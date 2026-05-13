Sorana Cîrstea (36 de ani, #21 WTA) o va întâlni pe Coco Gauff (22 de ani, #4 WTA) în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Roma.

Când va avea loc meciul și cine îl va transmite, mai jos în articol.

În sferturi, Cîrstea a trecut de Jelena Ostapenko, scor 6-1, 7-6(0), în timp ce Coco Gauff a învins-o pe Mirra Andreeva, scor 4-6, 6-2, 6-4.

Când se joacă semifinala dintre Sorana Cîrstea - Coco Gauff

Meciul dintre Sorana Cîrstea și Coco Gauff din penultimul act al turneului de la Roma se va juca joi, 14 mai, în direct pe Digi Sport 1.

Postul TV a transmis că partida dintre cele două tenismene va începe la ora 16:00.

Sorana Cîrstea va avea o misiune foarte dificilă în penultimul act al competiției de la Foro Italico, însă a demonstrat că poate pune probleme oricărei adversare. A învins-o chiar și pe Aryna Sabalenka, lidera WTA.

Parcursul Soranei Cîrstea până în semifinale:

Sferturi: 6-1, 7-6(0) cu Jelena Ostapenko (28 de ani, #36 WTA)

Turul III: 6-2, 6-4 cu Linda Noskova (21 de ani, #13 WTA)

Turul II: 2-6, 6-3, 7-5 cu Aryna Sabalenka (28 de ani, #1 WTA)

Turul I: 6-2, 6-0 cu Tatjana Maria (38 de ani, #54 WTA).

Parcursul lui Coco Gauff până în semifinale:

Sferturi: 4-6, 6-2, 6-4 cu Mirra Andreeva (19 ani, #7 WTA)

Turul III: 5-7, 7-5, 6-2 cu Iva Jovic (18 ani, #17 WTA)

Turul II: 5-7, 6-0, 6-4 cu Solana Sierra (21 de ani, #64 WTA)

Turul I: 6-3, 6-4 cu Tereza Valentova (19 ani, #42 WTA)

Sorana Cîrstea a anunțat, la finalul anului 2025, că acesta este ultimul său sezon în circuitul WTA. Apoi, n-a exclus să revină asupra deciziei, dacă va fi în formă.

În 2025, turneul de la Roma a fost câștigat de Jasmine Paolini, după 6-4, 6-2 în finala cu Coco Gauff.

Sorana Cîrstea - Coco Gauff, 0-3 în meciurile directe

Sorana Cîrstea și Coco Gauff s-au întâlnit de trei ori, iar jucătoarea din SUA s-a impus de fiecare dată cu 2-1 la seturi.

Ultima confruntare a avut loc la Madrid, pe 26 aprilie, când americanca s-a impus în turul 3 cu 4-6, 7-5, 6-1. Sorana a condus cu set și break, însă n-a reușit să-și fructifice avantajul.

Pe 23 martie, Gauff o învingea pe Cîrstea în optimile turneului de la Miami, 6-4, 3-6, 6-2, după două ore și trei minute de joc.

Primul duel a avut loc pe 22 ianuarie 2020, în turul 2 de la Australian Open. Coco avea doar 15 ani și câștiga cu 4-6, 6-3, 7-5.

11 titluri are Coco Gauff în palmares, la simplu, printre care US Open 2023, Turneul Campioanelor 2024 și Roland Garros 2025

Sorana Cîrstea, pe locul 21 în clasamentul WTA. Poate urca până pe 15!

Grație parcursului de la Roma, Sorana și-a asigurat un premiu de 289.115 de euro și 390 de puncte WTA.

Românca acumulează 1.887 de puncte și urcă până pe locul 21 , poziție pe care a mai ocupat-o în august 2013. Niciodată nu a fost mai sus! Le-a depășit deja pe Diana Shnaider, Leylah Fernandez, Elise Mertens și Anna Kalinskaya.

Dacă va reuși o nouă victorie de senzație, Sorana aproape își va dubla premiul în bani: va încasa 549.335 de euro.

Ar primi și încă 260 de puncte și ar ajunge la 2.147. Ar bifa un nou salt, până pe locul 18 , peste Clara Tauson, Madison Keys și Liudmila Samsonova.

Adversara din finală ar urma să fie stabilită dintre câștigătoarele partidelor Jessica Pegula (32 de ani, #5 WTA) - Iga Swiatek (24 de ani, #3 WTA) și Elina Svitolina (31 de ani, #10 WTA) - Elena Rybakina (26 de ani, #2 WTA).

Dacă va câștiga competiția, Sorana va primi 1.000 de puncte WTA. Cu un total de 2.497, românca s-ar clasa pe locul 15. Le-ar întrece și pe Iva Jovic, Naomi Osaka și Marta Kostyuk.

1.055.285 de euro primește câștigătoarea turneului WTA 1.000 de la Roma

Sorana Cîrstea s-a retras de la dublu

După ce s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma, la simplu, Sorana Cîrstea a decis să se retragă de la proba de dublu, acolo unde făcea pereche cu Jaqueline Cristian.

Cele două românce ar fi trebuit să joace în optimile de finală cu Taylor Townsend și Katerina Siniakova.

Cîrstea și Cristian au trecut în turul inaugural de perechea Tyra Grant/Jennifer Ruggeri, scor 6-4, 6-4.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport