„Rațiu a provocat delirul!” Intrat pe final de meci, românul a fost eroul lui Rayo! Gol marcat în minutul 90+13 . Presa spaniolă: „Cât o victorie!”

Hacken - Rayo Vallecano 2-2. Andrei Rațiu (27 de ani) a fost decisiv în partida jucată de spanioli în Suedia.

Internaționalul român a transformat lovitura de la 11 metri care a adus un punct important pentru echipa sa.

Cu egalul obținut la limită, Rayo se clasează pe locul 7 în faza principală a Conference League, cu 4 puncte adunate după două etape.

Hacken - Rayo Vallecano 2-2 . Andrei Rațiu, decisiv în minutul 90+13

Rayo a avut probleme în deplasarea din Suedia, unde CFR Cluj a pierdut drastic, scor 2-7, contra celor de la Hacken.

După ce au deschis scorul în minutul 12 prin Alvaro Garcia, spaniolii au cedat controlul jocului, iar Hacken a întors scorul prin Lindberg ('41) și Brusberg ('55).

Suedezii au avut avantaj pe tabelă până în minutul 90+13, când spaniolii au beneficiat de o lovitură de la 11 metri, pentru care și-a asumat responsabilitatea Andrei Rațiu, intrat pe teren în minutul 81.

Rațiu este titular incontestabil în La Liga, însă la partidele din Europa este păstrat pe bancă de tehnicianul Inigo Perez.

Presa din Spania a reac'ionat după reușita lui Rațiu

Cele mai mari publicații spaniole au scos în evidență importanța golului marcat de fundașul lateral al naționalei României.

„Un gol din penalty în minutul 103 salvează un egal pentru Rayo la Göteborg, în cel mai slab meci al sezonului. Rayo se întoarce din Suedia cu un punct care este sărbătorit ca o victorie. Un gol din penalty al lui Rațiu în minutul 103 a readus egalitate și a lăsat echipa suedeză fără o victorie pe care o merita, mai ales în prima repriză”, a notat publicația marca.com.

„Când lucrurile păreau că merg din rău în mai rău, a apărut Rațiu pentru a salva un punct prețios, într-un meci care trebuie uitat rapid, într-o deplasare de neuitat [...] Rațiu a salvat situația și a provocat delirul printre coechipieri și suporteri, care au răsuflat ușurați și au sărbătorit acest 2-2 ca pe o victorie. Având în vedere circumstanțele, egalul a fost o victorie”, au scris jurnaliștii de la as.com.

Clasamentul din Conference League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Fiorentina 5-0 6 2. AEK Larnaca 5-0 6 3. Celje 5-1 6 4. Laussane 4-0 6 5. Samsunspor 4-0 6 6. Mainz 2-0 6 7. Rayo Vallecano 4-2 4 8. Rakow 3-1 4 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Strasbourg 3-2 4 10. Jagiellonia 2-1 4 11. Noah 2-1 4 12. AEK Atena 7-3 3 13. Zrinjski 5-1 3 14. Sparta Praga 4-1 3 15. Lech Poznan 5-3 3 16. Crystal Palace 2-1 3 17. Shakhtar 4-4 3 18. Legia Varșovia 2-2 3 19. Shkendija 1-2 3 20. Alkmaar 1-4 3 21. Lincoln 2-6 3 22. Drita 2-2 2 23. Hacken 2-2 2 24. KuPS 1-1 2 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Omonia 1-2 1 26. Shelbourne 0-1 1 27. Sigma Olomouc 1-3 1 28. U Craiova 1-3 1 29. Breidablik 0-3 1 30. Rijeka 0-3 0 31. Slovan Bratislava 1-3 0 32. Hamrun 0-2 0 33. Shamrock 1-6 0 34. Dinamo Kiev 0-5 0 35. Rapid Viena 1-7 0 36. Aberdeen 2-9 0

