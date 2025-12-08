Fanii nu i-au cruțat pe „galactici” Cele mai amuzante meme-uri după ce Real Madrid a fost învinsă de echipa lui Ionuț Radu +27 foto
Xabi Alonso îmbrăcat în echipament de constructor
Fanii nu i-au cruțat pe „galactici” Cele mai amuzante meme-uri după ce Real Madrid a fost învinsă de echipa lui Ionuț Radu

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 08.12.2025, ora 13:55
  • Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Înfrângerea surprinzătoare a „galacticilor” în fața echipei lui Ionuț Radu le-a oferit fanilor prilejul de a ironiza prestația jucătorilor de pe „Santiago Bernabeu”.

A fost o seară magică pentru Ionuț Radu, care a închis poarta în fața superstarurilor lui Xabi Alonso, dar complet dezamăgitoare pentru madrileni, care au rămas la patru puncte distanță de liderul Barcelona.

Golurile au fost marcate de Williot Swedberg în minutele 53 și 90+3.

PSD a sărbătorit ca pe stadion VIDEO viral: Victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău, celebrată pe  piesa care a făcut senzație pe stadioane
PSD a sărbătorit ca pe stadion VIDEO viral: Victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău, celebrată pe piesa care a făcut senzație pe stadioane
PSD a sărbătorit ca pe stadion VIDEO viral: Victoria lui Marcel Ciolacu la Buzău, celebrată pe  piesa care a făcut senzație pe stadioane

Cele mai amuzante meme-uri după înfrângerea suferită de Real Madrid în fața celor de la Celta Vigo

După meci, fanii au făcut o serie de meme-uri în care au comparat jucătorii lui Real Madrid cu diverse obiecte nefolositoare:

  • Mbappe – o lampă care nu a luminat
  • Vinicius – un zmeu pentru care n-a bătut vântul
  • Rudiger – o baterie externă, bună, dar descărcată
  • Valverde – un GPS care a ales cele mai ciudate rute
Mbappe. Ca o lampă. Ne-a obișnuit să fie cel care luminează totul. Azi a avut din nou șansa de a o face și s-a trezit cu becul ars
Mbappe. Ca o lampă. Ne-a obișnuit să fie cel care luminează totul. Azi a avut din nou șansa de a o face și s-a trezit cu becul ars

Mbappe. Ca o lampă. Ne-a obișnuit să fie cel care luminează totul. Azi a avut din nou șansa de a o face și s-a trezit cu becul ars Vinicius - Zmeu. Când bate vântul, este distractiv și util, când nu bate vântul, devine o dorință imposibilă. Astăzi nu a bătut vântul Arda Guler - Led. Promitea că va lumina cu stil întreaga cameră, dar azi a fost intermitent, slab și s-a stins în momentele-cheie. Zero strălucire Rudiger - power bank. Nu intenționai să-l folosești, dar a fost nevoie de el în urma accidentării lui Militao. A făcut ce a putut, dar era pe jumătate descărcat și nu poate face minuni. Fran Garcia - Siguranță. Cum e o cădere mică de tensiune se stinge lumina. Când încerci să o reaprinzi, se stinge iar. A lăsat întreaga încăpere în întuneric cu două cartonașe galbene într-un minut
Alți fani nu consideră că jucătorii sunt de vină pentru lipsa de eficiență.

Mai multe glume l-au vizat pe tehnicianul Xabi Alonso, comparat cu Xavi Hernandez, fostul antrenor de la Barcelona, pentru stilul său de joc ineficient.

Xabi Alonso transformându-se în Xavi Hernandez. Aluzie la stilul de joc ineficient
Xabi Alonso transformându-se în Xavi Hernandez. Aluzie la stilul de joc ineficient

Mbappe. Ca o lampă. Ne-a obișnuit să fie cel care luminează totul. Azi a avut din nou șansa de a o face și s-a trezit cu becul ars Vinicius - Zmeu. Când bate vântul, este distractiv și util, când nu bate vântul, devine o dorință imposibilă. Astăzi nu a bătut vântul Arda Guler - Led. Promitea că va lumina cu stil întreaga cameră, dar azi a fost intermitent, slab și s-a stins în momentele-cheie. Zero strălucire Rudiger - power bank. Nu intenționai să-l folosești, dar a fost nevoie de el în urma accidentării lui Militao. A făcut ce a putut, dar era pe jumătate descărcat și nu poate face minuni. Fran Garcia - Siguranță. Cum e o cădere mică de tensiune se stinge lumina. Când încerci să o reaprinzi, se stinge iar. A lăsat întreaga încăpere în întuneric cu două cartonașe galbene într-un minut
Alte meme-uri vizau atitudinea echipei, cunoscută pentru că se plânge mai des decât alte cluburi de arbitraj, motiv pentru care președintele La Liga, Javier Tebas, i-a numit „plângăcioși”.

Meciul cu Celta Vigo n-a fost lipsit de evenimente cu arbitrii.

  • „Centralul” Alejandro Quintero Gonzalez a arătat cartonașul roșu de 3 ori, toți cei 3 eliminați fiind jucători de la Real Madrid: Fran Garcia, Endrick și Alvaro Carreras.
  • În minutul 73, Xabi Alonso a a primit cartonaș galben pentru proteste.
  • În minutul 90, Endrick, aflat pe banca de rezerve, a părăsit zona tehnică, s-a îndreptat spre arbitrul de rezervă și a urlat la el, fiind nevoie de intervenția staffului de la Real Madrid pentru a fi ținut.
  • Rodrygo și Fede Valverde au primit și ei cartonaș galben pentru proteste.
  • Vinicius, în mijlocul unor proteste vehemente la adresa arbitrului, l-a „provocat” pe Gonzalez: „Hai, scoate mai multe cartonașe roșii!”, conform Marca. Totuși, brazilianul a scăpat nesancţionat.
  • După fluierul final, pe tunelul dinspre vestiare, Dani Carvajal l-a certat pe „central”, care a notat în raportul de meci că madrilenul i-a spus: „La ce nivel te prezinți și apoi începi să plângi la conferința de presă”.
  • Fanii de pe „Bernabeu” au scandat contra arbitrilor, acuzând Federația de corupție. S-a auzit și „Negreira! Negreira!”
Tebas: „Real Madrid e un club plângăcios” Fanii lui Real Madrid plângând: De ce zice asta?
Tebas: „Real Madrid e un club plângăcios” Fanii lui Real Madrid plângând: De ce zice asta?

Mbappe. Ca o lampă. Ne-a obișnuit să fie cel care luminează totul. Azi a avut din nou șansa de a o face și s-a trezit cu becul ars Vinicius - Zmeu. Când bate vântul, este distractiv și util, când nu bate vântul, devine o dorință imposibilă. Astăzi nu a bătut vântul Arda Guler - Led. Promitea că va lumina cu stil întreaga cameră, dar azi a fost intermitent, slab și s-a stins în momentele-cheie. Zero strălucire Rudiger - power bank. Nu intenționai să-l folosești, dar a fost nevoie de el în urma accidentării lui Militao. A făcut ce a putut, dar era pe jumătate descărcat și nu poate face minuni. Fran Garcia - Siguranță. Cum e o cădere mică de tensiune se stinge lumina. Când încerci să o reaprinzi, se stinge iar. A lăsat întreaga încăpere în întuneric cu două cartonașe galbene într-un minut
O glumă legată de Xabi Alonso a făcut referire la un moment din 2012.

Atunci, Jose Mourinho era antrenor la Real Madrid. El l-a așteptat pe arbitrul Fernando Teixeira Vitienes în parcarea de la Camp Nou pentru a-i cere explicații.

Atunci, echipa sa a fost eliminată de Barcelona lui Pep Guardiola din Copa del Rey (4-3).

Xabi Alonso în rol de „Jose Mourinho”. Aluzie la momentul în care The Special One a așteptat arbitrul în parcare pentru a-i cere socoteală
Xabi Alonso în rol de „Jose Mourinho”. Aluzie la momentul în care The Special One a așteptat arbitrul în parcare pentru a-i cere socoteală

Mbappe. Ca o lampă. Ne-a obișnuit să fie cel care luminează totul. Azi a avut din nou șansa de a o face și s-a trezit cu becul ars Vinicius - Zmeu. Când bate vântul, este distractiv și util, când nu bate vântul, devine o dorință imposibilă. Astăzi nu a bătut vântul Arda Guler - Led. Promitea că va lumina cu stil întreaga cameră, dar azi a fost intermitent, slab și s-a stins în momentele-cheie. Zero strălucire Rudiger - power bank. Nu intenționai să-l folosești, dar a fost nevoie de el în urma accidentării lui Militao. A făcut ce a putut, dar era pe jumătate descărcat și nu poate face minuni. Fran Garcia - Siguranță. Cum e o cădere mică de tensiune se stinge lumina. Când încerci să o reaprinzi, se stinge iar. A lăsat întreaga încăpere în întuneric cu două cartonașe galbene într-un minut
Ionuț Radu i-a scos din minți! Real Madrid, neputincioasă în fața portarului de la Celta Vigo

Cea mai mare ocazie a primei reprize din Real Madrid - Celta Vigo i-a aparținut lui Jude Bellingham: o lovitură de cap a englezului, respinsă superb cu mâna de român.

„Celta are un portar care aduce puncte” a notat marca.com.

Radu a închis poarta și la ocazia lui Vinicius, care a trimis un șut periculos, după o pasă a lui Tchouameni. Portarul naționalei s-a opus și la lovitura de cap a lui Militao, apoi a scos și șutul lui Valverde.

„Radu salvator” și „Radu a fost regele care i-a înnebunit pe «albi»”, a scris și sport.es, care a subliniat ocaziile lui Arda Guler, parate de același neobosit Ionuț Radu.

L'Equipe a scris că „Radu a făcut senzație pe «Bernabeu»”. Evoluția portarului român a fost remarcată și în Italia. Gazzetta.it a scris: „Radu face miracole!”

Celta Vigo ocupă locul 10 în clasamentul La Liga, cu 19 puncte acumulate. Lider în La Liga e Barcelona, cu 40 de puncte, urmată de Real Madrid, cu 36 de puncte, și Villarreal, cu 35 de puncte.

„Messi se bucura pentru noi" Fanii români din galeria lui Inter Miami povestesc pentru GOLAZO.ro cum au trăit finala MLS
Campionate
12:57
„Messi se bucura pentru noi" Fanii români din galeria lui Inter Miami povestesc pentru GOLAZO.ro cum au trăit finala MLS
„Messi se bucura pentru noi" Fanii români din galeria lui Inter Miami povestesc pentru GOLAZO.ro cum au trăit finala MLS
Record istoric pentru Barcelona Hansi Flick a aliniat  cea mai tânără echipă din La Liga, în meciul cu Real Betis
Campionate
11:56
Record istoric pentru Barcelona Hansi Flick a aliniat cea mai tânără echipă din La Liga, în meciul cu Real Betis
Record istoric pentru Barcelona Hansi Flick a aliniat  cea mai tânără echipă din La Liga, în meciul cu Real Betis

FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
FOTO. Instantaneu cu secunda în care Cătălin Drulă a văzut scorul exit-poll pe care l-a luat în alegeri la București
Real Madrid Celta Vigo la liga meme
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Liga 3
09:13
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Alertă de pariuri la FRF Comisia de Disciplină și Etică analizează un meci cu scenariu suspect „2 pauză / 1 final cu minimum 5 goluri”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Superliga
08.12
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
Kopic, discurs în premieră VIDEO Croatul lui Dinamo a vorbit în română, dar a fost întrerupt de Gigi Becali: „Să dea Dumnezeu să plece!”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Superliga
10:20
„Rapid nu poate mai mult” Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
„Rapid nu poate mai mult”  Valeriu Iftime o laudă pe FC Botoșani și râde de giuleșteni: „Credeam că echipele mari joacă fotbal”
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Superliga
08.12
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
Petrila, ratarea sezonului?! VIDEO: Jucătorul lui Rapid putea să deschidă scorul în meciul cu Botoșani, dar s-a făcut de râs
