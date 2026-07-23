FCSB, surprize mari în primul „11” Decizia luată de Baciu în privința noilor jucători. Cum arată echipa de start pentru meciul cu Auda

FCSB se va folosi de toate armele în manșa tur a dublei cu FK Auda, din Conference League. Echipa de start pregătită de Marius Baciu, mai jos în articol.

Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Pro TV, de la ora 20:45.

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Formația lui Marius Baciu își începe, joi, aventura europeană, iar lotul nu foarte numeros îl forțează pe antrenor să-i integreze și pe ultimii jucătorii sosiți la echipă.

Labonne, Gnahore și Boutoutaou, titulari cu Auda!

Cei trei jucători transferați de FCSB în această vară sunt nevoiți să treacă rapid la treabă în startul acestui sezon.

Potrivit informațiilor GOLAZO.ro, Ronny Labonne, Eddy Gnahore și Aymen Boutoutaou vor fi cu toții titulari în duelul contra celor de la Auda, în această seară, în prima manșă a turului doi preliminar din Conference League.

Deși Gnahore si Boutoutaou, ultimii doi sosiți, nu sunt apți 100% din punct de vedere fizic, Marius Baciu a fost nevoit să forțeze intrarea lor pe teren din cauza puținelor opțiuni pe care le are dispoziție.

Astfel, Gnahore va trece la „închidere”, iar Risto Radunovic va reveni pe postul său, fundaș stânga, după ce a jucat ca mijlocaș defensiv în partida cu FC Argeș, scor 2-0.

Despre surprizele din echipa de start a FCSB a scris și fanatik.ro.

Cum va arăta primul „11” al celor de la FCSB:

Târnovanu - Labonne, Dawa, Duarte, Radunovic - Gnahore, Cisotti - Boutoutaou, Tănase, Oct. Popescu - Bîrligea

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