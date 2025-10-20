Bosnia - România Când se pun în vânzare biletele pentru meciul decisiv al „tricolorilor”. Cât costă un tichet și câte locuri ne-au alocat gazdele

Federația Română de Fotbal a anunțat data la care se pun în vânzare biletele pentru partida cu Bosnia, din preliminariile CM 2026.

Bosnia - România se joacă pe 15 noiembrie, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

„Tricolorii” vor avea parte de un meci crucial pentru calculele calificării la CM 2026, iar FRF se pregătește deja pentru ultima acțiune a naționalei din 2025.

Bosnia - România. 550 de bilete vor fi alocate fanilor români

FRF a transmis că biletele vor disponibile pentru comandă începând de marți, iar pe 7 noiembrie vor fi livrate prin intermediul aceleiași platforme.

„Biletele pentru acest joc rezervate suporterilor români vor fi disponibile online începând de marți, 21 octombrie, pe site-ul bilete.frf.ro, până în data de 7 noiembrie, ora 17:00, sau până la epuizarea lor.

Prețul unui tichet este de 132 de lei (25 euro), iar locurile sunt repartizate în Peluza Sud. Sunt disponibile 550 de bilete pentru suporterii români.

Locurile alocate suporterilor români sunt poziționate în aceleași sectoare ca în partida precedentă disputată la Zenica, în iunie 2022, adică în vecinătatea galeriei Bosniei și Herțegovinei”, a transmis frf.ro.

FOTO. România - Austria 1-0 , ultimul meci disputat de „tricolori”

În plus, FRF a transmis și câteva recomandări suporterilor pentru partida de luna viitoare.

„Pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum 4 bilete. Acestea vor fi personalizate cu nume, prenume, CNP și serie și număr CI sau pașaport, număr de telefon și adresă de email. E necesar un bilet valid pentru a intra pe stadion, indiferent de vârstă.

Recomandăm suporterilor români să evite orice tip de provocare și să adopte un comportament responsabil pe durata meciului”, a mai transmis Federația.

Clasamentul grupei H

Echipă Meciuri Gol. Punctaj 1. Austria 6 19-3 (+16) 15 2. Bosnia 6 13-5 (+8) 13 3. România 6 11-6 (+5) 10 4. Cipru 7 11-9 (+2) 8 5. San Marino 7 1-32 (-31) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

