cu echipa lui Dominico Tedesco a depășit recordul de asistență înregistrat contra Bolognei, 1-2.

Asistențele înregistrate la meciurile de pe teren propriu ale lui FCSB în actual sezon al Europa League:

2 octombrie 2025, contra lui Young Boys Berna (Elveția), 0-2 - 25.056 de spectatori

23 octombrie 2025, contra lui Bologna, 1-2 (Italia) - 27.643 de spectatori

11 decembrie 2025, contra lui Feyenoord, 4-3 (Olanda) - 22.857 de spectatori

29 ianuarie, contra lui Fenerbahce (Turcia) - 27.752 de spectatori

În total, campioana României a adunat aproape 104.000 de fani pe Arena Națională în grupa XXL a competiției continentale.

Cifrele sunt mult sub cele din ediția trecută a Europa League

Comparativ cu stagiunea trecută a Europa League, asistențele înregistrate de FCSB în grupă au fost mult mai mici.

165.109 spectatori a adunat FCSB, în tribunele Arenei Naționale, în faza principală a Europa League 2024-2025

Numărul fanilor prezenți la stadion a crescut de la meci la meci sezonul trecut, iar apogeul a fost atins în etapa #8 din grupa XXL, contra lui Manchester United, 0-2:

26 septembrie 2024, FCSB - RFS (Letonia), 4-1 - 34.257 de spectatori

7 noiembrie 2024, FCSB - Midtjylland (Danemarca), 2-0 - 37.152 de spectatori

28 noiembrie 2024, FCSB - Olympiacos (Grecia), 0-0 - 43.572 de spectatori

30 ianuarie 2025, FCSB - Manchester United (Anglia), 0-2 - 50.128 de spectatori

