„Să ne retrogradeze!" Mihai Stoica, după ce FCSB a intrat în vizorul FRF: „Acest om își cam depășește condiția!" » Ce l-a înfuriat pe oficial

alt-text Publicat: 12.05.2026, ora 21:22
alt-text Actualizat: 12.05.2026, ora 21:36
  • Mihai Stoica (61 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a reacționat după ce Lucian Burchel (62 de ani), directorul Școlii de Antrenori din cadrul FRF, a anunțat posibile nereguli la nivelul băncii tehnice a campioanei.

FCSB a rămas fără antrenor principal după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep, iar echipa a fost condusă în ultimele săptămâni de Lucian Filip și Alin Stoica.

Cei doi nu dețin Licența Pro, iar Filip este cursant pentru Licența A.

Mihai Stoica: „N-am nicio emoție. Se va schimba antrenorul”

Mihai Stoica spune că FCSB va rezolva situația de pe banca tehnică după meciul cu Hermannstadt, deși și-ar fi dorit ca numirea unui antrenor cu licență să fie făcută mai devreme.

„N-am nicio emoție. Se va schimba. Va trebui să avem un antrenor posesor de licență pe bancă. Timpul trece.

Gigi (n.r. - Becali, patronul echipei) spune că pe 21 pune antrenor, nu pot să fac altceva decât să aștept, pentru că am zis că e normal să vină mai devreme, de când a plecat Mirel. A zis: «Nu, pe 21 punem»”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Situația a intrat în atenția lui Lucian Burchel, care a declarat pentru GOLAZO.ro că va verifica dacă FCSB a respectat regulamentul în perioada de interimat.

Cluburile au la dispoziție o perioadă de 30 de zile pentru a numi un antrenor cu licența necesară după despărțirea de principal, însă discuția este dacă persoanele care conduc echipa în acest interval trebuie să aibă cel puțin Licența A.

Lucian Filip apare ca preparator fizic, iar din ce știu eu, o echipă care rămâne fără antrenorul principal deținător de licența Pro are obligația de a numi pe cineva care are licența A. Astăzi este ultima mea zi de concediu medical, de mâine sunt la serviciu și o să verific acest lucru. Dacă este așa cum știu eu, atunci voi sesiza Comisia de Disciplină fiindcă FCSB a încălcat regulamentul. Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, pentru GOLAZO.ro

Mihai Stoica îl ironizează pe Lucian Burchel: „Să ne retrogradeze dacă am încălcat regulamentul”

Oficialul roș-albaștrilor a ironizat modul în care Burchel a anunțat că se va ocupa de caz după revenirea din concediu medical.

„Îi făceam eu un hotspot lui Burchel dacă, în concediu medical, nu are net. Nu cred că ar fi trebuit să meargă la serviciu, să își termine concediul medical, pentru a striga «evrika» și a veni cu becul în mână.

Să fie sănătos, să ne retrogradeze Burchel dacă am încălcat regulamentul! Nu știu ce vrea Burchel”, a spus Mihai Stoica.

Întrebat dacă există o regulă clară în acest caz, oficialul FCSB-ului a răspuns:

Nu știu, nu sunt în cunoștință de cauză. Eu am fost informat că 30 de zile poate oricine să conducă echipa. Mihai Pintilii a condus echipa 30 de zile după ce a plecat Strizu, fără ca măcar să fi început cursurile școlii de antrenori, din câte rețin eu, la momentul ăla, în 2022. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

Mihai Stoica a susținut că, dacă FRF considera că FCSB nu respectă regulamentul, clubul ar fi trebuit informat imediat.

„Burchel este angajatul FRF care a pus selecționer la echipa națională un om fără licență Pro, la U21. Nu vi se pare că își cam depășește condiția acest Burchel? M-am săturat de el cum m-am săturat de pepenii fără gust. Ar fi trebuit să știe, nu să controleze după ce a terminat concediul medical.

Șeful școlii de antrenori, dacă se pretinde că e profesionist, ar fi trebuit să știe. Dacă era așa și dacă era de bună-credință, în prima zi ar fi trebuit să ne spună nouă: «Oameni buni, nu aveți voie să stați cu Filip și Alin Stoica».

El nu știe, zice că sunt preparatori fizici. Nu știe Burchel, ei sunt deținători de Licență B, cursanți la Licența A. Ar trebui și asta să știe Burchel, dacă tot e șeful antrenorilor din România”, a mai declarat Mihai Stoica.

Oficialul campioanei a admis că, dacă se va dovedi că regulamentul a fost încălcat, FCSB va merge în fața Comisiei de Disciplină.

Noi nu am știut, nu suntem absolviți de vină dacă n-am știut. Dacă este așa, o să apărem în fața Comisiei de Disciplină dacă va face Burchel sesizare și asta este. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB

FCSB a mai fost implicată într-un caz asemănător în 2023, când Mihai Pintilii a fost sancționat, iar clubul amendat, după ce FRF a considerat că acesta conducea echipa în realitate, deși în acte figura altă persoană cu licența necesară.

„E normal ca el, la fiecare meci, să râdă mefistofelic (n.r. - diabolic), ca apoi să zică: «Mamă, nici la meciul ăla n-au folosit antrenor cu licență A. Le fac raport la Comisia de Disciplină»”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica, atac dur la Lucian Burchel: „Numirea lui e cea mai mare gafă făcută de FRF”

Mihai Stoica a avut și un atac direct la adresa lui Lucian Burchel, despre care a spus că nu ar fi persoana potrivită pentru conducerea Școlii de Antrenori.

„Eu cred că numirea lui Burchel la conducerea școlii de antrenori este cea mai mare gafă făcută de conducerea FRF, pentru că, cu omul ăsta, nu se poate colabora”, a spus Stoica.

Oficialul FCSB a mai susținut că Burchel ar avea o problemă cu clubul roș-albastru și a povestit un episod în care acesta ar fi ridicat tonul la un angajat al campioanei.

„Burchel a reușit să urle la un angajat al nostru, care fusese la cursuri, ca să își obțină, carnetul de antrenor.

Că România e printre puținele țări în care trebuie să ai carnet de antrenor, nu e suficient să ai licență, ca să aibă Burchel o activitate.

Omul (n.r. - angajatul FCSB-ului), în ultima pauză, s-a schimbat, pentru că trebuia să fugă la antrenament, că sunt oameni care muncesc, și a zis: «Nu îmi veni mie îmbrăcat în FCSB». Deci el are o problemă cu noi”, a mai spus Mihai Stoica.

De ce discută Mihai Stoichiță cu Mihai Pintilii la U20 acum, când Mihai Pintilii nici nu a început cursurile Pro? Unde e Burchel în discuția asta? Ce antrenori de mare calitate a scos Burchel? Școala de antrenori serioasă se face în Moldova, să vezi lectorii care vin în Moldova. Mihai Stoica

