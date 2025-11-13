Încă o calificată din EUROPA la CM 2026 Merge la Mondial după un parcurs aproape perfect » Ronaldo, eliminat în premieră: gesturi ironice la Dublin! +17 foto
Franța este a doua echipă din Europa care obține calificarea la CM 2026/ Foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Încă o calificată din EUROPA la CM 2026 Merge la Mondial după un parcurs aproape perfect » Ronaldo, eliminat în premieră: gesturi ironice la Dublin!

Alexandru Smeu
Publicat: 13.11.2025, ora 23:57
Actualizat: 13.11.2025, ora 23:59
  • Franța este a doua echipă din Europa care obține calificarea la CM 2026.
  • Numărul total al echipelor care au obținut biletele pentru Mondial a ajuns la 29. Mai sunt disponibile încă 19!
  • Turneul final va avea loc în vara anului viitor în Statele Unite, Mexic și Canada în perioada 11 iunie - 19 iulie. Va fi primul cu 48 de echipe.

Europa trimite 16 echipe la Mondialul din America de Nord. După Anglia, Franța a reușit să obțină și ea calificarea la turneul final de anul viitor.

Franța, a doua echipă din Europa calificată la CM 2026

Campioana Mondială din 2018 și finalista din 2022 n-a avut emoții în duelul cu Ucraina, în ciuda faptului că la pauza meciului tabela arăta 0-0.

Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 55, după ce a transformat o lovitură de pedeapsă. Starul celor de la Real Madrid a realizat „dubla”, cu reușita din minutul 83.

Michael Olise (76) și Hugo Ekitike (88) și-au trecut și ei numele pe tabela de marcaj.

Cu o etapă rămasă de jucat în preliminarii, selecționata antrenată de Didier Deschamps are 13 puncte, cu 6 mai mult decât urmăritoarele sale, Islanda și Ucraina.

Astfel, Franța a obținut a obținut a 8-a calificare la o Cupă Mondială.

  • Norvegia a trecut azi de Estonia, 4-1, și dacă Italia nu o învinge în următorul meci cu 10-0, naționala lui Haaland va merge direct la CM pentru prima dată din 1998!

Cristiano Ronaldo, eliminat pentru prima dată

Calificarea Portugaliei la Mondial se amână, după ce a pierdut în Irlanda, 0-2.

Selecționata lui Roberto Martinez poate obține calificarea acasă, în ultimul meci, cu Armenia. Însă fără Cristiano Ronaldo, eliminat la Dublin după un fault, în minutul 61 al meciului.

Arbitrul i-a acordat inițial atacantului portughez un cartonaș galben, dar a fost chemat la VAR pentru a analiza incidentul și, în cele din urmă, i-a acordat un cartonaș roșu.

Ronaldo a părăsit terenul aplaudând ironic, în huiduielile publicului. E prima dată în cele 226 de meciuri pentru Portugalia când Ronaldo este eliminat.

Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (15).jpg
Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (15).jpg

Galerie foto (17 imagini)

Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (2).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (3).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (4).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (5).jpg Irlanda - Portugalia, Cristiano Ronaldo a fost eliminat. Capturi X (6).jpg
+17 Foto
labels.photo-gallery

Toate rezultatele serii din preliminarii:

  • Armenia - Ungaria 0-1
  • Azerbaijan - Islanda 0-2
  • Norvegia - Estonia 4-1
  • Andorra - Albania 0-1
  • Anglia - Serbia 2-0
  • Franța - Ucraina 4-0
  • Irlanda - Portugalia 2-0
  • Moldova - Italia 0-2

Echipele calificate până acum la Campionatul Mondial

  • Europa: Anglia, Franța;
  • America de Nord: Mexic, Canada și SUA (gazde);
  • Oceania: Noua Zeelandă;
  • Africa: Maroc, Tunisia, Egipt, Algeria, Ghana, Capul Verde, Africa de Sud, Senegal, Coasta de Fildeș;
  • Asia: Australia, Iran, Japonia, Coreea de Sud, Iordania, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudită;
  • America de Sud: Argentina, Brazilia, Columbia, Ecuador, Paraguay, Uruguay.

Campionatul Mondial franta ucraina preliminarii cm 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share