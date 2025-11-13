Încă o calificată din EUROPA la CM 2026 Merge la Mondial după un parcurs aproape perfect » Ronaldo, eliminat în premieră: gesturi ironice la Dublin!

Franța este a doua echipă din Europa care obține calificarea la CM 2026.

Numărul total al echipelor care au obținut biletele pentru Mondial a ajuns la 29. Mai sunt disponibile încă 19!

Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul cu 48 de echipe.

Europa trimite 16 echipe la Mondialul din America de Nord. După Anglia, Franța a reușit să obțină și ea calificarea la turneul final de anul viitor.

Franța, a doua echipă din Europa calificată la CM 2026

Campioana Mondială din 2018 și finalista din 2022 n-a avut emoții în duelul cu Ucraina, în ciuda faptului că la pauza meciului tabela arăta 0-0.

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 55, după ce a transformat o lovitură de pedeapsă. Starul celor de la Real Madrid a realizat „ dubla”, cu reușita din minutul 83.

Michael Olise (76) și Hugo Ekitike (88) și-au trecut și ei numele pe tabela de marcaj.

Cu o etapă rămasă de jucat în preliminarii, selecționata antrenată de Didier Deschamps are 13 puncte, cu 6 mai mult decât urmăritoarele sale, Islanda și Ucraina.

Astfel, Franța a obținut a obținut a 8-a calificare la o Cupă Mondială.

Norvegia a trecut azi de Estonia, 4-1, și dacă Italia nu o învinge în următorul meci cu 10-0, naționala lui Haaland va merge direct la CM pentru prima dată din 1998!

Cristiano Ronaldo, eliminat pentru prima dată

Calificarea Portugaliei la Mondial se amână, după ce a pierdut în Irlanda, 0-2.

Selecționata lui Roberto Martinez poate obține calificarea acasă, în ultimul meci, cu Armenia. Însă fără Cristiano Ronaldo, eliminat la Dublin după un fault, în minutul 61 al meciului.

Arbitrul i-a acordat inițial atacantului portughez un cartonaș galben, dar a fost chemat la VAR pentru a analiza incidentul și, în cele din urmă, i-a acordat un cartonaș roșu.

Ronaldo a părăsit terenul aplaudând ironic, în huiduielile publicului. E prima dată în cele 226 de meciuri pentru Portugalia când Ronaldo este eliminat.

Toate rezultatele serii din preliminarii:

Armenia - Ungaria 0-1

Azerbaijan - Islanda 0-2

Norvegia - Estonia 4-1

Andorra - Albania 0-1

Anglia - Serbia 2-0

Franța - Ucraina 4-0

Irlanda - Portugalia 2-0

Moldova - Italia 0-2

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

Europa: Anglia, Franța;

America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);

Oceania: Noua Zeelandă;

Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș;

Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită;

Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită; America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

