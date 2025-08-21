HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Echipa din Gruia a fost demolată în primul meci din play-off-ul Conference League. Este cea mai drastică înfrângere din istoria modernă a clubului fondat în 1907.

Ultimul eșec la cinci goluri suferit de gruparea din Gruia data din 2020: 0-5 cu AS Roma, tot cu Dan Petrescu antrenor.

Seară neagră pentru CFR Cluj! Fotbaliștii pregătiți de Dan Petrescu au fost scoși din ghete, pur și simplu, de suedezii de la Hacken.

Hacken - CFR Cluj. Prima înfrângere cu 7 goluri primite din istoria modernă a clubului CFR Cluj

CFR Cluj a suferit joi seară o înfrângere umilitoare pe terenul suedezilor de la BK Häcken, în prima manșă din play-off-ul Conference League, scor 7-2.

Este cea mai severă înfrângere din istoria modernă a clubului și, în același timp, cea mai umilitoare în întreaga carieră a antrenorului Dan Petrescu.

De-a lungul timpului, CFR Cluj a mai suferit eșecuri usturătoare, dar niciunul nu se compară cu cel înregistrat în această seară pe terenul sintetic al Bravida Arena din Göteborg.

Cea mai rușinoasă înfrângere europeană înainte de Hacken: 0-5 cu AS Roma

Până la această umilință, cel mai drastic rezultat în perioada modernă era 0-5 cu AS Roma, în 2020, tot sub conducerea lui Dan Petrescu, în grupele Europa League.

Această comparație se raportează la era modernă a clubului, lăsând la o parte rezultatele din primele decenii, precum înfrângerea 0-23 cu CA Cluj - KKAC, din primul meci disputat de la înființare.

Data / Sezon Etapă/Competiție Adversar Rezultat 21.08.2025 Play-off / Conference BK Hacken 2-7 05.11.2020 / 2020-2021 Grupa A / UEFA Europa League AS Roma 0-5 07.04.2012 / 2011-2012 25 / Liga 1 Rapid București 0-5 15.10.2005 2005-2006 9 / Divizia A Dinamo București 0-5 19.04.2024 / 2023/2024 5 / SuperLiga - Championship group Farul Constanța 1-5 18.03.2006 / 2005/2006 17 / Divizia A Jiul Petroșani 1-5

Cele mai dure eșecuri din cariera lui Dan Petrescu

Și pentru Dan Petrescu, antrenor cu experiență internațională, scorul astronomic de la Hacken reprezintă un record negativ:

Competiție Club Data Adversar / Rezultat Conference League CFR Cluj 21.08.2025 BK Hacken / 2-7 Chinese Super League Guizhou FC 07.10.2018 Shanghai Port / 0-5 UEFA Europa League CFR Cluj 05.11.2020 AS Roma / 0-5 Chinese Super League Guizhou FC 18.07.2018 Guangzhou FC / 0-4 Chinese Super League Guizhou FC 07.11.2018 Henan FC / 0-4 Premier Liga Dinamo Moscova 06.04.2014 Anzhi Makhachkala / 0-4

Cele mai severe înfrângeri suferite de echipele românești în cupele europene

Înfrângerea suferită de CFR Cluj, scor 2-7, cu Hacken, la Göteborg intră în istoria neagră a fotbalului românesc în cupele europene, alăturându-se altor eșecuri usturătoare suferite de formații din România în competițiile continentale de-a lungul decadelor.

Meci Scor Data / Competiție Legia Varșovia - UTA 8-0 1.10.1969, CCE Hamburger SV - Steagul Roşu Braşov 8-0 23.10.1974, Cupa UEFA CDNA Sofia - Dinamo Bucureşti 8-1 21.10.1956, CCE Arsenal Londra - Dinamo Bacău 7-0 18.03.1970, Cupa Orașelor Târguri Sporting Lisabona - Poli Timișoara 7-0 24.10.1990, Cupa UEFA Celta Vigo - FC Argeş 7-0 29.09.1998, Cupa UEFA Hacken - CFR Cluj 7-2 21.08.2025, Conference League Inter Milano - Dinamo București 6-0 11.11.1964, CCE SC Bacău - Werder Bremen 0-6 18.09.1991, Cupa Cupelor Electroputere Craiova - Panathinaikos Atena 0-6 16.09.1992, Cupa UEFA Astana - Corvinul Hunedoara 6-1 14.08.2024, Conference League

Dan Petrescu și-a dat demisia! Anunț cu lacrimi în ochi: „ Mi-e rușine!”

La conferința de presă de la finalul partidei, Petrescu a anunțat: „Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!” .

„Bursucul” a mărturisit că voia să plece după play-off, chiar dacă ar fi reușit să obțină calificarea:

„Plănuiam să îmi dau demisia după meciul retur, dar o voi face acum. Mi-e rușine de acest rezultat. Ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea acestui eșec.

În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”.

Presa suedeză subliniază că Petrescu a părut să aibă lacrimi în ochi în timpul conferinței: „Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toți românii. Nu meritau o asemenea umilință. Dar rezultatul reflectă realitatea din teren”.

