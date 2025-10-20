FCSB, decizie finală Anunțul făcut de Becali despre plecarea lui Charalambous și Pintilii:  „Eu sunt stăpân, trebuie să fac asta” +75 foto
Elias Charalambous și Mihai Pintilii FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro
Superliga

FCSB, decizie finală Anunțul făcut de Becali despre plecarea lui Charalambous și Pintilii: „Eu sunt stăpân, trebuie să fac asta"

  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat când ar putea pleca Elias Charalambous și Mihai Pintilii de la echipă.
  • Finanțatorul campioanei a avut o discuție cu antrenorul secund.

FCSB a avut un start de sezon mult sub așteptări în Liga 1, iar după 13 partide disputate, campioana en-titre se situează pe locul 12, cu 13 puncte.

Gigi Becali a luat decizia despre plecarea lui Charalambous și Pintilii: „Vezi-ți, mă, de treaba ta!”

După eșecul împotriva celor de la Metaloglobus, 1-2, Gigi Becali are încredere în Elias Charalambous și Mihai Pintilii, datorită performanțelor obținute în trecut.

„M-a sunat Pintilii. Mi-a zis: «Am vorbit cu Charalambous, oricând vreți, dați un telefon și plecăm fără discuții, fără nimic». Vezi-ți, mă, de treaba ta! Unde suntem noi acum? Suntem în Europa League.

Dacă doi ani de zile am luat milioane cu voi, în viața asta trebuie să fii om. Am câștigat peste 25-30 de milioane cu ei”, a spus Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Gigi Becali, ultimatum pentru Charalambous și Pintilii: „Eu sunt stăpân, trebuie să fac asta”

Patronul „roș-albaștrilor” va analiza dacă va continua cu cei doi antrenori după încheierea turului sezonului regulat din Liga 1.

„Hai să vedem dacă vă depășește miza. Adică dacă nu puteți mai mult. Dar asta o voi vedea eu, la finalul turului. La ora asta, am câștigat milioane pe urma lor.

Joi jucăm în Europa League, putem să luăm iar milioane. E meci de vreo trei milioane. Eu vin și spun: «Ce facem noi acum? ne batem joc de oameni?». Nu voi trage linie decât la finalul turului.

Eu, care sunt stăpân, trebuie să văd care-i treaba. E secetă? Nu e apă? Hai să băgăm irigații, hai să mai băgăm îngrășăminte. Eu am obligația asta.

Ca atare, am obligația față de oamenii ăștia, cu care eu am câștigat bani și care m-au ascultat cum trebuie să-l asculte slujitorul pe stăpân, să-i protejez. Și pe mine, dar și pe ei”, a continuat finanțatorul campioanei.

  • Cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii pe bancă, FCSB a câștigat două titluri de campioană ale României și a accesat optimile de finală ale Europa League, în sezonul anterior.
  • Parcursul european al „roș-albaștrilor” a fost încheiat de Olympique Lyon, care s-a impus categoric, 7-1 per general.
