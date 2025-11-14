FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic
FCSB, în top 4 echipe din Europa Campioana României se află printre cluburile cu cele mai multe meciuri jucate într-un an calendaristic

George Neagu
Publicat: 14.11.2025, ora 10:19
Actualizat: 14.11.2025, ora 10:20
  • FCSB se află în topul echipelor din Europa cu cele mai multe meciuri jucate în perioada 4 noiembrie 2024 - 4 noiembrie 2025.
  • Pe ce loc se află campioana României și câte partide a jucat în total, mai jos.

În sezonul trecut, FCSB a trecut de faza principală din Europa League și a ajuns până în optimi. A adunat partide și în campionat, dar și în Cupa României.

La fel se întâmplă și sezonul acesta! Campioana en-titre a României evoluează în aceleași competiții, ajungând la un număr record de meciuri jucate.

FCSB, în topul echipelor europene cu cele mai multe meciuri jucate

FCSB se află pe locul 4 în clasamentul echipelor din Europa care au disputat cele mai multe meciuri în perioada 4 noiembrie 2024 - 4 noiembrie 2025, conform CIES.

65
de partide a disputat FCSB în intervalul menționat

Primele poziții sunt ocupate de PSG, câștigătoarea Ligii Campionilor, și Real Madrid, cu câte 67 de meciuri disputate. Benfica ocupă ultima treaptă a podiumului, cu 66 de partide.

Pe locul 8 se află Inter, formație antrenată de Cristi Chivu, care a disputat nu mai puțin de 62 de partide. „Nerazzurrii” au ajuns până în finala Champions League, unde au pierdut cu 0-5 în fața lui PSG.

Apariții surprinzătoare sunt Club Brugge, Sutton United (câte 63 de meciuri), NK Celje și Glasgow Rangers (câte 62).

În perioada menționată, FCSB a jucat meciuri din două sezoane diferite: 2024/2025 și 2025/2026. În ambele, gruparea bucureșteană a disputat partide în Europa League, în Liga 1 și în Cupa României.

Singura diferență e că acest clasament include și meciurile jucate de FCSB în tururile preliminare ale cupelor europene din acest sezon. În plus, se adaugă și Supercupa României, meci disputat pe 5 iulie cu CFR Cluj, scor 2-1.

Primul meci al campioanei României care se încadrează în acest clasament este cel cu Midtjylland, scor 2-0, de pe 7 noiembrie 2024, în runda 4 din grupa XXL a Europa League, sezonul precedent.

Ultima partidă care este luată în calcul este cea cu U Cluj, scor 2-0, de pe 1 noiembrie, în cadrul etapei 15 din Liga 1.

În sezonul trecut din Europa League, FCSB a ajuns până în optimile competiției, acolo unde a fost învinsă în dublă manșă de Olympique Lyon, scor 1-7 la general.

În acest sezon, tot în Europa League, campioana României se află pe locul 31 în clasament, cu doar 3 puncte obținute după 4 meciuri.

Partidele jucate de FCSB până acum în Europa League:

  • Go Ahead Eagles - FCSB 0-1
  • FCSB - Young Boys 0-2
  • FCSB - Bologna 1-2
  • Basel - FCSB 3-1

Câte meciuri au mai jucat echipele de atunci

De pe 4 noiembrie 2025 și până în prezent, formațiile incluse în această ierarhie au continuat să joace în diferite competiții:

  • PSG - 1 meci
  • Real Madrid - 1 meci
  • Benfica - 2 meciuri
  • FCSB - 2 meciuri
  • Chelsea - 2 meciuri
  • Inter - 2 meciuri

Următorul meci pentru FCSB va fi cu Petrolul Ploiești, pe 22 noiembrie, în cadrul etapei 17 din Liga 1.

