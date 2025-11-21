MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun” +48 foto
U Craiova. Foto: Sportpictures
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 21.11.2025, ora 15:34
alt-text Actualizat: 21.11.2025, ora 15:34
  • Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, l-a lăudat pe Carlos Mora (24 de ani), aripa dreaptă de la Universitatea Craiova.

Costaricanul, folosit inițial ca rezervă în acest sezon, a devenit titular după accidentarea gravă suferită de Mihnea Rădulescu (20 de ani).

Carlos Mora, lăudat de Mihai Stoica: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”

Mora a fost transferat vara trecută de Universitatea Craiova de la Alajuelense, în schimbul a 340.000 de euro

„Mi se pare un jucător foarte bun, mai ales în sistemul ăsta în 5, bandă dreaptă mi se pare foarte, foarte bun.

Îmi pare rău ce s-a întâmplat cu Mihnea Rădulescu, dar, dacă el îl scotea din echipă pe Mora, pentru Craiova poate fi un câștig că trebuie să folosească un alt jucător sub vârstă, pe altă poziție, David Matei chiar își face treaba, ca să joace Mora”, a declarat oficialul de la FCSB, conform fanatik.ro.

3 goluri și 3 pase decisive
a reușit Carlos Mora în cele 19 meciuri jucate în acest sezon. În stagiunea precedentă, fotbalistul a înscris doar de două ori și a oferit trei pase decisive, în 39 de partide

Mora a început să joace mai mult după ce Mihnea Rădulescu, fotbalist folosit de gruparea din Bănie pentru regula U21, a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.

Rădulescu va lipsi cel puțin 6-7 luni, și, în cel mai optimist scenariu, ar putea prinde ultimele etape din play-off.

FCSB - U Craiova FOTO GOLAZO (7).jpg
FCSB - U Craiova FOTO GOLAZO (7).jpg

U Craiova ocupă locul 4 în Superliga, cu 29 de puncte după primele 16 etape, în timp ce FCSB se situează pe poziția 9, cu 20 de puncte.

Formația din Bănie va disputa următorul meci astăzi, de la ora 20:30, împotriva echipei FC Argeș, iar FCSB va evolua mâine, tot de la 20:30, în duelul cu Petrolul.

Universitatea Craiova Mihai Stoica liga 1 fcsb carlos mora
