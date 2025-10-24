 „Baiaram, de ce dai cu piciorul?”  Fotbalistul aflat în conflict cu Rădoi, pus la zid de o legendă a Craiovei: „Nu ai voie să faci așa ceva!” +12 foto
Aurel Țicleanu și Ștefan Baiaram foto: Sport Pictures și montaj GOLAZO.ro
Conference League

„Baiaram, de ce dai cu piciorul?” Fotbalistul aflat în conflict cu Rădoi, pus la zid de o legendă a Craiovei: „Nu ai voie să faci așa ceva!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 24.10.2025, ora 10:38
alt-text Actualizat: 24.10.2025, ora 10:41
  • U CRAIOVA - NOAH 1-1. Aurel Țicleanu (66 de ani), legendă a oltenilor, a comentat conflictul iscat între Ștefan Baiaram și Mirel Rădoi înaintea partidei din Conference League.

Mirel Rădoi a explicat după meci de ce l-a trimis pe Baiaram în tribună, deși atacantul trebuia să fie rezervă. Antrenorul s-a declarat complet nemulțumit după ce jucătorul a răbufnit când a aflat că nu a fost inclus în primul „11”.

Aurel Țicleanu, despre conflictul Baiaram - Rădoi: „În străinătate nu acceptă nimeni aşa ceva!”

Țicleanu, fost mare jucător al echipei din Bănie, a contestat dur atitudinea lui Baiaram.

„Eu mă uit pe teren şi văd că jucătorul român vorbeşte prea mult, ceartă arbitri, adversari. Uite, dacă informaţia e corectă, Baiaram a ajuns să îşi certe antrenorul... Jucătorii se vaită că sunt meciuri multe, iar dacă îi schimbi se vaită... dau cu picioarele în sticlă.

Eşti un jucător tânăr, ai început sezonul foarte bine, e păcat de ce se întâmplă. De ce dai cu piciorul la traseul ăsta?! Nu aveai voie să te opreşti la cum ai început... Nu ai voie să faci aşa ceva, să te întorci împotriva echipei tale.

Am înţeles că s-a aşezat pe bancă, a venit directorul spotiv... Chiar trebuie să dai explicaţii la fiecare?! Prea amestecăm lucrurile. Nu îl înţeleg! Are 20 şi ceva, ai tot timpul la dispoziţie, înţeleg oferta (n.r. Istanbul Bașakșehir oferise în vară 4,5 milioane de euro pentru Baiaram). Dar acum ce faci?!

Rădoi a zis că are încredere şi... uite ce faci. Tu trebuie să accepţi decizia antrenorului. În străinătate nu acceptă nimeni aşa ceva!”, a declarat Țicleanu, la Prima Sport, potrivit orangesport.ro.

Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.
Ștefan Baiaram, înainte de meciul U Craiova - FC Noah. Foto: Captură, digisport.ro.

Aurel Țicleanu susține că nu au existat totuși injurii din partea fotbalistului la adresa lui Rădoi:

Nu l-a înjurat... N-a acceptat, probabil a fost ceva, o discuţie. N-ai voie să strici atmosfera. Echipa intră şi are un meci important. S-au plătit vreo 18.000 de bilete. Eu mă gândesc din punct de vedere al jucătorului. Eşti un jucător tânăr, anul trecut ai avut regula U21 care te-a ajutat să fii acolo. Anul ăsta ai început foarte bine, ai debutat şi la echipa naţională. De ce dai cu piciorul? Aurel Țicleanu, la Prima Sport

Clasamentul din Conference League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Fiorentina5-06
2. AEK Larnaca5-06
3. Celje5-16
4. Laussane4-06
5. Samsunspor4-06
6. Mainz2-06
7. Rayo Vallecano4-24
8. Rakow3-14
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Strasbourg3-24
10. Jagiellonia2-14
11. Noah2-14
12. AEK Atena7-33
13. Zrinjski5-13
14. Sparta Praga4-13
15. Lech Poznan5-33
16. Crystal Palace2-13
17. Shakhtar4-43
18. Legia Varșovia2-23
19. Shkendija1-23
20. Alkmaar1-43
21. Lincoln2-63
22. Drita2-22
23. Hacken2-22
24. KuPS1-12
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Omonia1-21
26. Shelbourne0-11
27. Sigma Olomouc1-31
28. U Craiova1-31
29. Breidablik0-31
30. Rijeka0-30
31. Slovan Bratislava1-30
32. Hamrun0-20
33. Shamrock1-60
34. Dinamo Kiev0-50
35. Rapid Viena1-70
36. Aberdeen2-90

Universitatea Craiova Mirel Radoi Aurel Ticleanu fc noah stefan baiaram
