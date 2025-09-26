Motivarea TAS în cazul FCSB - Al Gharafa Arabii au virat 5.000.000 de  € în Vietnam pe baza unor e-mailuri  provenite de la hoteluri și domenii fantomă

TAS a publicat motivarea apelului clubului qatarian Al Gharafa împotriva deciziei FIFA privind operațiunile financiare din cazul transferului lui Florinel Coman de la FCSB în 2024.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) a publicat motivarea deciziei în apelul formulat de clubul qatarian Al Gharafa împotriva hotărârii FIFA, referitoare la transferul fotbalistului Florinel Coman de la FCSB în vara anului 2024.

Motivarea TAS în cazul FCSB - Al Gharafa scoate la iveală detalii incredibile

Sentința clarifică detaliile complexe ale unui caz afectat de fraude informatice și confuzii ciudate privind conturile bancare.

TAS a confirmat că Al Gharafa trebuie să plătească celor de la FCSB suma de 5 milioane de euro, plus o penalitate de un milion de euro, stabilită în contractul de transfer.

Transferul, în valoare de 5.000.000 de euro plus compensații de formare în valoare de 263.500 de euro, a fost marcat de confuzii legate de conturi bancare ilegale și e-mailuri compromise, ceea ce a condus la plata sumei într-un cont din Vietnam, și nu în contul oficial al FCSB din România.

Cum s-a ajuns la confuzie. Derularea faptele conform motivării TAS

Conform motivării TAS, în data de 22 iunie 2024, Al Gharafa a trimis un e-mail către președintele FCSB, Valeriu Argăseală, la adresele [email protected] și [email protected], oferind să plătească 5.000.000 de euro până la 31 iulie 2024 pentru transferul lui Florinel Coman.

Tot în aceeași zi, se arată în document, Valeriu Argăseală a răspuns, pretins de la aceeași adresă, informând că Florinel Coman avea o clauză de reziliere de 5.000.000 de euro și furnizând detalii bancare, inclusiv contul FCSB la Banca Transilvania, România.

E-mailul ciudat de la Hotelul Leonardo din Koln

La doar 12 minute după acest e-mail, Al Gharafa a primit un mesaj identic de la adresa de e-mail a Hotelului Leonardo din Koln ([email protected]).

Mesajul avea același conținut și aceleași atașamente trimise anterior de Valeriu Argăseală, ceea ce a generat prima confuzie majoră.

Hotelul Leonardo din Koln

Al Gharafa a propus clauza penalităților de 1.000.000 de euro

Pe 24 iunie 2024, Al Gharafa a reiterat oferta de plată prin e-mail către [email protected] și [email protected]. Ulterior, pe 27 iunie 2024, Al Gharafa a propus introducerea clauzei penalizatoare de 1.000.000 de euro în cazul neefectuării plății până la termenul stabilit, 31 iulie 2024.

Pe 28 iunie 2024, președintele FCSB, Valeriu Argăseală, a răspuns pretins de la adresa sa că propunerea a fost acceptată.

La 30 iunie 2024, Al Gharafa a trimis un e-mail către adresa de e-mail [email protected] cu primul proiect de contract de transfer, reglementând termenii transferului fotbalistului Florinel Coman.

La 1 iulie 2024, domnul Argăseală a răspuns către Al Gharafa, pretins de pe adresa sa de e-mail [email protected], cu modificări ale proiectului de contract de transfer.

La 2 iulie 2024, Al Gharafa a trimis un e-mail către adresa de e-mail [email protected], atașând o versiune semnată a contractului de transfer.

La 3 iulie 2024, Simona Niculescu-Mizil, Asistent Manager al FCSB, a trimis un e-mail, pretins de pe adresa de e-mail [email protected], către Al Gharafa, copiat pe adresele de e-mail [email protected] și [email protected], cu o versiune semnată a contractului de transfer (denumit „Contractul de Transfer”).

Contractul de Transfer prevedea plata sumei nete de transfer de 5.000.000 EUR către contul FCSB din România până la 31 iulie 2024, iar nerespectarea acestui termen genera plata unei penalități de 1.000.000 de euro.

Cum a primit Florinel Coman certificatul internațional de transfer

Pe 10 iulie 2024, Al Gharafa a trimis un e-mail, cu conținut identic celui trimis pe 9 iulie 2024, către adresa [email protected], cu copie către adresele [email protected] și [email protected]. Sorin Pitu este secretar general al FCSB.

Pe 11 iulie 2024, FCSB a trimis raportul de transfer în TMS , confirmând contul bancar corect (Banca Transilvania, România). TMS este sistemul online creat de FIFA pentru a monitoriza și gestiona transferurile internaționale de jucători de fotbal.

Adrese ciudate de e-mail cu „@ fscb-ro .com” în loc de ”@fcsb.ro”

Tot în aceeași zi, Al Gharafa a primit un e-mail, pretins de la adresa [email protected], cu copie către [email protected] și [email protected], la care era atașată o copie a raportului TMS.

Din câte se poate observa, adresele sunt foarte ciudate și ar fi putut atrage atenția arabilor, în special prin faptul că, în loc de „fcsb”, expeditorii foloseau „fscb”.

E-mailul respectiv conținea, printre altele, următorul mesaj:

„Vă rugăm să confirmați data exactă la care veți efectua plata. Plata poate fi efectuată doar după emiterea unei facturi valide (secțiunea 3.4).

Este posibil să actualizăm detaliile de plată. De asemenea, vă rugăm să ne comunicați un număr la care putem contacta președintele dumneavoastră sau persoana responsabilă prin WhatsApp sau Telegram”.

Din motivarea TAS, reiese că reprezentanții clubului Al Gharafa nu au făcut diferența dintre adresele de e-mail ”@fcsb.ro” și ”@fscb-ro.com”.

Cu toate astea, pe 14 iulie 2024 a fost emis Certificatul Internațional de Transfer pentru Florinel Coman.

De ce a făcut Al Gharafa plata în contul din Vietnam. E-mailul dubios de pe adresa lui Argăseală

Problemele au început pe 15 iulie 2024, când Al Gharafa a primit un e-mail pretins de la adresa președintelui FCSB, Valeriu Argăseală ([email protected]), în care li se solicita să efectueze plata transferului către un cont bancar din Vietnam.

În același e-mail era atașată și o versiune modificată a Contractului de Transfer, împreună cu o factură.

Potrivit TAS, e-mailul conținea, printre altele, următorul mesaj:

„Stimate Domn,

Vă rugăm să găsiți atașată factura pentru transferul jucătorului Coman Florinel.

Plata trebuie efectuată conform detaliilor bancare din factură (secțiunea 3.4). De asemenea, am actualizat contractul de transfer.

Cu respect,

Președinte Valeriu Argăseală”.

Factura atașată conținea următoarele detalii bancare:

Beneficiar: Fotbal Club FCSB SA Company Limited

Banca: MSB BANK

Adresă bancă: MSB - Cao oc c van phong 3 Bees Tower, so 281 D. Nguyen Van Troi, Phuong 10, Phu Nhuan, Ho Chi Minh, Vietnam

SWIFT: MCOBVNVX

Cont USD: 80000161592

Cont EURO: 80000161654

Nume cont: Fotbal Club FCSB SA Company Limited

Adresă: 108 Tran Dinh Xu, Phuong Nguyen Cu Trinh, Quan 1, Thanh pho Ho Chi Minh, Vietnam

Confirmarea plății prin screenshot. Argăseală: „Thanks”

Oficialii de la Al Gharafa au luat de bune informațiile fără să mai verifice și l-au acuzat pe Valeriu Argăseală pentru toate problemele.

Pe 31 iulie 2024, Al Gharafa a efectuat plata de 5.000.000 de euro. Această plată a fost realizată către contul bancar din Vietnam indicat în e-mailurile pretins trimise de la adresa oficială a lui Valeriu Argăseală pe 15 iulie 2024.

După efectuarea plății, Al Gharafa a trimis un e-mail către [email protected], cu copie către două adrese ciudate [email protected] și [email protected], atașând un screenshot care demonstra aprobarea plății de către bancă.

Ulterior, în aceeași zi, Al Gharafa a primit un e-mail, pretins a fi de la Valeriu Argăseală ([email protected]), cu aceleași adrese în copie, confirmând primirea screenshot-ului ce atesta aprobarea plății.

În documentul TAS, se mai arată că tot pe 31 iulie 2024, într-o conversație pe Whatsapp între Valeriu Argăseală și Ettore Mazzilli, avocatul care reprezenta Al Gharafa, Mazzilli a trimis screenshot-ul aprobării plății, iar Argăseală a răspuns simplu: „Thanks”.

Notificarea FCSB din 9 august 2024: „Al Gharafa a creat o factură falsă pentru a acoperi greșeala”

Pe 9 august 2024, FCSB a notificat Al Gharafa printr-un e-mail trimis de la [email protected], adresa Simonei Niculescu-Mizil, Asistent Manager al FCSB, care menționa printre altele:

„Vă rugăm să găsiți atașat e-mailul trimis către Al Gharafa cu factura emisă de clubul nostru, reprezentând transferul jucătorului Florinel Coman, și e-mailul primit de la Al Gharafa prin care confirmau primirea facturii.

Factura trimisă domnului Argăseală de către dumneavoastră arată clar că Al Gharafa a creat o factură falsă pentru a acoperi greșeala (Al Gharafa nu a respectat termenul de plată).

Factura noastră nu este aceeași cu factura trimisă de dumneavoastră; factura dumneavoastră a fost modificată, ceea ce constituie o infracțiune penală”.

Pe 13 octombrie 2024, banca Al Gharafa a emis o scrisoare prin care confirma că plata de 5.000.000 de euro efectuată pe 31 iulie 2024 în Vietnam nu fusese returnată în contul clubului Al Gharafa.

Raportul HKA confirmă tentativa de fraudă informatică

Pe 30 ianuarie 2025, compania HKA Global Limited, specializată în investigații judiciare și consultanță internațională, a emis un raport („HKA Report”).

Documentul arată, printre altele, că e-mailurile conținând detaliile bancare modificate și confirmările de transfer au fost trimise de pe adresa oficială a președintelui FCSB, Valeriu Argăseală.

Totodată, raportul relevă că mesajele provenind de la domeniul fscb-ro.com nu au fost expediate prin serverul oficial al FCSB, ci printr-un server Google Mail, ceea ce confirmă tentativa de fraudă informatică.

În privința adresei lui Valeriu Argăseală ([email protected]), se menționează că FCSB nu poate stabili cu certitudine dacă aceasta a fost efectiv spartă, „clonată” sau doar amestecată în lanțul de corespondențe false.

Cu toate acestea, Valeriu Argăseală a subliniat constant că documentele și corespondența oficială trebuie transmise și primite doar în formă semnată și ștampilată, pentru a reduce riscul intervențiilor neautorizate prin e-mail.

Decizia TAS în cazul FCSB - Al Gharafa

TAS a stabilit că Al Gharafa nu și-a îndeplinit obligația contractuală de a achita taxa de transfer către FCSB.

Deși clubul qatarian a efectuat plata sumei de 5.000.000 EUR înainte de termenul-limită de 31 iulie 2024, transferul a fost realizat într-un cont bancar ilegitim din Vietnam, și nu în contul legitim al FCSB din România, prevăzut în Contractul de Transfer.

TAS a reținut că factura și contractul amendat primite de Al Gharafa prin e-mail, care indicau contul vietnamez, nu respectau cerințele formale de modificare a contractului (forma scrisă și semnătura ambelor părți).

În plus, prezentau semne vizibile de falsificare, diferențele de format și de redactare fiind suficiente pentru a genera suspiciuni rezonabile.

TAS: „Al Gharafa nu a acționat cu diligența necesară”

Judecătorii au subliniat că, potrivit jurisprudenței TAS și reglementărilor FIFA (inclusiv obligația de utilizare a sistemului TMS), cluburile trebuie să manifeste atenție sporită la efectuarea plăților internaționale.

În acest caz, TAS menționează că Al Gharafa a ignorat informațiile bancare legitime comunicate prin TMS și a acceptat, fără verificări suplimentare, schimbarea către un cont bancar din Vietnam, o situație improbabilă și lipsită de justificare.

Prin urmare, TAS a concluzionat că Al Gharafa nu a acționat cu diligența necesară și nu și-a îndeplinit obligația de plată a taxei de transfer către FCSB.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport