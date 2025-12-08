A intrat cu umărul în Lucescu! Momente de tensiune între antrenorii lui PAOK și Aris după derby. De ce sunt în conflict de 7 ani!

- Răzvan Lucescu a câștigat derbyul Salonicului, PAOK - Aris 3-1, dar conflictul cu spaniolul Manolo Jimenez a continuat și duminică seară, la finalul meciului.
- De ce nu se înțeleg cei doi antrenori, începând cu 2018.
Răzvan Lucescu l-a învins pe Manolo Jimenez în acest weekend, 3-1 în derbyul PAOK - Aris Salonic, în vulcanul „Toumba”.
Odată meciul încheiat, antrenorul alb-negrilor s-a îndreptat spre vestiare.
Când a trecut pe lângă rival, Lucescu (56 de ani) părea că vrea să-l privească în ochi pe tehnicianul lui Aris.
Bodycheck Jimenez - Lucescu la marginea terenului
Moment în care spaniolul (61) a făcut câțiva pași în direcția opusă, intrând cu umărul drept în Răzvan.
Și s-a îndepărtat fără să se uite la cel cu care se duelase duminică seară.
Românul s-a întors, l-a privit o clipă pe iberic, apoi s-a răsucit spre al 4-lea oficial, Stavros Tsimenteridis, cum se observă în videoclipul postat de KateriniNews24 pe YouTube.
„Ai văzut ce a făcut?”, l-a întrebat antrenorul lui PAOK pe arbitrul de rezervă. Acolo s-a terminat însă episodul fierbinte.
La conferință, Lucescu nu a mai vrut să pună paie pe foc, potrivit gazzetta.gr.
Nu s-a întâmplat nimic la sfârșit. Am trecut doar unul pe lângă celălalt, nimic mai mult Răzvan Lucescu, antrenor PAOK
Război Jimenez - Lucescu după scandalul din 2018: „A fost furat!”
Cei doi sunt adversari de 2013. Prima oară s-au înfruntat în Qatar, Jimenez învingând cu Al-Rayyan pe El-Jaish (1-0), pregătită de Lucescu.
De atunci, meciurile directe au fost numai în Grecia: Răzvan la Xanthi și PAOK, Manolo la AEK și Aris.
Cel mai furibund duel s-a jucat pe 11 martie 2018. PAOK a înscris acasă în minutul 89 (Varela), arbitrul a validat inițial golul, în scurt timp l-a anulat și patronul Ivan Savvidis a pătruns pe teren cu pistolul la centură.
Confruntarea a fost întreruptă definitiv, AEK a câștigat cu 3-0 la „masa verde” și titlul, ulterior.
„Campionatul a fost furat”, a acuzat Lucescu de atunci neîncetat.
Și-a luat revanșa în fața lui Jimenez cucerind succesiv două Cupe ale Greciei, ambele în finale cu AEK (2-0 în 2018, 1-0 în 2019).
De la scandalul din 2018 și după protestele continue ale lui Răzvan, cei doi nu mai vorbesc când se întâlnesc pe teren. Duminică, Jimenez nici nu l-a privit!