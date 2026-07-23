Calificarea se decide la Cluj CFR, doar remiză cu Alashkert în prima manșă din turul doi al Conference League

Alashkert și CFR Cluj au remizat, scor 1-1, în prima manșă a „dublei” din turul al doilea preliminar al Conference League.

Returul este programat joia viitoare, în Gruia, cu începere de la ora 21:30.

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Formația din Armenia a început mult mai hotărâtă partida și și-a trecut în cont mai multe șanse la poarta lui Vâlceanu.

CFR Cluj, doar remiză cu Alashkert în prima manșă din turul doi al Conference League

În cele din urmă, presiunea gazdelor a dat roade, iar Rafael Jesus a deschis scorul cu o lovitură de cap, după o centrare venită dintr-o lovitură liberă executată din flancul stâng, profitând și de o eroare de marcaj a ardelenilor. Era minutul 35.

CFR Cluj a restabilit egalitatea la chiar prima fază a reprizei secunde. Șfaiț a primit o minge la marginea careului, a driblat un adversar, și a înscris cu un șut la colțul scurt.

Ulterior, cele două formații au redus din intensitate și nu au mai riscat. Finalul a fost unul sărac în ocazii, iar calificarea se va decide în Gruia.

Alashkert - CFR Cluj 1-1

Au marcat: Rafael Jesus ('35)/ Șfaiț ('46)

Min.90 +6 - FInal de meci în Armenia! Remiză între Alashkert și CFR Cluj.

Min.90+1 - Antonio Follha face o nouă schimbare la trecerea timpului: iese Braun, intră Kun.

Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 6 minute

Min.85 - Simao este pus sub presiune de un adversar și trimite mingea în aut de marginea.

Min.80 - Nalbandyan își încearcă norocul de la distanță, dar mingea trece peste poarta lui Vâlceanu.

Min.79 - Schimbare la CFR Cluj: iese Abeid, intră Huja.

Min.77 - Schimbare la gazde: iese Toure, intră Ejike.

Min.70 - Modificare dublă și la Alashkert: ies Habokyan și Rafael Jesus, intră Adebayo și Sadoyan

Min.69 - Schimbare la CFR Cluj: iese Șfaiț, intră Păun.

Min.60 - Cele două echipe se tatonează, fără să existe ocazii periculoase.

Min.46 - GOL CFR Cluj, 1-1! Șfaiț primește o minge la marginea careului, driblează un adversar și înscrie cu un șut la colțul scurt.

Min.46 - Start în repriza secundă. Schimbări în ambele părți: ies Camora și Cordea, intră Simao și Bilioc, la CFR Cluj, în timp ce la Alashkert iese Sabobo, intră Massoumou.

Min.45+2 - Final de primă repriză în Armenia.

Prima repriză este prelungită cu minimum două minute

Min.40 - Pantalon este și el avertizat, după ce și-a ținut un adversar de tricou.

Min.37 - Muhar vede cartonașul galben pentru un fault comis la mijlocul terenului

Min.35 - GOL Alashkert, 1-0! Rafael Jesus deschide scorul cu o lovitură de cap, după o centrare venită dintr-o lovitură liberă executată din flancul stâng

Min.29 - Sabobo vede primul cartonaș galben al meciului, după un cot în gură aplicat lui Djokovic.

Min.28 - Frayola îl păcălește ușor pe Braun, șutează puternic din unghi, dar Vâlceanu este salvat de bara transversală.

Min.22 - Korenica este găsit excelent în interiorul careului, pivotează și șutează cu piciorul drept, dar mingea trece puțin pe lângă poartă.

Min.12- Farayola îl învinge pe Vâlceanu, dar reușita sa este anulată pentru o poziție neregulamentară.

Min.10 - Farayola primește o pasă în interiorul careului de 16 metri. Șutează, însă tentativa îi este blocată. Mingea îi revine, dar al doilea șut trece mult peste poarta lui Vâlceanu.

Min.8 - CFR Cluj este masată în propria jumătate, însă gazdele nu reușesc să pună problemele la poarta lui Vălceanu.

Min. 1 - Start de meci în Armenia. Alashkert a avut lovitura de început a partidei.

Echipele de start:

Alashkert: Beglaryan - Terteryan, Matiukhin, Cezar, Hakobyan - Nalbandyan, Piloyan, Sabobo - Rafael Jesus, Toure - Farayola

Beglaryan - Terteryan, Matiukhin, Cezar, Hakobyan - Nalbandyan, Piloyan, Sabobo - Rafael Jesus, Toure - Farayola Rezerve: Sesay, Muiz Adebayo, Massoumou, Sadayan, Nduka, Ejike, Togola, Granado, Hakobyan, Gigolian

Sesay, Muiz Adebayo, Massoumou, Sadayan, Nduka, Ejike, Togola, Granado, Hakobyan, Gigolian Antrenor: Vahe Gevorgyan

Vahe Gevorgyan CFR Cluj: Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Camora - Muhar, Djokovic, Fică - Cordea, Sfaiț, Korenica

Vâlceanu - Braun, Pantalon, Abeid, Camora - Muhar, Djokovic, Fică - Cordea, Sfaiț, Korenica Rezerve: Gal, Filip, Huja, Perianu, Păun, Simao Rocha, Biliboc, Grigor, Matei, Kun

Gal, Filip, Huja, Perianu, Păun, Simao Rocha, Biliboc, Grigor, Matei, Kun Antrenor: Antonio Follha

Arbitru : Eldorjan Hamiti (Albania), Asistenți : Ilir Tartaraj, Ani Koçiaj (Albania)

: Eldorjan Hamiti (Albania), : Ilir Tartaraj, Ani Koçiaj (Albania) Stadion: FFA Academy Stadium

Returul va avea loc joia viitoare, de la ora 21:30, în Gruia.

Cele două formații s-au mai întâlnit în preliminariile Europa League, în 2018.

CFR Cluj a câștigat atunci ambele partide: 2-0 în Armenia și 5-0 pe teren propriu, obținând calificarea cu scorul general de 7-0.

Dacă va trece de Alashkert, CFR Cluj va întâlni în turul 3 pierzătoarea dintre Tromso (Norvegia) și FC Hradec Kralove (Cehia).

Antonio Folha, înainte de Alashkert - CFR Cluj: „O echipă care ne va crea dificultăți”

Antonio Folha, antrenorul celor de la CFR Cluj, a prefațat partida cu Alashkert din turul al doilea preliminar din Conference League.

„Am avut oportunitatea să-i analizez, desigur. Sunt o echipă dificilă care ne va crea și nouă dificultăți. Dacă suntem la nivel maxim, vom face un meci bun împotriva lor.

Nu, nu este prima dată când vin în Armenia. Am fost fotbalist profesionist și nu este prima dată când vin în Armenia. Am mai fost aici pentru a juca împotriva Armeniei ca internațional. Dar, bineînțeles, abia am sosit astăzi și nu am văzut prea multe, doar din autocar. Ne concentrăm doar pe meci.

În meciurile eliminatorii, în opinia mea, nu există favorite. Am un grup uimitor, un lot uimitor plin de oameni minunați, jucători extraordinari care mă fac să mă simt în siguranță că mâine putem face un joc foarte bun.

Mai presus de orice, ca antrenor, nu obișnuiesc să fac comentarii individuale despre adversari și nici măcar despre jucătorii mei.

Dar despre adversarul de mâine (n.r. de joi), sigur, pot vorbi despre căpitanul lor, mijlocașul ofensiv, cei trei oameni din față, atacanții care au multă calitate și pot crea, dacă le permitem, multe probleme. Vom fi pregătiți să-i oprim”, a declarat Antonio Folha, citat de gsp.ro.

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