Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”

Marius Baciu (50 de ani), fostul căpitan al Stelei, a vorbit despre situația grea de la FCSB.

Acesta este de părere că există un conflict între Florin Tănase (30 de ani) și Darius Olaru (27 de ani). Subiectul a fost comentat și de Basarab Panduru (55 de ani).

Cei doi ex-fotbaliști au remarcat că, în momentul în care Darius Olaru a fost introdus pe teren, acesta nu a primit banderola de căpitan, așa cum se obișnuiește atunci când liderul tradițional al echipei intră pe teren.

Astfel, analiștii s-au gândit la un posibil conflict între Tănase și Olaru, cu atât mai mult cu cât rezultatele nu sunt cele dorite.

Marius Baciu, despre un posibil conflict între Olaru și Tănase: „Se întâmplă ceva acolo”

„O nemulțumire există acolo. E ceva, nu e în regulă între el și Tănase. După cum se comportă [Olaru] în teren, văd o nemulțumire.

Se întâmplă ceva acolo la el. Îl văd nemulțumit, nu îi iese jocul, cred că asta e și supărarea lui, bănuiesc. Nu prea pare că-i dă cineva (n.r. banderola)”, a declarat Marius Baciu la Prima Sport.

De asemenea, Basarab Panduru a observat că între cei doi jucători ar exista o tensiune:

„Acum câteva zile am auzit că s-ar putea să fie sau că este o problemă între ei doi, atunci nu mă miră că nu vrea să ia banderola. Mi se pare normal, dacă ai o problemă cu un jucător.

Poate nu mai e căpitan, poate Tănase e. De ce să i-o dea? Crezi că Tănase nu știe că Olaru e căpitan și că trebuie să îi dea banderola? Știe, ori nu-l interesează, ori nu vrea, ori el e numărul unu, căpitanul. Ceva e acolo”.

În urma înfrângerii cu FC Botoșani, FCSB ocupă locul #13 în clasamentul temporar al Ligii 1. Dacă Petrolul va obține o victorie în această etapă, campioana va ajunge pe poziția #14.

VIDEO. Golul marcat de Kovtalyuk în FC Botoșani - FCSB 3-1

