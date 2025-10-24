FCSB, 10 milioane de euro! Campioana a bifat încasări, chiar dacă a pierdut cu Bologna. Sursa banilor și cât au împărțit jucătorii

Campioana și-a asigurat încasări, exclusiv de pe urma meciurilor din cupele europene, care depășesc întreg bugetul salarial al clubului pe un an

Încasările din bilete, doar pentru meciul cu Bologna, au fost de o jumătate de milion de euro. FCSB are asigurați alți 500.000 de euro și la ultimele două partide de acasă

FCSB a pierdut al treilea meci de pe tabloul principal din Europa League, 1-2 cu Bologna, după ce suferise înfrângere și cu Young Boys Berna.

Aceste partide însă i-au adus bani în conturi și în momentul de față, campioana României depășește pragul de 10 milioane de euro exclusiv de pe urma participării în actualul sezon european.

Partida cu Bologna n-a bifat încasări din bonusurile UEFA pentru că FCSB a pierdut meciul, însă de pe urma asistenței de joi seară, clubul lui Becali s-a ales cu puțin peste 500.000 de euro încasări din bilete.

Au fost prezenți peste 27.000 de spectatori. Și cu Young Boys Berna a fost un număr asemănător, în jur de 25.000, adică altă jumătate de milion de euro.

11 meciuri a disputat FCSB, până acum, în acest sezon european și mai are de jucat alte 5 confruntări

Mai mult, chiar și la ultimele două meciuri pe care le mai are de jucat la București, cu Feyenoord (11 decembrie) și Fenerbahce (29 ianuarie 2026), FCSB are asigurați cel puțin 1.000.000 de euro, cota parte din cele 10.000 de pachete vândute înainte de startul competiției.

Aproape 150.000 de spectatori!

În acest sezon, din cele 11 meciuri disputate pe continent, tururi preliminare și tablou principal, FCSB a susținut mai mult de jumătate din partide pe teren propriu. Iar în cele 6 întâlniri a adunat aproape 150.000 de spectatori.

Recordul e deținut de meciul cu Aberdeen, scor 3-0, în play-off-ul din Europa League, la care s-a trecut de 35.000 de fani.

De unde provin cei peste 10.000.000 de euro, asigurați de FCSB în acest sezon european:

Turul 1

175.000 euro bonus UEFA

90.000 drepturi TV

100.000 bilete

Turul 2

175.000 bonus UEFA

120.000 drepturi TV

240.000 bilete

Turul 3

175.000 bonus UEFA

150.000 drepturi TV

100.000 bilete

Play-off

300.000 drepturi TV

600.000 bilete

TABLOUL PRINCIPAL

Market pool ultimii 5 ani: 430.000

Market pool ultimii 10 ani: 1.120.000

Calificare Europa League: 4.310.000

Victorie cu Go Ahead: 450.000

Bilete Young Boys și Bologna: 1.000.000

Pachete vândute deja pentru ultimele două meciuri: 500.000

TOTAL: 10.035.000 euro

Suma depășește nivelul total al cheltuielilor clubului, pe anul calendaristic 2024, în ceea ce privește beneficiile tuturor angajaților. Suma a fost de 9 milioane de euro, iar 2025 va fi asemănător, fiindcă performanțele au fost identice: titlul de campioană în Liga 1 și calificarea în Europa League.

40% din încasări: recompensa jucătorilor

Din cei peste 10.000.000 de euro pe care îi are deja antamați, FCSB a întors către jucători, staff și cei din administrativ, aproape 40%, drept bonusuri.

Becali a dezvăluit zilele trecute că le-a împărțit în jur de 4.000.000 de euro angajaților, unii dintre jucători și antrenori alegându-se chiar și cu câte 300.000 de euro!

