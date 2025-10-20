Mural cu Hagi și Valderrama  Unde va fi realizată pictura cu legendele din România și Columbia : „O nebunie!”

Gheorghe Hagi (60 de ani) și Carlos Valderrama (64 de ani) vor avea o pictură murală de senzație la Arena Națională.

Ideea aparține ambasadoarei Columbiei de la București, Divia Cepeda Rojas.

Muralul îi va ilustra pe cei doi mari jucători în meciul România – Columbia 3-1, la Campionatul Mondial din 1994.

Gheorghe Hagi și Carlos Valderrama vor avea un mural în București

Anunțul legat de pictura cu cei doi a fost făcut de Ioan Becali. Soția impresarului este columbiană, iar aceștia au asistat la deschiderea Ambasadei de la București.

„Am fost invitat la ambasada Columbiei, au deschis o splendidă ambasadă. Ei nu aveau. Şi pot să vă spun în premieră. Doamna ambasador, fiind om politic, când a venit aici prima dată am invitat-o la un prânz.

Îmi spunea de fotbal, că România a avut multe meciuri cu Columbia de-a lungul timpului: «Îmi aduc aminte de meciul din 1994 când ne-aţi bătut, îmi aduc aminte de meciul din 1998, când tot ne-aţi bătut».

A zis că vrea ceva să rămână pentru sempre, pentru totdeauna: «Dacă dumneavoastră vorbiţi cu Hagi, am o poză cu el şi Valderrama de la meciul din 1994.

Lui Gică i se vede profilul, lui Valderrama i se vede şi lui puţin. Dar pe mine mă interesează banderola de căpitani şi numărul 10 pe spate, amândoi»”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Ioan Becali: „Săptămâna asta a început pictura”

Impresarul român a precizat că pictura murală va fi realizată la Arena Națională, va avea 100 de metri pătrați și va fi finalizată înainte de Crăciun.

„ «Vreau să fac pe 100 de metri pătraţi această pictură» a spus doamna ambasador. Am făcut o întâlnire cu şeful stadionului, cu viceprimarul, la Arena Naţională. Spre VIP zero, în stânga este un perete.

De săptămâna asta a început pictura. Veţi vedea un perete imens. O să aibă 12-13 metri înălţime. Îl pictează o pictoriţă columbiană renumită, au adus-o aici din Turcia.

Gică Hagi i-a dat acordul. O să fie o capodoperă. O pictură de peste 100 de metri pătraţi cu Hagi şi Valderama. De Crăciun va fi gata! Vezi numărul 10 pe spate, banderolele şi aceleaşi culori. O nebunie!”, a mai spus Becali, conform sursei citate.

România și Columbia nu s-au mai întâlnit într-un meci oficial de la Campionatul Mondial din 1998.

Acea partidă a fost câștigată de „tricolori” cu scorul de 1-0, grație reușitei lui Adrian Ilie din minutul 45+1, din pasa lui Gheorghe Hagi.

Drumul României la acel Mondial s-a oprit în optimi, acolo unde a fost eliminată de Croația, scor 0-1.

În 2024, cele două naționale s-au întâlnit într-o partidă amicală la București. Columbia s-a impus atunci cu scorul de 3-2.

124 de selecții și 35 de goluri are Gheorghe Hagi pentru naționala României

