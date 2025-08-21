CFR, Umilință istorică Înfrângerea 2-7 cu Hacken, cea mai severă din palmaresul lui ardelenilor și din cariera lui Dan Petrescu » Topul dezastrelor
CFR Cluj a fost umilită în Suedia. Portarul Hindrich a încasat șapte goluri în meciul cu Hacken
Europa League

CFR, Umilință istorică Înfrângerea 2-7 cu Hacken, cea mai severă din palmaresul lui ardelenilor și din cariera lui Dan Petrescu » Topul dezastrelor

Viorel Tudorache
Publicat: 21.08.2025, ora 23:24
Actualizat: 22.08.2025, ora 00:03
  • HACKEN - CFR CLUJ 7-2. Echipa din Gruia a fost demolată în primul meci din play-off-ul Conference League. Este cea mai drastică înfrângere din istoria modernă a clubului fondat în 1907.
  • Ultimul eșec la cinci goluri suferit de gruparea din Gruia data din 2020: 0-5 cu AS Roma, tot cu Dan Petrescu antrenor.

Seară neagră pentru CFR Cluj! Fotbaliștii pregătiți de Dan Petrescu au fost scoși din ghete, pur și simplu, de suedezii de la Hacken.

Hacken - CFR Cluj. Prima înfrângere cu 7 goluri primite din istoria modernă a clubului CFR Cluj

CFR Cluj a suferit joi seară o înfrângere umilitoare pe terenul suedezilor de la BK Häcken, în prima manșă din play-off-ul Conference League, scor 7-2.

Este cea mai severă înfrângere din istoria modernă a clubului și, în același timp, cea mai umilitoare în întreaga carieră a antrenorului Dan Petrescu.

De-a lungul timpului, CFR Cluj a mai suferit eșecuri usturătoare, dar niciunul nu se compară cu cel înregistrat în această seară pe terenul sintetic al Bravida Arena din Göteborg.

Cea mai rușinoasă înfrângere europeană înainte de Hacken: 0-5 cu AS Roma

Până la această umilință, cel mai drastic rezultat în perioada modernă era 0-5 cu AS Roma, în 2020, tot sub conducerea lui Dan Petrescu, în grupele Europa League.

Această comparație se raportează la era modernă a clubului, lăsând la o parte rezultatele din primele decenii, precum înfrângerea 0-23 cu CA Cluj - KKAC, din primul meci disputat de la înființare.

Data / SezonEtapă/CompetițieAdversarRezultat
21.08.2025Play-off / ConferenceBK Hacken2-7
05.11.2020 / 2020-2021Grupa A / UEFA Europa LeagueAS Roma0-5
07.04.2012 / 2011-201225 / Liga 1Rapid București0-5
15.10.2005 2005-20069 / Divizia ADinamo București0-5
19.04.2024 / 2023/20245 / SuperLiga - Championship groupFarul Constanța1-5
18.03.2006 / 2005/200617 / Divizia AJiul Petroșani1-5

Cele mai dure eșecuri din cariera lui Dan Petrescu

Și pentru Dan Petrescu, antrenor cu experiență internațională, scorul astronomic de la Hacken reprezintă un record negativ:

CompetițieClubDataAdversar / Rezultat
Conference LeagueCFR Cluj21.08.2025BK Hacken / 2-7
Chinese Super LeagueGuizhou FC07.10.2018Shanghai Port / 0-5
UEFA Europa LeagueCFR Cluj05.11.2020AS Roma / 0-5
Chinese Super LeagueGuizhou FC18.07.2018Guangzhou FC / 0-4
Chinese Super LeagueGuizhou FC07.11.2018Henan FC / 0-4
Premier LigaDinamo Moscova06.04.2014Anzhi Makhachkala / 0-4

Cele mai severe înfrângeri suferite de echipele românești în cupele europene

Înfrângerea suferită de CFR Cluj, scor 2-7, cu Hacken, la Göteborg intră în istoria neagră a fotbalului românesc în cupele europene, alăturându-se altor eșecuri usturătoare suferite de formații din România în competițiile continentale de-a lungul decadelor.

MeciScorData / Competiție
Legia Varșovia - UTA8-01.10.1969, CCE
Hamburger SV - Steagul Roşu Braşov8-023.10.1974, Cupa UEFA
CDNA Sofia - Dinamo Bucureşti 8-1 21.10.1956, CCE
Arsenal Londra - Dinamo Bacău7-018.03.1970, Cupa Orașelor Târguri
Sporting Lisabona - Poli Timișoara7-024.10.1990, Cupa UEFA
Celta Vigo - FC Argeş 7-029.09.1998, Cupa UEFA
Hacken - CFR Cluj7-221.08.2025, Conference League
Inter Milano - Dinamo București 6-011.11.1964, CCE
SC Bacău - Werder Bremen 0-618.09.1991, Cupa Cupelor
Electroputere Craiova - Panathinaikos Atena0-616.09.1992, Cupa UEFA
Astana - Corvinul Hunedoara6-114.08.2024, Conference League

Dan Petrescu și-a dat demisia! Anunț cu lacrimi în ochi: „Mi-e rușine!”

La conferința de presă de la finalul partidei, Petrescu a anunțat: „Mi-e rușine de ce s-a întâmplat astăzi! A fost ultimul meu meci la CFR Cluj!”.

„Bursucul” a mărturisit că voia să plece după play-off, chiar dacă ar fi reușit să obțină calificarea:

„Plănuiam să îmi dau demisia după meciul retur, dar o voi face acum. Mi-e rușine de acest rezultat. Ca antrenor, trebuie să-mi asum responsabilitatea acestui eșec.

În toată cariera mea de 25 de ani ca antrenor, echipele mele nu au primit niciodată 7 goluri. Nici măcar 5! O zi dezastruoasă pentru mine și pentru echipă”.

Presa suedeză subliniază că Petrescu a părut să aibă lacrimi în ochi în timpul conferinței: „Îmi pare rău pentru fani, pentru club, pentru toți românii. Nu meritau o asemenea umilință. Dar rezultatul reflectă realitatea din teren”.

CFR Cluj Dan Petrescu play-off conference league hacken
