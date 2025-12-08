A intrat cu umărul în Lucescu! Momente de tensiune între antrenorii lui PAOK și Aris după derby. De ce sunt în conflict de 7 ani!

Răzvan Lucescu a câștigat derbyul Salonicului, PAOK - Aris 3-1, dar conflictul cu spaniolul Manolo Jimenez a continuat și duminică seară, la finalul meciului.

De ce nu se înțeleg cei doi antrenori, începând cu 2018.

Răzvan Lucescu l-a învins pe Manolo Jimenez în acest weekend, 3-1 în derbyul PAOK - Aris Salonic, în vulcanul „Toumba”.

Odată meciul încheiat, antrenorul alb-negrilor s-a îndreptat spre vestiare.

Când a trecut pe lângă rival, Lucescu (56 de ani) părea că vrea să-l privească în ochi pe tehnicianul lui Aris.

Bodycheck Jimenez - Lucescu la marginea terenului

Moment în care spaniolul (61) a făcut câțiva pași în direcția opusă, intrând cu umărul drept în Răzvan.

Și s-a îndepărtat fără să se uite la cel cu care se duelase duminică seară.

Lucescu s-a îndreptat spre Jimenez Foto: Captură TV

Românul s-a întors, l-a privit o clipă pe iberic, apoi s-a răsucit spre al 4-lea oficial, Stavros Tsimenteridis, cum se observă în videoclipul postat de KateriniNews24 pe YouTube.

„Ai văzut ce a făcut?”, l-a întrebat antrenorul lui PAOK pe arbitrul de rezervă. Acolo s-a terminat însă episodul fierbinte.

La conferință, Lucescu nu a mai vrut să pună paie pe foc, potrivit gazzetta.gr.

Nu s-a întâmplat nimic la sfârșit. Am trecut doar unul pe lângă celălalt, nimic mai mult Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Război Jimenez - Lucescu după scandalul din 2018: „A fost furat!”

Cei doi sunt adversari de 2013. Prima oară s-au înfruntat în Qatar, Jimenez învingând cu Al-Rayyan pe El-Jaish (1-0), pregătită de Lucescu.

De atunci, meciurile directe au fost numai în Grecia: Răzvan la Xanthi și PAOK, Manolo la AEK și Aris.

Cel mai furibund duel s-a jucat pe 11 martie 2018. PAOK a înscris acasă în minutul 89 (Varela), arbitrul a validat inițial golul, în scurt timp l-a anulat și patronul Ivan Savvidis a pătruns pe teren cu pistolul la centură.

Răzvan s-a întors spre spaniol, după ce s-au atins Foto: Captură TV

Confruntarea a fost întreruptă definitiv, AEK a câștigat cu 3-0 la „masa verde” și titlul, ulterior.

„Campionatul a fost furat”, a acuzat Lucescu de atunci neîncetat.

Și-a luat revanșa în fața lui Jimenez cucerind succesiv două Cupe ale Greciei, ambele în finale cu AEK (2-0 în 2018, 1-0 în 2019).

3 victorii au Lucescu și Jimenez în cele opt jocuri directe, două meciuri încheindu-se la egalitate

De la scandalul din 2018 și după protestele continue ale lui Răzvan, cei doi nu mai vorbesc când se întâlnesc pe teren. Duminică, Jimenez nici nu l-a privit!

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport