Lista neagră  Doi jucători de la FCSB, out din iarnă: „Asta ați văzut la CFR, nu la mine” +15 foto
FCSB
Superliga

Lista neagră Doi jucători de la FCSB, out din iarnă: „Asta ați văzut la CFR, nu la mine”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 26.09.2025, ora 14:40
alt-text Actualizat: 26.09.2025, ora 14:40
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că echipa campioană s-ar putea despărți de doi jucători în iarnă.

FCSB vine după victoria cu Go Ahead Eagles, din prima rundă din grupa principală a Europa League.

Campioana României s-a impus cu scorul de 1-0, grație golului marcat în minutul 13 de David Miculescu.

Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata
Citește și
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata
Citește mai mult
Probleme pentru FCSB Lipsește 6 săptămâni după deplasarea în Olanda! Ce meciuri cruciale va rata

Gigi Becali anunță schimbări în lotul celor de la FCSB în iarnă

Întrebat în cadrul unei intervenții telefonice la Prima Sport dacă urmează schimbări masive în iarnă, Gigi Becali a declarat că FCSB s-ar putea despărți de doi jucători:

„Am amenințat eu că pleacă jucători în iarnă? Asta ați văzut la CFR, nu la mine. N-are cine să plece. N-am niciun jucător de dat afară, toți sunt valoroși.

Poate Kiki, care a fost bulevard în Olanda. Edjouma își termină contractul, n-am ce să-i fac. Nu cred că o să-l reînnoiesc”.

Malcom Edjouma a fost transferat de FCSB de la FC Botoșani în 2022, iar contractul mijlocașului urmează să expire la finalul lunii decembrie a acestui an.

112 meciuri
și 18 goluri a bifat până acum Edjouma la FCSB

David Kiki a fost adus de campioana României în 2024 de la Farul Constanța, iar până acum a jucat 14 meciuri pentru FCSB.

Prestația fundașului stânga din meciul cu Go Ahead Eagles nu l-a impresionat pe Gigi Becali. Kiki a jucat în prima repriză a meciului din Olanda și a fost înlocuit la pauză cu Risto Radunovic.

Galerie foto (15 imagini)

Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci Go Ahead Eagles - FCSB, meci
+15 Foto
labels.photo-gallery
  • Pentru FCSB urmează meciul de duminică cu Oțelul Galați, de la ora 20:30, din cadrul etapei 11 din Liga 1

Pe plan intern, FCSB nu stă foarte bine. Campioana României se află pe locul 13 în clasament, cu doar 7 puncte acumulate în 10 meciuri.

Programul FCSB în Europa League

  • Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1
  • 2 octombrie, 19:45: FCSB - Young Boys (Elveția)
  • 23 octombrie, 19:45: FCSB - Bologna (Italia)
  • 6 noiembrie, 19:45: Basel (Elveția) - FCSB
  • 27 noiembrie, 22:00: Steaua Roșie (Serbia) - FCSB
  • 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)
  • 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB
  • 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

Citește și

Surkis, anunț despre Blănuță Ultimele noutăți despre situația românului care i-a scandalizat pe ucraineni: „Alte opțiuni nu pot fi puse în discuție”
Stranieri
12:24
Surkis, anunț despre Blănuță Ultimele noutăți despre situația românului care i-a scandalizat pe ucraineni: „Alte opțiuni nu pot fi puse în discuție”
Citește mai mult
Surkis, anunț despre Blănuță Ultimele noutăți despre situația românului care i-a scandalizat pe ucraineni: „Alte opțiuni nu pot fi puse în discuție”
Victorie crucială  Ce se întâmplă în clasamentul coeficienților UEFA, după punctele aduse de FCSB » Cum arată ierarhia și care e miza
Europa League
12:16
Victorie crucială Ce se întâmplă în clasamentul coeficienților UEFA, după punctele aduse de FCSB » Cum arată ierarhia și care e miza
Citește mai mult
Victorie crucială  Ce se întâmplă în clasamentul coeficienților UEFA, după punctele aduse de FCSB » Cum arată ierarhia și care e miza

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
Un alt scenariu privind miza alegerilor de peste Prut: „Imediat ce Republica Moldova ar pica în mâna lor, rușii ar avea pretenții teritoriale asupra Moldovei din România”
gigi becali liga 1 fcsb malcom edjouma david kiki
Știrile zilei din sport
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Superliga
00:20
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
Citește mai mult
„Vii tu, străin, să înjuri fanii la noi în țară?” Dinamovistul pe care Mirel Rădoi l-a tras la răspundere după scandalul din tunel
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Superliga
26.09
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Citește mai mult
„Nu a luat decizia corectă” Verdictul lui Marius Avram după cea mai controversată fază din meciul U Craiova - Dinamo: „Nu e la primul gest!”
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Superliga
00:10
Altercație în tunel, la Craiova FOTO. Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Citește mai mult
Altercație în tunel, la Craiova FOTO.  Conflict între olteni și jucătorii lui Dinamo! Au vrut să blocheze publicarea imaginilor: „Alo, alo, n-ai voie!”
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Cupa Romaniei
26.09
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Citește mai mult
Ce haos cu Craiova vs FCSB în Cupă  Situație explozivă: derby-ul din grupe nu se poate juca dintr-un motiv incredibil. FRF solicită urgent Comitet Executiv
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:33
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
România pleacă de pe Arena Națională Opțiune surprinzătoare aleasă pentru ultimul meci al „tricolorilor” din preliminariile CM 2026
18:15
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
Decizia FRF, contestată Nu înțelege hotărârea Federației: „Înainte dădea valoare, emoție”
17:36
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
Demis după doar 5 etape Încă un antrenor din Premier League a fost concediat » Clubul i-a găsit deja înlocuitor
15:13
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare: „Nu mă vor surprinde ofertele”
„Un jucător rar, atipic” Diamantul revelației din Liga 1 e de vânzare : „Nu mă vor surprinde ofertele”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Top stiri din sport
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Europa League
10:30
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Citește mai mult
Buget salarial pe fonduri nerambursabile FCSB, lovitură financiară de proporții. Cum a ajuns  să-și garanteze în avans beneficiile tuturor angajaților
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Nationala
09:30
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Citește mai mult
Cine apără cu Austria? Duel Radu vs Târnovanu, cei mai în formă portari ai „tricolorilor”. Cine iese din lot!
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Europa League
11:13
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Citește mai mult
Bilete pentru FCSB - Young Boys Cât costă tichetele pentru primul meci de acasă în faza principală din Europa League
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Stranieri
11:43
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia
Citește mai mult
Ianis Hagi, mesaj pentru Gică Dorința fotbalistului după meciul cu Galatasaray: „Sper să continue până mă voi retrage” + ce a scris presa din Turcia

Echipe/Competiții

fcsb 64 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 24 rapid 21 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
27.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share