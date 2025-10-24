Răzvan Lucescu, ce victorie! Meci nebun, cu 7 goluri , câștigat de PAOK în fața lui Lille: „Ne-a ajutat Dumnezeu!”

- LILLE - PAOK 3-4. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul grecilor, a vorbit despre primul succes al echipei sale în faza principală din Europa League.
Înaintea partidei din Franța, PAOK remizase cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, și pierduse cu Celta Vigo, 1-3.
LILLE - PAOK 3-4. Răzvan Lucescu: „Am știut că va fi o partidă dificilă”
Antrenorul formației elene a vorbit, după fluierul final, despre meciul dramatic cu Lille. PAOK a condus cu 3-0, dar francezii au fost foarte aproape să întoarcă scorul.
„De la începutul meciului am știut că va fi o partidă dificilă, cu o echipă care joacă în unul dintre cele mai bune campionate din lume. Am venit aici astăzi (n.r. - joi) să luptăm pentru a obține cele trei puncte.
Știam că va fi dificil și complicat, dar în orice caz, cel mai important lucru este că am luptat. Primul lucru a fost încrederea în rezultat și în joc, iar al doilea a fost evaluarea fazelor.
În prima repriză am surprins adversarul, am pus presiune, dar într-o măsură mică. A doua repriză a fost foarte complicată. Am primit un gol dintr-o fază statică. Lille a adus forța fizică, o caracteristică pentru ei. Era normal să preseze.
Din cauza unei evaluări greșite, scorul a ajuns la 2-3. Am avut și alte ocazii înainte de 2-4. Am reușit să facem 2-4 și am avut ocazia să marcăm al cincilea gol, care ar fi încheiat meciul”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.
Cele mai importante au fost voința și credința în rezultat. Când ai aceste lucruri, te ajută și… Dumnezeu, iar astăzi ne-a ajutat Răzvan Lucescu, antrenor PAOK
Lille, aproape să revină de la 0-3!
PAOK a avut o primă repriză de excepție în meciul cu Lille. Grecii au deschis scorul în minutul 18, prin Meite. Cinci minute mai târziu, Zivkovic și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a dus scorul la 2-0.
Giannis Konstantelias a marcat și el în minutul 42, iar echipa antrenată de Răzvan Lucescu a intrat la vestiare cu scorul de 3-0.
În ciuda rezultatului, Lille nu a renunțat. Francezii au redus din diferență prin Andre ('57), iar Igamane a punctat și el, 11 minute mai târziu, și a dus scorul la 2-3!
PAOK a reușit să facă față presiunii, iar Zivkovic ('74) a marcat din nou. Nici bine nu s-a terminat bucuria grecilor, iar Igamane ('78) a reușit și el „dubla”.
Nu s-a mai înscris, iar partida din Franța din runda 3 din Europa League s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Răzvan Lucescu, scor 4-3.
În acest moment, PAOK se află pe locul 20 în Europa League, cu 4 puncte obținute în trei partide.
Clasamentul din Europa League
|Poziție/Echipă
|Gol
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1. Midtjylland
|8-2
|9
|2. Braga
|5-0
|9
|3. Lyon
|5-0
|9
|4. Dinamo Zagreb
|7-3
|7
|5. Viktoria Plzen
|6-2
|7
|6. Freiburg
|5-2
|7
|7. Ferencvaros
|5-3
|7
|8. Brann
|5-2
|6
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9. Celta Vigo
|6-4
|6
|10. Aston Villa
|4-2
|6
|11. Lille
|6-5
|6
|12. Eagles
|4-3
|6
|13. Young Boys
|6-6
|6
|14. Fenerbahce
|4-4
|6
|15. FC Porto
|3-3
|6
|16. Real Betis
|4-2
|5
|17. Nottingham
|6-5
|4
|18. Bologna
|3-3
|4
|19. Genk
|1-1
|4
|20. PAOK
|5-6
|4
|21. Celtic
|3-4
|4
|22. Panathinaikos
|6-6
|3
|23. AS Roma
|3-4
|3
|24. FC Basel
|3-4
|3
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25. Feyenoord
|3-4
|3
|26. Ludogorets
|4-6
|3
|27. Sturm Graz
|3-5
|3
|28. FCSB
|2-4
|3
|29. Stuttgart
|2-4
|3
|30. Steaua Roșie
|2-5
|1
|31. Malmo
|2-6
|1
|32. Maccabi Tel-Aviv
|1-6
|1
|33. Nice
|3-6
|0
|34. Salzburg
|2-6
|0
|35. FC Utrecht
|0-4
|0
|36. Rangers
|1-6
|0