Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că echipa campioană s-ar putea despărți de doi jucători în iarnă.

FCSB vine după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima rundă din grupa principală a Europa League.

Campioana României s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat în minutul 13 de David Miculescu.

Gigi Becali anunță schimbări în lotul celor de la FCSB în iarnă

Întrebat în cadrul unei intervenții telefonice la Prima Sport dacă urmează schimbări masive în iarnă, Gigi Becali a declarat că FCSB s-ar putea despărți de doi jucători:

„Am amenințat eu că pleacă jucători în iarnă? Asta ați văzut la CFR, nu la mine. N-are cine să plece. N-am niciun jucător de dat afară, toți sunt valoroși.

Poate Kiki, care a fost bulevard în Olanda. Edjouma își termină contractul, n-am ce să-i fac. Nu cred că o să-l reînnoiesc”.

Malcom Edjouma a fost transferat de FCSB de la FC Botoșani în 2022, iar contractul mijlocașului urmează să expire la finalul lunii decembrie a acestui an.

112 meciuri și 18 goluri a bifat până acum Edjouma la FCSB

David Kiki a fost adus de campioana României în 2024 de la Farul Constanța, iar până acum a jucat 14 meciuri pentru FCSB.

Prestația fundașului stânga din meciul cu Go Ahead Eagles nu l-a impresionat pe Gigi Becali. Kiki a jucat în prima repriză a meciului din Olanda și a fost înlocuit la pauză cu Risto Radunovic.

Pentru FCSB urmează meciul de duminică cu Oțelul Galați, de la ora 20:30, din cadrul etapei 11 din Liga 1

Pe plan intern, FCSB nu stă foarte bine. Campioana României se află pe locul 13 în clasament, cu doar 7 puncte acumulate în 10 meciuri.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)

FCSB - Young Boys (Elveția) 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)

FCSB - Bologna (Italia) 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB

Basel (Elveția) - FCSB 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB

Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

