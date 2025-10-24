Răzvan Lucescu, ce victorie! Meci nebun, cu 7 goluri , câștigat de PAOK în fața lui Lille: „Ne-a ajutat Dumnezeu!”
Răzvan Lucescu. Foto: IMAGO
Europa League

Răzvan Lucescu, ce victorie! Meci nebun, cu 7 goluri, câștigat de PAOK în fața lui Lille: „Ne-a ajutat Dumnezeu!”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 11:06
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 11:28
  • LILLE - PAOK 3-4. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul grecilor, a vorbit despre primul succes al echipei sale în faza principală din Europa League.

Înaintea partidei din Franța, PAOK remizase cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, și pierduse cu Celta Vigo, 1-3.

„A văzut toată lumea!”  Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident”
Citește și
„A văzut toată lumea!” Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident”
Citește mai mult
„A văzut toată lumea!”  Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident”

LILLE - PAOK 3-4. Răzvan Lucescu: „Am știut că va fi o partidă dificilă”

Antrenorul formației elene a vorbit, după fluierul final, despre meciul dramatic cu Lille. PAOK a condus cu 3-0, dar francezii au fost foarte aproape să întoarcă scorul.

„De la începutul meciului am știut că va fi o partidă dificilă, cu o echipă care joacă în unul dintre cele mai bune campionate din lume. Am venit aici astăzi (n.r. - joi) să luptăm pentru a obține cele trei puncte.

Știam că va fi dificil și complicat, dar în orice caz, cel mai important lucru este că am luptat. Primul lucru a fost încrederea în rezultat și în joc, iar al doilea a fost evaluarea fazelor.

În prima repriză am surprins adversarul, am pus presiune, dar într-o măsură mică. A doua repriză a fost foarte complicată. Am primit un gol dintr-o fază statică. Lille a adus forța fizică, o caracteristică pentru ei. Era normal să preseze.

Din cauza unei evaluări greșite, scorul a ajuns la 2-3. Am avut și alte ocazii înainte de 2-4. Am reușit să facem 2-4 și am avut ocazia să marcăm al cincilea gol, care ar fi încheiat meciul”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.

Cele mai importante au fost voința și credința în rezultat. Când ai aceste lucruri, te ajută și… Dumnezeu, iar astăzi ne-a ajutat Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Lille, aproape să revină de la 0-3!

PAOK a avut o primă repriză de excepție în meciul cu Lille. Grecii au deschis scorul în minutul 18, prin Meite. Cinci minute mai târziu, Zivkovic și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a dus scorul la 2-0.

Giannis Konstantelias a marcat și el în minutul 42, iar echipa antrenată de Răzvan Lucescu a intrat la vestiare cu scorul de 3-0.

În ciuda rezultatului, Lille nu a renunțat. Francezii au redus din diferență prin Andre ('57), iar Igamane a punctat și el, 11 minute mai târziu, și a dus scorul la 2-3!

PAOK a reușit să facă față presiunii, iar Zivkovic ('74) a marcat din nou. Nici bine nu s-a terminat bucuria grecilor, iar Igamane ('78) a reușit și el „dubla”.

Nu s-a mai înscris, iar partida din Franța din runda 3 din Europa League s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Răzvan Lucescu, scor 4-3.

În acest moment, PAOK se află pe locul 20 în Europa League, cu 4 puncte obținute în trei partide.

Clasamentul din Europa League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Midtjylland8-29
2. Braga5-09
3. Lyon5-09
4. Dinamo Zagreb7-37
5. Viktoria Plzen6-27
6. Freiburg5-27
7. Ferencvaros5-37
8. Brann5-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Celta Vigo6-46
10. Aston Villa4-26
11. Lille6-56
12. Eagles4-36
13. Young Boys6-66
14. Fenerbahce4-46
15. FC Porto3-36
16. Real Betis4-25
17. Nottingham6-54
18. Bologna3-34
19. Genk1-14
20. PAOK5-64
21. Celtic3-44
22. Panathinaikos6-63
23. AS Roma3-43
24. FC Basel3-43
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Feyenoord3-43
26. Ludogorets4-63
27. Sturm Graz3-53
28. FCSB2-43
29. Stuttgart2-43
30. Steaua Roșie2-51
31. Malmo2-61
32. Maccabi Tel-Aviv1-61
33. Nice3-60
34. Salzburg2-60
35. FC Utrecht0-40
36. Rangers1-60

Citește și

„A văzut toată lumea!”  Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident”
Europa League
10:13
„A văzut toată lumea!” Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident”
Citește mai mult
„A văzut toată lumea!”  Ce spun Gabi Balint și Florin Prunea despre penalty-ul cerut de FCSB în meciul cu Bologna: „Este evident”
„Rațiu a provocat delirul!” Intrat pe final de meci, românul a fost eroul lui Rayo! Gol marcat în minutul 90+13 . Presa spaniolă: „Cât o victorie!”
Stranieri
09:57
„Rațiu a provocat delirul!” Intrat pe final de meci, românul a fost eroul lui Rayo! Gol marcat în minutul 90+13. Presa spaniolă: „Cât o victorie!”
Citește mai mult
„Rațiu a provocat delirul!” Intrat pe final de meci, românul a fost eroul lui Rayo! Gol marcat în minutul 90+13 . Presa spaniolă: „Cât o victorie!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
Rușii suspectează două explozii la rafinării, în România și Ungaria. „Printr-o coincidență stranie, ambele rafinării au procesat și petrol rusesc”. Ce se întâmplă, în realitate, la Lukoil Ploiești
PAOK razvan lucescu lille europa league
Știrile zilei din sport
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
Stranieri
10:51
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter » Ce s-a întâmplat
Citește mai mult
„Sunt român și sunt mândru că sunt român!” VIDEO: Chivu, replică pentru un jurnalist, înainte de Napoli - Inter  » Ce s-a întâmplat
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Gimnastica
13:16
România, fără medalie Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Citește mai mult
România, fără medalie  Sabrina Voinea a ratat, dramatic, bronzul la sol! Denisa Golgotă, evoluție neconvingătoare la Campionatele Mondiale de la Jakarta
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Tenis
11:47
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
Citește mai mult
Serena Williams, ce onoare! Legenda tenisului a primit premiul „Prințesa de Asturia” pentru sport. Doar 4 jucători de tenis au mai reușit asta
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Europa League
09:09
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Citește mai mult
A vrut să-l umilească Patronul FCSB voia să-l schimbe după 10 minute cu Bologna! Motivul pentru care s-a abținut
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
16:59
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
Charalambous, determinat VIDEO. Mesajul antrenorului de la FCSB, înaintea partidei cu UTA: „Putem lupta în continuare pentru titlu!”
16:57
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
Cine arbitrează El Clasico „Centralul” care va conduce Real Madrid - Barcelona le-a anulat un gol catalanilor în derby-ul din urmă cu două sezoane
16:11
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră: „Competiție bizară”
„Una dintre cele mai ciudate din lume” Sistemul competițional din Superliga, criticat de o publicație celebră : „Competiție bizară”
16:00
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Un nou faliment în Liga 2? Un club important din fotbalul românesc ar putea dispărea: „Sfârșitul este aproape”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Top stiri din sport
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Nationala
09:51
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
Citește mai mult
Blocat de România FRF confirmă că Lisav Eissat rămâne tricolor: „Nu vrea să joace pentru naționala lor!” » Ce spune regulamentul
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Superliga
11:00
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
Citește mai mult
„E bine că nu am pierdut” Kennedy Boateng, după remiza lui Dinamo cu FC Argeș: „Am pierdut din concentrare”
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Alte sporturi
24.10
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Citește mai mult
„Trebuie să plătească” Un șahist rus e cercetat disciplinar după moartea surprinzătoare a marelui maestru Naroditsky: „Groaznic ce a făcut!”
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Campionate
24.10
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!
Citește mai mult
Clubul uriaș din Spania va fi vândut Un român e implicat în tranzacția care ar urma să depășească 2 miliarde de euro!

Echipe/Competiții

fcsb 76 CFR Cluj 20 dinamo bucuresti 33 rapid 29 Universitatea Craiova 23 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi 1 uta arad 3 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share