Mural cu Hagi și Valderrama  Unde va fi realizată pictura cu legendele din România și Columbia : „O nebunie!”

- Gheorghe Hagi (60 de ani) și Carlos Valderrama (64 de ani) vor avea o pictură murală de senzație la Arena Națională.
- Ideea aparține ambasadoarei Columbiei de la București, Divia Cepeda Rojas.
Muralul îi va ilustra pe cei doi mari jucători în meciul România – Columbia 3-1, la Campionatul Mondial din 1994.
Gheorghe Hagi și Carlos Valderrama vor avea un mural în București
Anunțul legat de pictura cu cei doi a fost făcut de Ioan Becali. Soția impresarului este columbiană, iar aceștia au asistat la deschiderea Ambasadei de la București.
„Am fost invitat la ambasada Columbiei, au deschis o splendidă ambasadă. Ei nu aveau. Şi pot să vă spun în premieră. Doamna ambasador, fiind om politic, când a venit aici prima dată am invitat-o la un prânz.
Îmi spunea de fotbal, că România a avut multe meciuri cu Columbia de-a lungul timpului: «Îmi aduc aminte de meciul din 1994 când ne-aţi bătut, îmi aduc aminte de meciul din 1998, când tot ne-aţi bătut».
A zis că vrea ceva să rămână pentru sempre, pentru totdeauna: «Dacă dumneavoastră vorbiţi cu Hagi, am o poză cu el şi Valderrama de la meciul din 1994.
Lui Gică i se vede profilul, lui Valderrama i se vede şi lui puţin. Dar pe mine mă interesează banderola de căpitani şi numărul 10 pe spate, amândoi»”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.
Ioan Becali: „Săptămâna asta a început pictura”
Impresarul român a precizat că pictura murală va fi realizată la Arena Națională, va avea 100 de metri pătrați și va fi finalizată înainte de Crăciun.
„«Vreau să fac pe 100 de metri pătraţi această pictură» a spus doamna ambasador. Am făcut o întâlnire cu şeful stadionului, cu viceprimarul, la Arena Naţională. Spre VIP zero, în stânga este un perete.
De săptămâna asta a început pictura. Veţi vedea un perete imens. O să aibă 12-13 metri înălţime. Îl pictează o pictoriţă columbiană renumită, au adus-o aici din Turcia.
Gică Hagi i-a dat acordul. O să fie o capodoperă. O pictură de peste 100 de metri pătraţi cu Hagi şi Valderama. De Crăciun va fi gata! Vezi numărul 10 pe spate, banderolele şi aceleaşi culori. O nebunie!”, a mai spus Becali, conform sursei citate.
România și Columbia nu s-au mai întâlnit într-un meci oficial de la Campionatul Mondial din 1998.
Acea partidă a fost câștigată de „tricolori” cu scorul de 1-0, grație reușitei lui Adrian Ilie din minutul 45+1, din pasa lui Gheorghe Hagi.
Drumul României la acel Mondial s-a oprit în optimi, acolo unde a fost eliminată de Croația, scor 0-1.
În 2024, cele două naționale s-au întâlnit într-o partidă amicală la București. Columbia s-a impus atunci cu scorul de 3-2.