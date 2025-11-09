Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off +66 foto
Hermannstadt - FCSB (foto: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
Superliga

Hermannstadt - FCSB 3-3 Final incendiar la Sibiu. Campioana rămâne la 5 puncte de play-off

alt-text Ionuț Cojocaru , Ștefan Neda , Iosif Popescu (foto/video) , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 09.11.2025, ora 18:25
alt-text Actualizat: 09.11.2025, ora 22:43
  • Hermannstadt - FCSB 3-3. Meci spectaculos în etapa #16 la Sibiu.
  • Sibienii au avut victoria în mână, însă Dennis Politic a salvat un punct pentru campioană în prelungiri.

Partida a început practic de la scorul de 1-0 pentru FCSB, după ce campioana a deschis scorul încă din minutul 4.

Bîrligea, eliminat și certat Atacantul de la FCSB a primit două „galbene” în doar două minute + Tănase, reproșuri pentru atacant
Bîrligea, eliminat și certat Atacantul de la FCSB a primit două „galbene” în doar două minute + Tănase, reproșuri pentru atacant
Bîrligea, eliminat și certat Atacantul de la FCSB a primit două „galbene” în doar două minute + Tănase, reproșuri pentru atacant

Thiam a marcat după o pasă în fața porții a lui Cisotti, care a fost văzut inițial foarte bine de David Miculescu, la limita ofsaid-ului, iar pasa acestuia l-a lăsat singur pe italian.

După o perioadă destul de lungă, fără pericol la cele două porți, a venit și egalarea sibienilor, prin Chițu, în minutul 26, cu un șut simplu, din 6 metri, după ce a fost găsit perfect de Neguț, tot la limita ofsaidului.

Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci
Partea secundă i-a adus rapid pe sibieni în avantaj. Chițu reușea „dubla”, după o pasă perfectă în față porții a lui Stancu, lansat perfect la rândul său de Bejan.

Nouă minute mai târziu, Miculescu egala pentru campioană cu o lovitură de cap de excepție, din câțiva metri, după o centrarea foarte bună a lui Radunovic, de pe partea stângă.

Intrat la pauză, Bîrligea a marcat pentru 3-2 în minutul 72, dar golul a fost anulat pentru ofsaid. Ulterior, atacantul și-a pierdut cumpătul de două ori în două minute, primind două cartonașe galbene din partea lui Radu Petrescu, pentru proteste.

Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg
Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg

Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (1).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (2).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (3).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (4).jpg Hermannstadt - FCSB, eliminare Birligea. Captura Prima Sport (5).jpg
Peste alte patru minute, sibienii au dat lovitura, după un șut superb al lui Stancu, lângă bară, de la 20 de metri, însă au scăpat victoria la limită, după ce Dennis Politic a egalat în prelungiri cu un șut în forță din interiorul careului, după o respingere greșită a lui Bejan.

VIDEO Golul lui Politic, care aduce un punct pentru FCSB

Hermannstadt - FCSB 3-3

  • Au marcat: Chițu (26, 54), Stancu (87) / Thiam (4), Miculescu (63), Politic (90+3)
  • Asistență: 8.351 spectatori

Final de meci.

Min. 90+4 - Galben pentru Graovac.

Min. 90+3 - Gol FCSB! Dennis Politic marchează cu un șut în forță din interiorul careului, după o respingere greșită a lui Bejan.

Min. 87 - Gol Hermannstadt! Stancu duce scorul la 3-2 cu un șut superb, pe jos, de la 20 de metri, fără speranțe pentru Zima.

Min. 85 - Ocazie imensă pentru Hermannstadt! Ivanov trimite în bară din interiorul careului.

Min. 85 - Iese Miculescu, intră Politic.

Min. 81 - Roșu pentru Bîrligea! Atacantul vede al doilea galben, după ce s-a certat cu „centralul” Radu Petrescu.

Min. 79 - Ies Chițu și Neguț, intră Buș și Jair.

Min. 79 - Galben pentru Bîrligea

Min. 72 - Bîrligea a marcat după o greșeală în apărarea gazdelor, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid, după intervenția VAR.

Min. 69 - Iese Thiam, intră O. Popescu.

Min. 63 - Gol FCSB! Miculescu restabilește și el egalitatea cu o lovitură de cap de excepție, din câțiva metri, după o centrarea foarte bună a lui Radunovic, de pe partea stângă.

Min. 61 - Iese Cercel, intră Stoian

Min. 54 - Gol Hermannstadt! Chițu reușește „dubla”, după o pasă perfectă în față porții a lui Stancu, lansat perfect la rândul său de Bejan.

Min. 46 - Începe repriza a doua. Schimbare la FCSB: Iese Lixandru, intră Bîrligea.

Pauză la Sibiu.

Min. 29 - Miculescu șutează din prima după o lansare a lui Olaru, însă Muțiu reușește să rețină destul de ușor balonul.

Min. 26 - Gol Hermannstadt! Chițu restabilește egaliatea, cu un șut simplu, din 6 metri, după ce a fost găsit perfect de Neguț, la limita ofsaidului.

Min. 25 - Ocazie mare pentru Thiam. Atacantul trimite un șut violent, pe jos, de la 20 de metri, însă mingea trece puțin pe lângă poartă.

Hermannstadt - FCSB, meci
Hermannstadt - FCSB, meci

Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci Hermannstadt - FCSB, meci
Min. 17 - Galben pentru Ivanov.

Min. 4 - Gol FCSB! Thiam deschide scorul după o pasă în fața porții a lui Cisotti, care a fost văzut inițial foarte bine de David Miculescu în careu, iar pasa acestuia l-a lăsat singur pe italian.

  • Atmosfera de pe stadionul din Sibiu:

Min. 1 - A început partida.

VIDEO. Momentul de reculegere ținut în memoria lui Emeric Ienei

Echipele de start:

  • Hermannstadt: Muțiu - Căpușă, Karo, Bejan - Stancu, Albu, Ivanov - Oroian, K. Ciubotariu - Chițu, Neguț
  • Rezerve: Pop, Issah, Barstan, Gandila, Biceanu, Mihart, Silva, Vuc, Buș, Gjorgjievski
  • Antrenor: Marius Măldărășanu
  • FCSB: Zima - Graovac, Ngezana, Cercel, Radunovic - Tănase, Lixandru - Miculescu, Olaru, Cisotti - Thiam
  • Rezerve: Udrea, Dăncuș, Alibec, Șut, Bîrligea, Kiki, Edjouma, Politic, Toma, Oct. Popescu, Alhassan, Stoian
  • Antrenor: Elias Charalambous
  • Arbitru: Petrescu Radu. Asistenți Constantinescu Andrei și Vodă Alexandru. Arbitru VAR: Costreie Sorin. Arbitru AVAR: Rusandu Lucian
  • Stadion: Municipal (Sibiu)

19:05 Jucătorii lui Hermannstadt au ajuns la stadion

19:00 Jucătorii campioanei au ajuns la stadion

18:22 Zi specială pe stadionul din Sibiu

„Vă așteptăm alături de noi pentru a face împreună cea mai tare coregrafie la 10 ani de #FCH”, au postat sibienii pe pagina oficială despre pregătirile pentru meciul de diseară.

Încă mai sunt disponibile câteva sute de bilete, care vor fi la case și online până la ora de start.

13 meciuri
s-au disputat până acum între FC Hermannstadt și FCSB în campionat: sibienii au câștigat de două ori, FCSB s-a impus în șapte rânduri, iar patru partide s-au încheiat la egalitate

Elevii lui Măldărășanu sunt în picaj: au o singură victorie în ultimele opt meciuri (2-1 cu Rapid), celelalte șapte fiind înfrângeri.

În schimb, roș-albaștrii au obținut patru victorii fără gol primit în ultimele cinci partide, singura înfrângere fiind 1-2 cu Metaloglobus.

Ultimul duel din campionat a avut loc pe 12 iulie 2025, când FCSB și FC Hermannstadt au terminat la egalitate, 1-1, după reușitele lui Alexandru Stoian și Kalifa Kujabi.

5-0
a fost cea mai clară victorie dintre cele două echipe, înregistrată pe 26 octombrie 2020, în meciul FCSB – FC Hermannstadt

Marius Măldărășanu a debutat ca antrenor principal în prima ligă chiar împotriva FCSB-ului, pe 21 iulie 2018, în victoria Astrei cu 1-0, conform lpf.ro.

