Profită FCSB de căderea Zagrebului? Ce-i așteaptă pe roș-albaștri! După Dinamo, altă luptă decisivă cu turcii, ca naționala
Șut, agresiv la 4-3 cu Feyenoord Foto: Raed Krishan
Europa League

Profită FCSB de căderea Zagrebului? Ce-i așteaptă pe roș-albaștri! După Dinamo, altă luptă decisivă cu turcii, ca naționala

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 12.12.2025, ora 12:07
alt-text Actualizat: 12.12.2025, ora 12:07
  • FCSB va înfrunta Dinamo Zagreb, în deplasare, pe 22 ianuarie, și pe Fenerbahce, acasă, o săptămână mai târziu, în ultimele dueluri de Europa League. 
  • Descoperă ce înseamnă acum viitoarele adversare ale campioanei! Două meciuri decisive pentru calificarea dincolo de faza principală.

FCSB s-a trezit târziu, dar nu e prea târziu. Acest 4-3 cu Feyenoord, după 1-0 la Deventer cu Go Ahead Eagles (ambele victorii împotriva unor echipe olandeze), o ține în cursă.

Calcule Cum se califică FCSB în primăvara Europa League: nu ajunge doar o victorie!
Citește și
Calcule Cum se califică FCSB în primăvara Europa League: nu ajunge doar o victorie!
Citește mai mult
Calcule Cum se califică FCSB în primăvara Europa League: nu ajunge doar o victorie!

Șase puncte nu ajung, e nevoie de minimum patru, dacă nu încă șase în ultimele două dueluri de Europa League pentru a depăși faza principală a competiției.

FCSB, primul examen, la Zagreb. Dinamo s-a prăbușit, „Maksimir” nu e fortăreață

Ce-i așteaptă pe roș-albaștri? Dinamo Zagreb, în deplasare, pe 22 ianuarie, și Fenerbahce, la București, o săptămână mai târziu.

Echipa croată, cu Mario Kovacevic (50 de ani, venit în 2025) antrenor și uriașul Zvonimir Boban (57) președinte, a început foarte bine EL.

Mijlocașul sloven Miha Zajc (dreapta), la Dinamo Zagreb - Betis Sevilla 1-3. Foto: Imago Mijlocașul sloven Miha Zajc (dreapta), la Dinamo Zagreb - Betis Sevilla 1-3. Foto: Imago
Mijlocașul sloven Miha Zajc (dreapta), la Dinamo Zagreb - Betis Sevilla 1-3. Foto: Imago

După primele trei etape, avea deja șapte puncte, mai multe decât are FCSB acum.

  • 3-1 cu Fenerbahce (a). 
  • 3-1 cu Maccabi Tel Aviv (d). 
  • 1-1 cu Malmo (d). 

A urmat prăbușirea. Din noiembrie, nu a mai câștigat nici măcar un punct. Trei partide, trei înfrângeri, toate la diferență mare de joc și de scor:

  • 0-3 cu Celta Vigo (a). 
  • 0-4 cu Lille (d). 
  • 1-3 cu Betis Sevilla (a). 

La ultimul meci, era 0-3 la pauză, pe „Maksimir”, cu trei goluri primite în șapte minute (31-38). A redus scorul în final, Galesic (89).

După trei eșecuri consecutive, albaștrii au ieșit din zona calificării.

25 este locul
ocupat acum de Dinamo Zagreb în Europa League (7 puncte, golaveraj -5). FCSB e pe 27 (6 puncte, golaveraj -4)

Nici „Maksimir” nu mai e o fortăreață. Are tribunele departe de teren, dincolo de pistă.

Iar capacitatea a fost redusă cu 10.000 de locuri, de la 35.000 la 25.000, arena fiind afectată de cutremurul care a lovit capitala Croației în 2020.

Cu Fenerbahce e problemă mare. Mult peste Dinamo Zagreb: joc, rezultate, fani

Și dacă FCSB trece de obstacolul Dinamo Zagreb, va da peste Fenerbahce.

Altă luptă decisivă contra turcilor. Și la națională, semifinala barajului CM de la Istanbul, pe 26 martie, și la club, cu Fener, pe 29 ianuarie.

Pe Arena Națională va veni o echipă mai tare decât Dinamo. Nu mai e Jose Mourinho antrenor, dar e mai bună cu Domenico Tedesco. Și îi are în iarbă pe Ederson, Skriniar, Fred, Talisca, Asensio, En-Nesyri, Duran și Kerem Akturkoglu. Jucători de top.

Brazilianul Talisca (stânga), marcând la Brann - Fenerbahce 0-4. Foto: Imago Brazilianul Talisca (stânga), marcând la Brann - Fenerbahce 0-4. Foto: Imago
Brazilianul Talisca (stânga), marcând la Brann - Fenerbahce 0-4. Foto: Imago

A început rău această ediție de Europa League, 1-3 la Zagreb cu Dinamo, însă nu a mai pierdut de atunci niciun meci.

Galben-albaștrii au avut trei victorii și două egaluri. Ultimul succes, 4-0 zdrobitor joi, cu Brann, în Norvegia.

  • 2-1 cu Nice (a). 
  • 1-0 cu Stuttgart (a). 
  • 0-0 cu Plzen (d).
  • 1-1 cu Ferencvaros (a). 
  • 4-0 cu Brann (d)
12 este locul
lui Fenerbahce în Europa League: 11 puncte, golaveraj +4

Înainte să joace la București, o va înfrunta pe Aston Villa, la Istanbul, pe 22 ianuarie.

Pe Arena Națională, va avea în spate o galerie mare și fierbinte. Altă problemă pentru FCSB.

Citește și

Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Europa League
09:00
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
Citește mai mult
Șocat: „Am abandonat” Van Persie a spus că Feyenoord a pierdut jocul. Furie în vestiar pe Arena Națională. Mesajul dur al fanilor
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Europa League
00:15
FCSB a renăscut din frică Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii
Citește mai mult
FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
REPORTAJ Ce spun oamenii care așteaptă sentințe la Curtea de Apel București, după dezvăluirile Recorder. Avocată: „Am avut dosare care au trecut prin mâna a 11 judecători” / Reclamant: „De șapte ani trăiesc corupția pe pielea mea” 
fenerbahce Dinamo Zagreb europa league fcsb
Știrile zilei din sport
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Diverse
09:30
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Citește mai mult
Sally Wood Lamont, proces penal Fosta președintă a Comitetului Național Paralimpic, acuzată pentru premieri ilegale. Procurorii i-au pus sechestru
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Diverse
11:36
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Citește mai mult
Lamine Yamal e cel mai expus Afecțiunea care lovește fotbalul. De ce apare, cine suferă cel mai mult, care e antidotul
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Alte sporturi
12:45
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA: „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
Citește mai mult
Donald Trump se revoltă! Nemulțumirea președintelui SUA : „Un dezastru pentru sport! O să pun guvernul să se ocupe”
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Diverse
09:00
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Citește mai mult
„Nu mai plânge, tată!” Drama răvășitoare a lui Cruyff. După tată și bunic, fiica bolnavă de cancer: „Mi s-a schimbat viața”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:06
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
„E o minune” Cine e jucătorul care l-a cucerit pe patronul FCSB: „Mingea vine la el parcă are magnet! Cum să nu-i prelungesc contractul?”
18:43
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
Florin Gardoș revine Cu ce echipă ar fi semnat fostul fundaș de la FCSB + cât a plătit pentru a fi eligibil
17:08
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
Înlocuitor pentru Olaru Campioana României ar fi ochit un jucător antrenat de Răzvan Lucescu
18:59
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis!
Sancțiuni dure în Spania Sevilla nu va fi iertată după incidentele grave din derby-ul cu Betis! 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Top stiri din sport
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Campionate
12:09
Final incredibil în FCSB - Feyenoord Tănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Citește mai mult
Final incredibil &icirc;n&nbsp;FCSB - FeyenoordTănase aduce victoria la ultima fază și campioana mai speră la primăvara europeană!
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Superliga
10:03
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Citește mai mult
Ilyeș s-a săturat Condiția impusă de antrenor pentru  a mai continua la Csikszereda: „Dacă nu, acceptăm realitatea”
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Superliga
12.12
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
Citește mai mult
Se schimbă sistemul în Liga 1? Dezvăluiri din interiorul LPF, după scandalul făcut de FCSB: „Nu e normal așa ceva!”
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Europa League
12.12
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR! Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public
Citește mai mult
FCSB - Feyenoord, peste „Justiție capturată” de la TVR!  Audiența meciului thriller de pe Arenă, de peste două ori mai mare decât a documentarului Recorder de la postul public

Echipe/Competiții

fcsb 95 CFR Cluj 16 dinamo bucuresti 24 rapid 17 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 3 uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
13.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share