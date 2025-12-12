„FCSB, mentalitate de campioni” Lăudați după remontada cu Feyenoord: „Ne batem de la egal la egal cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce” +74 foto
„FCSB, mentalitate de campioni" Lăudați după remontada cu Feyenoord: „Ne batem de la egal la egal cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce"

  • FCSB - FEYENOORD 4-3. Dorin Goian (45 de ani) și Iasmin Latovlevici (39 de ani), foști jucători ai roș-albaștrilor, au vorbit despre rezultatul meciului de pe Arena Națională.

Condusă cu 3-1 la începutul reprizei secunde, FCSB a revenit senzațional și a câștigat în prelungiri, după reușita lui Tănase.

FCSB - FEYENOORD 4-3. Dorin Goian: „Dacă vorbim de cupele europene, este cea mai importantă revenire”

„Un meci fantastic. N-aș fi crezut, sincer vă spun. Atunci când olandezii au marcat golul al treilea, chiar nu aș fi crezut că îi putem întoarce. Aseară a fost o adevărată nebunie. Bravo jucătorilor! Au crezut până la final.

Să învingi Feyenoord, echipă din top 3 în Olanda, într-un moment atât de greu, asta denotă un spirit și o mentalitate de campioni.

M-am bucurat nespus și îi felicit pe toți de acolo, staff, jucători. Sunt mândria noastră și ne fac să ne uităm cu patos joia la televizor”, a declarat Goian, conform digisport.ro.

Dacă vorbim de cupe europene, da, cred că este cea mai importantă revenire. Vorbim despre FCSB și despre Feyenoord, care spune ceva Dorin Goian

Goian a strâns 152 de partide ca jucător al echipei patronate de Gigi Becali (martie 2004 - iulie 2009).

FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg
FCSB - Feyenoord, meci. FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg

Iasmin Latovlevici: „Nu credeam într-o victorie. Fantastic”

Iasmin Latovlevici, triplu campion cu FCSB, a lăudat la rândul său prestația echipei:

„Un meci fantastic, un rezultat fantastic, care ne ajută foarte mult. Și ca imagine, și ca puncte, jos pălăria că au crezut. Felicitări tuturor.

Într-o victorie nu neapărat că nu credeam, dar speram la un egal, mai ales la ultimele 20 de minute, eram peste ei. Au vrut să păstreze rezultatul, dar nu au reușit.

Toată lumea și-a făcut treaba. Au fost doar câteva momente în care Crețu a stat prost pentru nivelul acesta, dar toți au intrat bine.

Asta înseamnă să ai un lot bun și motivat. Și-au făcut treaba, bravo lor pentru implicare. Centrarea a fost fabuloasă la golul lui Thiam”, a declarat Latovlevici, conform gsp.ro.

Teoretic, urmează meciuri grele, depinde cum va fi lotul în acel moment. Un lot complet refăcut, eu zic că ne batem de la egal la egal cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce. Iasmin Latovlevici

Latovlevici a jucat 177 de meciuri la FCSB (iulie 2010- iulie 2015), echipă pentru care a marcat 12 goluri și a oferit 11 pase decisive.

VIDEO: Cum s-a bucurat FCSB după victoria cu Feyenoord

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2
  • FCSB - Bologna (Italia) 1-2
  • Basel (Elveția) - FCSB 3-1
  • Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0
  • FCSB - Feyenoord (Olanda) 4-3
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

dorin goian feyenoord Iasmin Latovlevici fcsb
