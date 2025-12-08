Fanii nu i-au cruțat pe „galactici” Cele mai amuzante meme-uri după ce Real Madrid a fost învinsă de echipa lui Ionuț Radu

Real Madrid - Celta Vigo 0-2. Înfrângerea surprinzătoare a „galacticilor” în fața echipei lui Ionuț Radu le-a oferit fanilor prilejul de a ironiza prestația jucătorilor de pe „Santiago Bernabeu”.

A fost o seară magică pentru Ionuț Radu, care a închis poarta în fața superstarurilor lui Xabi Alonso, dar complet dezamăgitoare pentru madrileni, care au rămas la patru puncte distanță de liderul Barcelona.

Golurile au fost marcate de Williot Swedberg în minutele 53 și 90+3.

Cele mai amuzante meme-uri după înfrângerea suferită de Real Madrid în fața celor de la Celta Vigo

După meci, fanii au făcut o serie de meme-uri în care au comparat jucătorii lui Real Madrid cu diverse obiecte nefolositoare:

Mbappe – o lampă care nu a luminat

Vinicius – un zmeu pentru care n-a bătut vântul

Rudiger – o baterie externă, bună, dar descărcată

Valverde – un GPS care a ales cele mai ciudate rute

Alți fani nu consideră că jucătorii sunt de vină pentru lipsa de eficiență.

Mai multe glume l-au vizat pe tehnicianul Xabi Alonso, comparat cu Xavi Hernandez, fostul antrenor de la Barcelona, pentru stilul său de joc ineficient.

Alte meme-uri vizau atitudinea echipei, cunoscută pentru că se plânge mai des decât alte cluburi de arbitraj, motiv pentru care președintele La Liga, Javier Tebas, i-a numit „plângăcioși”.

Meciul cu Celta Vigo n-a fost lipsit de evenimente cu arbitrii.

„Centralul” Alejandro Quintero Gonzalez a arătat cartonașul roșu de 3 ori, toți cei 3 eliminați fiind jucători de la Real Madrid: Fran Garcia, Endrick și Alvaro Carreras.

În minutul 73, Xabi Alonso a a primit cartonaș galben pentru proteste.

În minutul 90, Endrick, aflat pe banca de rezerve, a părăsit zona tehnică, s-a îndreptat spre arbitrul de rezervă și a urlat la el, fiind nevoie de intervenția staffului de la Real Madrid pentru a fi ținut.

Rodrygo și Fede Valverde au primit și ei cartonaș galben pentru proteste.

Vinicius, în mijlocul unor proteste vehemente la adresa arbitrului, l-a „provocat” pe Gonzalez: „Hai, scoate mai multe cartonașe roșii!”, conform Marca. Totuși, brazilianul a scăpat nesancţionat.

După fluierul final, pe tunelul dinspre vestiare, Dani Carvajal l-a certat pe „central”, care a notat în raportul de meci că madrilenul i-a spus: „La ce nivel te prezinți și apoi începi să plângi la conferința de presă”.

Fanii de pe „Bernabeu” au scandat contra arbitrilor, acuzând Federația de corupție. S-a auzit și „Negreira! Negreira!”

O glumă legată de Xabi Alonso a făcut referire la un moment din 2012.

Atunci, Jose Mourinho era antrenor la Real Madrid. El l-a așteptat pe arbitrul Fernando Teixeira Vitienes în parcarea de la Camp Nou pentru a-i cere explicații.

Atunci, echipa sa a fost eliminată de Barcelona lui Pep Guardiola din Copa del Rey (4-3).

Ionuț Radu i-a scos din minți! Real Madrid, neputincioasă în fața portarului de la Celta Vigo

Cea mai mare ocazie a primei reprize din Real Madrid - Celta Vigo i-a aparținut lui Jude Bellingham: o lovitură de cap a englezului, respinsă superb cu mâna de român.

„Celta are un portar care aduce puncte” a notat marca.com.

Radu a închis poarta și la ocazia lui Vinicius, care a trimis un șut periculos, după o pasă a lui Tchouameni. Portarul naționalei s-a opus și la lovitura de cap a lui Militao, apoi a scos și șutul lui Valverde.

„Radu salvator” și „Radu a fost regele care i-a înnebunit pe «albi»”, a scris și sport.es, care a subliniat ocaziile lui Arda Guler, parate de același neobosit Ionuț Radu.

L'Equipe a scris că „Radu a făcut senzație pe «Bernabeu»”. Evoluția portarului român a fost remarcată și în Italia. Gazzetta.it a scris: „Radu face miracole!”

Celta Vigo ocupă locul 10 în clasamentul La Liga, cu 19 puncte acumulate. Lider în La Liga e Barcelona, cu 40 de puncte, urmată de Real Madrid, cu 36 de puncte, și Villarreal, cu 35 de puncte.

