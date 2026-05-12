Becali aruncă FCSB în haos?! Directorul Școlii de Antrenori anunță dacă le face memoriu lui Lucian Filip și Alin Stoica: „Miercuri mă ocup de acest caz”

După plecarea lui Rădoi la Gaziantep, în Turcia, FCSB s-a prevalat de regulament și rulează de 3 săptămâni cu interimarii Lucian Filip și Alin Stoica.

Lucian Burchel, cel care conduce Școala de Antrenori din cadrul FRF, are suspiciuni că FCSB a încălcat regulamentul în această perioadă și s-ar putea deschide o procedură disciplinară.

FCSB a rămas fără antrenor principal pe 20 aprilie, când Mirel Rădoi, care preluase echipa de scurt timp, a decis să plece pentru a da curs unei propuneri din Turcia, de la Gaziantep.

Din acel moment, campioana a mers pe varianta de interimat, asigurată de doi dintre foștii componenți ai staff-ului tehnic condus de Charalambous și Pintilii. E vorba despre Lucian Filip și Alin Stoica.

Campioana a apelat la această variantă la solicitarea lui Gigi Becali. Patronul a spus că nu dorește să numească un nou antrenor principal, raportându-se la faptul că regulamentul permite o perioadă de 30 de zile, după despărțirea de antrenorul principal deținător de licență Pro, în care echipa să fie condusă de tehnicieni care nu au acest calificativ.

„În prima zi după concediul medical, voi clarifica situația de la FCSB!”

Totuși, strategia lui Becali e aproape de a o trimite pe FCSB pe masa Comisiei de Disciplină.

Lucian Burchel, șeful Școlii de Antrenori din cadrul FRF, a declarat pentru GOLAZO.ro că miercuri va verifica în regulament dacă FCSB a încălcat dispozițiile derogării prin faptul că antrenori în toată această perioadă au fost Lucian Filip și Alin Stoica.

„Lucian Filip apare ca preparator fizic, iar din ce știu eu, o echipă care rămâne fără antrenorul principal deținător de licența Pro are obligația de a numi pe cineva care are licența A.

Astăzi este ultima mea zi de concediu medical, de mâine sunt la serviciu și o să verific acest lucru. Dacă este așa cum știu eu, atunci voi sesiza Comisia de Disciplină fiindcă FCSB a încălcat regulamentul” , a declarat Burchel.

Filip și Stoica n-au licența A, dar Pintilii n-avea nici B-ul !

La ultimele 3 meciuri, cu Petrolul, Csikszereda și Unirea Slobozia, antrenor principal a fost Lucian Filip, care a fost trecut sub această titulatură inclusiv pe foile oficiale de joc.

Filip și Alin Stoica nu au licența A, ci dețin licența B. Amândoi sunt însă cursanți pentru obținerea licenței A.

În cazul în care FCSB va face obiectul unui dosar disciplinar și se va dovedi că nu a respectat regulamentul, atunci va suporta o amendă.

În trecut însă, Mihai Pintilii a fost interimar la FCSB când nu deținea nici măcar Licența B, pe care o au cei care sunt în același rol: Filip și Stoica.

Ce meciuri mai are FCSB de disputat

18 mai: Hermmanstadt - FCSB (ultima etapă play-out)

23/24 mai: FCSB - FC Botoșani (semifinala barajului de Conference League)

29 mai: Locul 4 play-off - FCSB (finala barajului, dacă FCSB trece de Botoșani)

De ce FCSB și Pintilii au fost amendate în 2023

În primăvara lui 2023, FCSB a făcut obiectul unei analize a Comisiei de Disciplină. Aceasta a fost sesizată că cel care antrena echipa era Pintilii, care apărea în acte ca delegat, în vreme ce clubul bifa licența Pro cu Leonard Strizu.

Atunci, Comisia din cadrul FRF l-a sancționat cu 4 etape pe Pintilii, care a suportat și o amendă de 6.800 de lei. FCSB a fost și ea sancționată cu 10.000 lei fiind găsită vinovată că l-a numit de formă pe Strizu, pentru a se folosi de Licența lui, dar principal era, de fapt, Pintilii.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport