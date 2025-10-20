Bosnia - România Când se pun în vânzare biletele pentru meciul decisiv al „tricolorilor”. Cât costă un tichet și câte locuri ne-au alocat gazdele +22 foto
România - Bosnia foto: Sport Pictures
Nationala

Bosnia - România Când se pun în vânzare biletele pentru meciul decisiv al „tricolorilor”. Cât costă un tichet și câte locuri ne-au alocat gazdele

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 20.10.2025, ora 13:54
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 09:12
  • Federația Română de Fotbal a anunțat data la care se pun în vânzare biletele pentru partida cu Bosnia, din preliminariile CM 2026.
  • Bosnia - România se joacă pe 15 noiembrie, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

„Tricolorii” vor avea parte de un meci crucial pentru calculele calificării la CM 2026, iar FRF se pregătește deja pentru ultima acțiune a naționalei din 2025.

Dobre s-a dus direct la Kopic VIDEO: Antrenorul lui Dinamo a venit la conferință și a povestit tot ce i-a zis  atacantul de la Rapid
Citește și
Dobre s-a dus direct la Kopic VIDEO: Antrenorul lui Dinamo a venit la conferință și a povestit tot ce i-a zis atacantul de la Rapid
Citește mai mult
Dobre s-a dus direct la Kopic VIDEO: Antrenorul lui Dinamo a venit la conferință și a povestit tot ce i-a zis  atacantul de la Rapid

Bosnia - România. 550 de bilete vor fi alocate fanilor români

FRF a transmis că biletele vor disponibile pentru comandă începând de marți, iar pe 7 noiembrie vor fi livrate prin intermediul aceleiași platforme.

„Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de marți, 21 octombrie, pe site-ul bilete.frf.ro, până în data de 7 noiembrie, ora 17:00, sau până la epuizarea lor.

Prețul unui tichet este de 132 de lei (25 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Sud. Sunt disponibile 550 de bilete pentru suporterii români.

Locurile alocate suporterilor români sunt poziționate în aceleași sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei și Herțegovinei”, a transmis frf.ro.

FOTO. România - Austria 1-0, ultimul meci disputat de „tricolori”

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro

Galerie foto (22 imagini)

România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro România - Austria (Meci). Foto: Raed Krishan și Iosif Popescu / GOLAZO.ro
+22 Foto
labels.photo-gallery

În plus, FRF a transmis și câteva recomandări suporterilor pentru partida de luna viitoare.

„Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.

Recomandăm suporterilor români să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil pe durata meciului”, a mai transmis Federația.

Clasamentul grupei H

EchipăMeciuriGol.Punctaj
1. Austria619-3 (+16)15
2. Bosnia613-5 (+8)13
3. România611-6 (+5)10
4. Cipru711-9 (+2)8
5. San Marino71-32 (-31)0
Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Citește și

Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă »  Clasamentul actualizat
Superliga
22:35
Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă » Clasamentul actualizat
Citește mai mult
Liga 1 Etapa #13 Petrolul urcă pe loc de baraj, criza CFR-ului continuă »  Clasamentul actualizat
„D-asta te urăște toată lumea” FOTO: Imaginile TV au surprins momentul în care Vinicius e înfruntat de un adversar
Campionate
13:02
„D-asta te urăște toată lumea” FOTO: Imaginile TV au surprins momentul în care Vinicius e înfruntat de un adversar
Citește mai mult
„D-asta te urăște toată lumea” FOTO: Imaginile TV au surprins momentul în care Vinicius e înfruntat de un adversar

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Semnal din instanțe, la o zi de la decizia CCR de respingere a legii privind pensiile magistraților
Echipa Nationala FRF romania bilete bosnia preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Superliga
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Citește mai mult
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Superliga
16:30
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Citește mai mult
Explicațiile LPF Cum se apără Liga în scandalul bannerelor obscene de la Dinamo - Rapid » Pe cine dă vina
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Europa League
15:00
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Citește mai mult
Vești bune pentru FCSB Presa din Italia anunță că Bologna va miza pe rezerve în meciul de la București » Care e motivul
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Formula 1
14:16
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:29
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
Cristian Geambașu Modelele Lamine și Cristiano
16:41
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar. Unde a fost trimis să se recupereze
Edjouma, accidentare-șoc! Fotbalistul campioanei a primit un diagnostic extrem de rar . Unde a fost trimis să se recupereze
17:01
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
Propuneri legislative pentru sport Senatul a aprobat patru inițiative ale USR pentru reducerea birocrației și transparența banului public
17:08
Yamal nu mai semnează autografe Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Yamal nu mai semnează autografe  Care e motivul din spatele deciziei tânărului star de la Barcelona
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia Comăneci din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Top stiri din sport
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Superliga
12:55
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
Citește mai mult
„Nu am fost respectat!” Ioan Ovidiu Sabău, dezvăluiri incredibile după plecarea de la U Cluj: „Mi se pare penibil. M-a durut foarte tare”
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Superliga
15:20
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Citește mai mult
U Cluj, replică pentru Sabău Președintele clujenilor, după acuzațiile fostului tehnician: „Vreau să-i transmit un singur lucru”
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Superliga
09:00
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1 Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
Citește mai mult
Granzii pregătesc revoluție în Liga 1  Cluburile mari nu mai acceptă sistemul impus de LPF: „E antic, depășit!”
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”
Superliga
11:54
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1: „Îmi place foarte mult ce joacă”
Citește mai mult
„E cel mai bun la ora actuală” Zeljko Kopic, lăudat de un fost patron din Liga 1 : „Îmi place foarte mult ce joacă”

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 17 dinamo bucuresti 38 rapid 44 Universitatea Craiova 12 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi 3 uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share