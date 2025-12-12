Profită FCSB de căderea Zagrebului? Ce-i așteaptă pe roș-albaștri! După Dinamo, altă luptă decisivă cu turcii, ca naționala

FCSB va înfrunta Dinamo Zagreb, în deplasare, pe 22 ianuarie, și pe Fenerbahce, acasă, o săptămână mai târziu, în ultimele dueluri de Europa League.

Descoperă ce înseamnă acum viitoarele adversare ale campioanei! Două meciuri decisive pentru calificarea dincolo de faza principală.

FCSB s-a trezit târziu, dar nu e prea târziu. Acest 4-3 cu Feyenoord, după 1-0 la Deventer cu Go Ahead Eagles (ambele victorii împotriva unor echipe olandeze), o ține în cursă.

Șase puncte nu ajung, e nevoie de minimum patru, dacă nu încă șase în ultimele două dueluri de Europa League pentru a depăși faza principală a competiției.

FCSB, primul examen, la Zagreb. Dinamo s-a prăbușit, „Maksimir” nu e fortăreață

Ce-i așteaptă pe roș-albaștri? Dinamo Zagreb, în deplasare, pe 22 ianuarie, și Fenerbahce, la București, o săptămână mai târziu.

Echipa croată, cu Mario Kovacevic (50 de ani, venit în 2025) antrenor și uriașul Zvonimir Boban (57) președinte, a început foarte bine EL.

Mijlocașul sloven Miha Zajc (dreapta), la Dinamo Zagreb - Betis Sevilla 1-3. Foto: Imago

După primele trei etape, avea deja șapte puncte, mai multe decât are FCSB acum.

3-1 cu Fenerbahce (a).

3-1 cu Maccabi Tel Aviv (d).

1-1 cu Malmo (d).

A urmat prăbușirea. Din noiembrie, nu a mai câștigat nici măcar un punct. Trei partide, trei înfrângeri, toate la diferență mare de joc și de scor:

0-3 cu Celta Vigo (a).

0-4 cu Lille (d).

1-3 cu Betis Sevilla (a).

La ultimul meci, era 0-3 la pauză, pe „Maksimir”, cu trei goluri primite în șapte minute (31-38). A redus scorul în final, Galesic (89).

După trei eșecuri consecutive, albaștrii au ieșit din zona calificării.

25 este locul ocupat acum de Dinamo Zagreb în Europa League (7 puncte, golaveraj -5). FCSB e pe 27 (6 puncte, golaveraj -4)

Nici „Maksimir” nu mai e o fortăreață. Are tribunele departe de teren, dincolo de pistă.

Iar capacitatea a fost redusă cu 10.000 de locuri, de la 35.000 la 25.000, arena fiind afectată de cutremurul care a lovit capitala Croației în 2020.

Cu Fenerbahce e problemă mare. Mult peste Dinamo Zagreb: joc, rezultate, fani

Și dacă FCSB trece de obstacolul Dinamo Zagreb, va da peste Fenerbahce.

Altă luptă decisivă contra turcilor. Și la națională, semifinala barajului CM de la Istanbul, pe 26 martie, și la club, cu Fener, pe 29 ianuarie.

Pe Arena Națională va veni o echipă mai tare decât Dinamo. Nu mai e Jose Mourinho antrenor, dar e mai bună cu Domenico Tedesco. Și îi are în iarbă pe Ederson, Skriniar, Fred, Talisca, Asensio, En-Nesyri, Duran și Kerem Akturkoglu. Jucători de top.

Brazilianul Talisca (stânga), marcând la Brann - Fenerbahce 0-4. Foto: Imago

A început rău această ediție de Europa League, 1-3 la Zagreb cu Dinamo, însă nu a mai pierdut de atunci niciun meci.

Galben-albaștrii au avut trei victorii și două egaluri. Ultimul succes, 4-0 zdrobitor joi, cu Brann, în Norvegia.

2-1 cu Nice (a).

1-0 cu Stuttgart (a).

0-0 cu Plzen (d).

1-1 cu Ferencvaros (a).

4-0 cu Brann (d)

12 este locul lui Fenerbahce în Europa League: 11 puncte, golaveraj +4

Înainte să joace la București, o va înfrunta pe Aston Villa, la Istanbul, pe 22 ianuarie.

Pe Arena Națională, va avea în spate o galerie mare și fierbinte. Altă problemă pentru FCSB.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport