Răzvan Lucescu, ce victorie! Meci nebun, cu 7 goluri , câștigat de PAOK în fața lui Lille: „Ne-a ajutat Dumnezeu!”

LILLE - PAOK 3-4. Răzvan Lucescu (56 de ani), antrenorul grecilor, a vorbit despre primul succes al echipei sale în faza principală din Europa League.

Înaintea partidei din Franța, PAOK remizase cu Maccabi Tel Aviv, scor 0-0, și pierduse cu Celta Vigo, 1-3.

LILLE - PAOK 3-4 . Răzvan Lucescu: „Am știut că va fi o partidă dificilă”

Antrenorul formației elene a vorbit, după fluierul final, despre meciul dramatic cu Lille. PAOK a condus cu 3-0, dar francezii au fost foarte aproape să întoarcă scorul.

„De la începutul meciului am știut că va fi o partidă dificilă, cu o echipă care joacă în unul dintre cele mai bune campionate din lume. Am venit aici astăzi (n.r. - joi) să luptăm pentru a obține cele trei puncte.

Știam că va fi dificil și complicat, dar în orice caz, cel mai important lucru este că am luptat. Primul lucru a fost încrederea în rezultat și în joc, iar al doilea a fost evaluarea fazelor.

În prima repriză am surprins adversarul, am pus presiune, dar într-o măsură mică. A doua repriză a fost foarte complicată. Am primit un gol dintr-o fază statică. Lille a adus forța fizică, o caracteristică pentru ei. Era normal să preseze.

Din cauza unei evaluări greșite, scorul a ajuns la 2-3. Am avut și alte ocazii înainte de 2-4. Am reușit să facem 2-4 și am avut ocazia să marcăm al cincilea gol, care ar fi încheiat meciul”, a declarat Răzvan Lucescu, conform gazzetta.gr.

Cele mai importante au fost voința și credința în rezultat. Când ai aceste lucruri, te ajută și… Dumnezeu, iar astăzi ne-a ajutat Răzvan Lucescu, antrenor PAOK

Lille, aproape să revină de la 0-3 !

PAOK a avut o primă repriză de excepție în meciul cu Lille. Grecii au deschis scorul în minutul 18, prin Meite. Cinci minute mai târziu, Zivkovic și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor și a dus scorul la 2-0.

Giannis Konstantelias a marcat și el în minutul 42, iar echipa antrenată de Răzvan Lucescu a intrat la vestiare cu scorul de 3-0.

În ciuda rezultatului, Lille nu a renunțat. Francezii au redus din diferență prin Andre ('57), iar Igamane a punctat și el, 11 minute mai târziu, și a dus scorul la 2-3!

PAOK a reușit să facă față presiunii, iar Zivkovic ('74) a marcat din nou. Nici bine nu s-a terminat bucuria grecilor, iar Igamane ('78) a reușit și el „dubla”.

Nu s-a mai înscris, iar partida din Franța din runda 3 din Europa League s-a încheiat cu victoria echipei antrenate de Răzvan Lucescu, scor 4-3.

În acest moment, PAOK se află pe locul 20 în Europa League, cu 4 puncte obținute în trei partide.

Clasamentul din Europa League

Poziție/Echipă Gol Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1. Midtjylland 8-2 9 2. Braga 5-0 9 3. Lyon 5-0 9 4. Dinamo Zagreb 7-3 7 5. Viktoria Plzen 6-2 7 6. Freiburg 5-2 7 7. Ferencvaros 5-3 7 8. Brann 5-2 6 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9. Celta Vigo 6-4 6 10. Aston Villa 4-2 6 11. Lille 6-5 6 12. Eagles 4-3 6 13. Young Boys 6-6 6 14. Fenerbahce 4-4 6 15. FC Porto 3-3 6 16. Real Betis 4-2 5 17. Nottingham 6-5 4 18. Bologna 3-3 4 19. Genk 1-1 4 20. PAOK 5-6 4 21. Celtic 3-4 4 22. Panathinaikos 6-6 3 23. AS Roma 3-4 3 24. FC Basel 3-4 3 Zona echipelor eliminate⤵️ 25. Feyenoord 3-4 3 26. Ludogorets 4-6 3 27. Sturm Graz 3-5 3 28. FCSB 2-4 3 29. Stuttgart 2-4 3 30. Steaua Roșie 2-5 1 31. Malmo 2-6 1 32. Maccabi Tel-Aviv 1-6 1 33. Nice 3-6 0 34. Salzburg 2-6 0 35. FC Utrecht 0-4 0 36. Rangers 1-6 0

